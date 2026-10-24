Columbus Crew 4-2 Toronto FC: Columbus Crew giành chiến thắng Columbus Crew và Toronto FC cùng sở hữu hàng công hiệu quả, hứa hẹn màn đôi công lúc 02h30 ngày 25/10 trên sân ScottsMiracle-Gro Field, nơi hai đội cách nhau 1 điểm.

Columbus Crew 4 - 2 Toronto FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Columbus Crew tiếp đón Toronto FC.

13' Toronto FC ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 26% - 74% Toronto FC, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 2 - 0.

16' BÀN THẮNG! Columbus Crew (1-0) Phút 16': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Mohamed Farsi). Tỷ số: 1 - 0.

21' BÀN THẮNG! Columbus Crew (2-0) Phút 21': Malte Amundsen (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Dylan Chambost). Tỷ số: 2 - 0.

25' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 61% - 39% Toronto FC, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': Sekou Tidiany Bangoura (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Columbus Crew 56% - 44% Toronto FC, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Columbus Crew (3-0) Phút 48': Malte Amundsen (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Dylan Chambost). Tỷ số: 3 - 0.

49' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 60% - 40% Toronto FC, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Columbus Crew): Brooks Lennon vào sân thay Santiago Rodriguez.

57' Thay người Phút 57' (Columbus Crew): Marcelo Andrés Herrera vào sân thay Steven Moreira.

59' BÀN THẮNG! Columbus Crew (4-0) Phút 59': Brooks Lennon (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Dylan Chambost). Tỷ số: 4 - 0.

61' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 58% - 42% Toronto FC, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 3 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Toronto FC): Dániel Sallói vào sân thay Lewis Morgan.

68' Thay người Phút 68' (Columbus Crew): kevin gbamble vào sân thay Taha Habroune.

68' Thay người Phút 68' (Columbus Crew): Lautaro Giaccone vào sân thay Mohamed Farsi.

69' BÀN THẮNG! Toronto FC (4-1) Phút 69': Dániel Sallói (Toronto FC) lập công (kiến tạo: Theo Corbeanu). Tỷ số: 4 - 1.

70' Thẻ đỏ Phút 70': Sekou Tidiany Bangoura (Columbus Crew) nhận thẻ đỏ.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Columbus Crew 55% - 45% Toronto FC, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 3 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Toronto FC): Emilio Aristizábal vào sân thay Benjamin Kuscevic.

78' Thay người Phút 78' (Columbus Crew): Tarun Karumanchi vào sân thay Gonzalo Tapia.

81' BÀN THẮNG! Toronto FC (4-2) Phút 81': Josh Sargent (Toronto FC) lập công (kiến tạo: Emilio Aristizábal). Tỷ số: 4 - 2.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Columbus Crew 52% - 48% Toronto FC, dứt điểm 10 - 19 (trúng đích 6 - 7), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 5 - 3.

KT Kết thúc: Columbus Crew 4-2 Toronto FC Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 04:39 25/10/2026

Đội hình chính thức Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois Toronto FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Fraser 28 P. Schulte 23 M. Farsi 31 S. Moreira 25 S. Zawadzki 18 M. Amundsen 21 A. Zaroury 17 S. Bangoura 7 D. Chambost 8 S. Rodríguez 16 T. Habroune 33 G. Tapia 1 L. Gavran 22 R. Laryea 12 Z. Monlouis 13 B. Kuscevic 3 Matheus Pereira 7 T. Corbeanu 21 J. Osorio 6 N. Dorsch 10 D. Mihailović 9 J. Sargent 90 L. Morgan Dự bị Columbus Crew 77 Josef Martínez 11 B. Lennon 50 T. Karumanchi 2 M. Herrera 19 J. Thiaré 12 Cesar Ruvalcaba 1 N. Hagen 26 L. Giaccone 39 K. Gbamble Toronto FC 17 Emilio Aristizábal Chavarriaga 96 R. Chukwu 71 Cimermancic 14 Alonso Coello 44 R. Edwards 11 D. Etienne 23 W. Yarbrough 38 J. Gilman 20 D. Sallói Cập nhật đội hình lúc 02:02 25/10/2026

Columbus Crew Thống kê Toronto FC 47% Kiểm soát bóng 53% 10 Dứt điểm 20 6 Trúng đích 7 4 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật M. Amundsen Columbus Crew 2 bàn D. Chambost Columbus Crew 3 kiến tạo · điểm 9.3 G. Tapia Columbus Crew 1 bàn J. Sargent Toronto FC 1 bàn B. Lennon Columbus Crew 1 bàn D. Sallói Toronto FC 1 bàn

Columbus Crew và Toronto FC đều sở hữu hàng công hiệu quả, và đó là lý do trận đấu lúc 02h30 ngày 25/10 trên sân ScottsMiracle-Gro Field được kỳ vọng là một màn đôi công. Hai đội đang xếp liền kề trên bảng xếp hạng, nên mỗi pha tấn công thành công đều có thể tạo khác biệt.

