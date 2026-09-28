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Columbus Crew 2-1 Inter Miami: Columbus Crew giành chiến thắng

Văn Thể28/09/2026 01:06

Inter Miami duy trì chuỗi bất bại ấn tượng khi làm khách trước Columbus Crew trên sân ScottsMiracle-Gro Field, sẵn sàng đối mặt thử thách vào ngày 28/09.

Columbus Crew2 - 1Inter MiamiKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Columbus Crew tiếp đón Inter Miami.

  • 13'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 38% - 62% Inter Miami, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

  • 24'VAR

    Phút 24': Phạt đền được công nhận — Josef Martínez (Columbus Crew).

  • 25'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 33% - 67% Inter Miami, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 5.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Carlos Henrique Casimiro (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 28'BÀN THẮNG! Columbus Crew (1-0)

    Phút 28': Josef Martínez (Columbus Crew) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 33'BÀN THẮNG! Inter Miami (1-1)

    Phút 33': Lionel Messi (Inter Miami) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 36% - 64% Inter Miami, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 6.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Dylan Chambost (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

  • 40'Thay người

    Phút 40' (Inter Miami): David Ayala vào sân thay Yannick Bright.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 42% - 58% Inter Miami, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 1.

  • 62'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 42% - 58% Inter Miami, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 1 - 2.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Micael dos Santos Silva (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Inter Miami): Riquelme Fillipi vào sân thay Facundo Mura.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Columbus Crew 43% - 57% Inter Miami, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 2 - 2.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Brais Méndez (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Columbus Crew): Sekou Tidiany Bangoura vào sân thay Dylan Chambost.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Eric Bailly (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Daniel Pinter (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Columbus Crew): Marcelo Andrés Herrera vào sân thay Eric Bailly.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Columbus Crew): Jamal Thiare vào sân thay Josef Martínez.

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Sekou Tidiany Bangoura (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Inter Miami): Santiago Morales vào sân thay Daniel Pinter.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Inter Miami): Ezequiel Abadia-Reda vào sân thay Sergio Reguilón.

  • 86'Columbus Crew ép sân

    Cầm bóng: Columbus Crew 43% - 57% Inter Miami, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 15 - 13, cứu thua 2 - 3.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Gonzalo Lujan (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Santiago Morales (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

  • 90+6'Thẻ đỏ

    Phút 90+6': Santiago Morales (Inter Miami) nhận thẻ đỏ.

  • 90+8'BÀN THẮNG! Columbus Crew (2-1)

    Phút 90+8': Jamal Thiare (Columbus Crew) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 90+9'Thẻ vàng

    Phút 90+9': Jamal Thiare (Columbus Crew) nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Columbus Crew 2-1 Inter Miami

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 08:22 28/09/2026

Đội hình chính thức
Columbus Crew
Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois
Inter Miami
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González
28
P. Schulte
23
M. Farsi
3
E. Bailly
25
S. Zawadzki
18
M. Amundsen
16
T. Habroune
7
D. Chambost
8
S. Rodríguez
21
A. Zaroury
10
Brais Méndez
77
Josef Martínez
34
R. Ríos Novo
4
F. Mura
2
G. Luján
16
Micael
3
Reguilón
7
R. De Paul
5
Casemiro
42
Y. Bright
10
L. Messi
9
L. Suárez
56
Daniel Pinter
Dự bị
Columbus Crew
19 J. Thiaré26 L. Giaccone4 R. Camacho24 E. Bush17 S. Bangoura50 T. Karumanchi11 B. Lennon2 M. Herrera12 Cesar Ruvalcaba
Inter Miami
47 Idoh Zeltzer-Zubida76 Ezequiel Abadia-Reda22 D. Ayala13 L. Barraza37 M. Falcón11 Riquelme Fillipi20 S. Morales59 P. Plambeck70 D. Sumalla
Cập nhật đội hình lúc 05:33 28/09/2026
Columbus CrewThống kêInter Miami
44%
Kiểm soát bóng
56%
14
Dứt điểm
5
6
Trúng đích
3
9
Phạt góc
1
18
Phạm lỗi
17
1
Việt vị
4
2
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
L. Messi
L. Messi
Inter Miami
1 bàn
J. Thiaré
J. Thiaré
Columbus Crew
1 bàn
Josef Martínez
Josef Martínez
Columbus Crew
1 bàn

Inter Miami bước vào chuyến hành quân đến sân vận động ScottsMiracle-Gro Field với sự tự tin lớn nhờ thành tích sân khách đáng nể cùng sự ổn định về mặt kết cấu lối chơi. Trận đấu diễn ra vào lúc 06:00 ngày 28/09 hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài căng thẳng khi chủ nhà Columbus Crew nỗ lực tạo nên bất ngờ.

Sự đối lập về phong độ thi đấu

Đội khách Inter Miami đang sở hữu chuỗi 5 trận liên tiếp không thua. Sau chuỗi 4 trận hòa thể hiện sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự và phân bổ nhịp độ, đội bóng đã nhanh chóng tìm lại cảm giác trọn vẹn niềm vui bằng 1 trận thắng ở lần ra sân gần nhất. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn, đặc biệt trong những chuyến rời xa sân nhà, đang biến họ thành một tập thể vô cùng khó bị đánh bại.

Ngược lại, Columbus Crew lại trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội chủ sân ScottsMiracle-Gro Field chỉ có được 2 chiến thắng nhưng đã phải nhận tới 3 thất bại trong 5 trận đấu gần đây, trong đó trận gần nhất khép lại với một kết quả thua cuộc. Lối chơi của đội chủ nhà bộc lộ nhiều lỗ hổng trong việc duy trì áp lực cũng như sự tập trung cần thiết ở những thời điểm then chốt.

Ưu thế từ những lần đối đầu trực tiếp

Lịch sử những lần chạm trán gần đây cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội khách. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, Inter Miami chiếm ưu thế lớn với 3 chiến thắng, trong khi Columbus Crew chỉ giành được đúng 1 lần thắng và hai đội chia điểm 1 lần.

Thành tích áp đảo này tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ Inter Miami trong việc triển khai ý đồ chiến thuật. Với sự ổn định sẵn có cùng ưu thế đối đầu, đội khách hoàn toàn có đủ cơ sở để áp đặt nhịp độ trận đấu, trong khi Columbus Crew cần phải nâng cao đáng kể khả năng phòng ngự nếu muốn giành điểm trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Columbus Crew · 1 thắng1 hòaInter Miami · 3 thắng
02/08/2026
Inter Miami
2 - 2
Columbus Crew
Hòa
01/06/2025
Inter Miami
5 - 1
Columbus Crew
IM
20/04/2025
Columbus Crew
0 - 1
Inter Miami
IM
03/10/2024
Columbus Crew
2 - 3
Inter Miami
IM
14/08/2024
Vòng 1/8
Columbus Crew
3 - 2
Inter Miami
CC
Columbus Crew
5 trận gần nhất
TTBBT
26
Trận
7-5-14
T-H-B
37
Ghi (TB 1.4)
42
Thủng lưới
Inter Miami
5 trận gần nhất
HTHHH
26
Trận
12-10-4
T-H-B
63
Ghi (TB 2.4)
48
Thủng lưới
Tình hình lực lượng
Columbus Crew
W. Abou Ali (Knee Injury)
N. Hagen (International duty)
S. Moreira (International duty)
G. Tapia (International duty)
S. Bangoura (Ankle Injury)
R. Camacho (Foot Injury)
L. Giaccone (Injury)
W. Abou Ali (Knee Injury)
Inter Miami
T. Allende (Knee Injury)
G. Berterame (International duty)
F. Caicedo (International duty)
L. Delinois (International duty)
I. Fray (Injury)
M. Galarza (International duty)
T. Segovia (Muscle Injury)
M. Silvetti (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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