Hai hàng công cùng muốn giành thế chủ động

Khi hai đội ở sát nhau về điểm số và cùng tin vào sức mạnh của hàng công, kịch bản một trận đấu cởi mở là điều dễ hình dung. Columbus Crew và Toronto FC đều có xu hướng tìm kiếm chiến thắng bằng những pha dứt điểm, thay vì chơi thận trọng chờ đối thủ mắc sai lầm.

Chính vì vậy, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng sẽ là yếu tố đáng chú ý nhất. Đội nào tận dụng tốt hơn những khoảng trống mà đối thủ để lại khi dâng cao sẽ có lợi thế rõ rệt.

Phong độ gần đây: Columbus Crew nhỉnh hơn

Columbus Crew thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của họ là kết quả hòa, trước đó là hai chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang chơi ổn định và biết cách giành điểm trong phần lớn các trận.

Toronto FC có hành trình gần đây thăng trầm hơn, với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, đội khách vừa thắng ở trận gần nhất và có thêm một trận hòa ngay sau đó, tín hiệu cho thấy họ đang lấy lại nhịp độ sau giai đoạn không thuận lợi.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Columbus Crew thắng 1 trận, Toronto FC thắng 1 trận và 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Thế cân bằng này khiến cuộc đối đầu khó nghiêng hẳn về bên nào và cũng là cơ sở để kỳ vọng một trận đấu giằng co.

Cuộc đua sát sao trên bảng xếp hạng

Toronto FC đang đứng hạng 10 với 36 điểm, trong khi Columbus Crew xếp ngay sau ở hạng 11 với 35 điểm. Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai, bởi kết quả sẽ tác động trực tiếp đến vị trí của hai đội trên bảng điểm.

Với đội chủ nhà, lợi thế sân nhà cộng phong độ tích cực là nền tảng để chủ động cuộc chơi. Với đội khách, việc đang xếp trên đối thủ một bậc là động lực để đến sân đối phương và cố gắng giành điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Hiệu quả dứt điểm: cả hai hàng công đều có khả năng ghi bàn, nên đội nào ít bỏ lỡ cơ hội hơn sẽ có lợi thế.

cả hai hàng công đều có khả năng ghi bàn, nên đội nào ít bỏ lỡ cơ hội hơn sẽ có lợi thế. Chuyển trạng thái: khi cả hai cùng dâng cao tấn công, những pha phản công nhanh có thể quyết định cục diện.

khi cả hai cùng dâng cao tấn công, những pha phản công nhanh có thể quyết định cục diện. Sự tự tin: Columbus Crew thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn Toronto FC vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, nên cả hai đều bước vào trận với tâm lý tích cực.

Nhận định

Hai đội ngang nhau về điểm số, cân bằng về thành tích đối đầu và cùng sở hữu hàng công hiệu quả. Những yếu tố này cho thấy một trận đấu giàu cơ hội, nhịp độ cao và nhiều biến động. Columbus Crew có phong độ gần đây nhỉnh hơn cùng lợi thế sân nhà, nhưng Toronto FC hoàn toàn đủ khả năng tạo ra khó khăn bằng những pha tấn công sắc bén.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Columbus Crew · 1 thắng 2 hòa Toronto FC · 1 thắng Toronto FC 2 - 1 Columbus Crew TF Columbus Crew 1 - 1 Toronto FC Hòa Toronto FC 1 - 1 Columbus Crew Hòa Columbus Crew - Toronto FC Hòa Toronto FC 0 - 2 Columbus Crew CC

Columbus Crew 5 trận gần nhất H T T B T 30 Trận 10-5-15 T-H-B 46 Ghi (TB 1.5) 47 Thủng lưới Toronto FC 5 trận gần nhất T H T B B 30 Trận 8-12-10 T-H-B 46 Ghi (TB 1.5) 55 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 30 20 7 3 +41 67 H T T T T 2 Inter Miami 30 15 10 5 +22 55 T T T B H 3 New England Revolution 30 16 4 10 +8 52 T T B B T … 9 New York Red Bulls 30 10 6 14 -17 36 B B T B T 10 Toronto FC 30 8 12 10 -9 36 T H T B B 11 Columbus Crew 30 10 5 15 -1 35 T T B T T 12 New York City FC 30 8 10 12 +2 34 H B B H B …

Tình hình lực lượng Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ R. Camacho (Chest Injury) ✚ T. Habroune (Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ R. Camacho (Chest Injury) ✚ T. Habroune (Injury) Toronto FC ✚ K. Franklin (Shoulder Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ W. Zimmerman (Ankle Injury) ✚ K. Franklin (Shoulder Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ W. Zimmerman (Ankle Injury)