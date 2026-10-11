Como 0-0 AS Roma: Hai đội chia điểm AS Roma đang đứng nhì bảng với 13 điểm và đứng trước cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách trước Como, đội xếp thứ 7 với 10 điểm tại Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Como 0 - 0 AS Roma Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Como tiếp đón AS Roma.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Como 56% - 44% AS Roma, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.

24' Como ép sân Cầm bóng: Como 66% - 34% AS Roma, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 1.

36' Como ép sân Cầm bóng: Como 60% - 40% AS Roma, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (AS Roma): Matias Soule vào sân thay Lorenzo Pellegrini.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Assane Diao Diaoune (Como) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Marten de Roon (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Como 57% - 43% AS Roma, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 2.

53' Thẻ đỏ Phút 53': Donyell Malen (AS Roma) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

57' Thẻ vàng Phút 57': Manu Koné (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (AS Roma): Leonardo Balerdi vào sân thay Mario Hermoso.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Como 55% - 45% AS Roma, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 2.

62' Thẻ vàng Phút 62': Matias Soule (AS Roma) nhận thẻ vàng (Dissent).

66' Thay người Phút 66' (Como): Jesús Rodríguez vào sân thay Maxence Caqueret.

72' Como ép sân Cầm bóng: Como 58% - 42% AS Roma, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 2.

78' Thay người Phút 78' (Como): Martin Baturina vào sân thay Lucas Da Cunha.

82' Thay người Phút 82' (AS Roma): Devyne Rensch vào sân thay Nahuel Molina.

84' Como ép sân Cầm bóng: Como 62% - 38% AS Roma, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 2 - 3.

88' Thay người Phút 88' (Como): Luis Milla vào sân thay Maximo Perrone.

88' Thay người Phút 88' (Como): Jayden Addai vào sân thay Assane Diao Diaoune.

88' Thay người Phút 88' (Como): Marc-Oliver Kempf vào sân thay Yan Couto.

89' Thay người Phút 89' (AS Roma): Emanuele Lulli vào sân thay Paulo Dybala.

89' Thay người Phút 89' (AS Roma): Niccolò Pisilli vào sân thay Manu Koné.

90' Thẻ vàng Phút 90': Martin Baturina (Como) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Como 0-0 AS Roma Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 19:32 11/10/2026

Đội hình chính thức Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas AS Roma Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV G. Gasperini 1 J. Butez 27 Yan Couto 4 Jacobo Ramón Naveros 99 T. Chalobah 16 Kaiki 5 M. Perrone 7 L. da Cunha 11 Assane Diao 10 N. Paz 8 M. Caqueret 9 T. Douvikas 95 P. Gollini 23 G. Mancini 5 E. Ndicka 22 Hermoso 20 N. Molina 15 M. de Roon 17 M. Koné 43 Wesley 21 P. Dybala 14 D. Malen 7 L. Pellegrini Dự bị Como 3 Álex Valle 28 I. Smolčić 97 Robert Sánchez 17 Jesús Rodríguez 21 S. Ricci 6 Luis Milla 22 M. Vigorito 20 M. Baturina 30 M. Liberali AS Roma 9 S. Castro 70 G. De Marzi 87 D. Ghilardi 77 E. Lulli 61 N. Pisilli 2 D. Rensch 18 M. Soulé 26 L. Balerdi 32 D. Vásquez Cập nhật đội hình lúc 17:03 11/10/2026

Como Thống kê AS Roma 65% Kiểm soát bóng 35% 19 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 2 6 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật P. Gollini AS Roma Điểm 7.76 Jacobo Ramón Naveros Como Điểm 7.44 T. Chalobah Como Điểm 7.24

Cuộc đối đầu giữa Como và AS Roma diễn ra vào lúc 17:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Stadio Giuseppe Sinigaglia mang ý nghĩa quan trọng đối với nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. AS Roma hiện nắm giữ vị trí thứ 2 với 13 điểm, mở ra cơ hội lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu nếu giành kết quả thuận lợi trên sân khách. Trong khi đó, Como cũng đang bám sát với vị trí thứ 7 và sở hữu 10 điểm.

Phong độ thăng hoa củng cố tham vọng của AS Roma

AS Roma bước vào trận đấu này với chuỗi kết quả vô cùng thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng áo màu bã trầu giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận. Sự ổn định cao độ này không chỉ giúp AS Roma tích lũy trọn vẹn 13 điểm mà còn duy trì áp lực trực tiếp lên vị trí dẫn đầu bảng.

Hàng thủ thi đấu chặt chẽ cùng lối chơi hiệu quả giúp AS Roma duy trì nhịp độ tích lũy điểm số tối đa qua từng vòng đấu. Chuyến làm khách tại Stadio Giuseppe Sinigaglia là thời cơ để đại diện thành Rome tiếp tục khẳng định vị thế và duy trì mục tiêu chiếm lĩnh ngôi đầu.

Thử thách từ Como và cán cân đối đầu cân bằng

Ở phía bên kia chiến tuyến, chủ nhà Como chứng minh họ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Trong 5 trận đấu gần đây, Como đã thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại. Với 10 điểm hiện có, đội bóng này hoàn toàn có cơ sở để gây khó khăn cho đội nhì bảng nhờ sự tự tin và lợi thế sân nhà.

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ cũng cho thấy sự giằng co rõ nét. Thống kê qua 4 lần đối đầu gần nhất ghi nhận thành tích ngang ngửa khi Como thắng 2 trận và AS Roma thắng 2 trận, hoàn toàn không xuất hiện kết quả hòa. Điều này phản ánh tính chất quyết liệt mỗi khi hai bên chạm trán trên sân cỏ.

Kỳ vọng màn so tài chặt chẽ và toan tính

Với khoảng cách 3 điểm giữa hai đội, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với nhịp độ toan tính cao. AS Roma có động lực rõ rệt trong việc bám đuổi ngôi đầu bảng nhờ chuỗi phong độ ấn tượng, trong khi Como sẵn sàng tận dụng điểm tựa Stadio Giuseppe Sinigaglia để tạo nên thế trận cân bằng.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Como · 2 thắng 0 hòa AS Roma · 2 thắng Como 2 - 1 AS Roma COM AS Roma 1 - 0 Como AR AS Roma 2 - 1 Como AR Como 2 - 0 AS Roma COM

Como 5 trận gần nhất B T T T T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 6 Thủng lưới AS Roma 5 trận gần nhất H T H T T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 14 Ghi (TB 2.8) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T … 6 Juventus 5 3 1 1 +4 10 T B H T T 7 Como 5 3 1 1 +3 10 B T T T H 8 Napoli 6 3 1 2 +4 10 T H T B B …

Tình hình lực lượng Como ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury) AS Roma ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ B. Cristante (Injury) ✚ K. Koulierakis (Knock) ✚ M. Svilar (Toe Injury) ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ B. Cristante (Injury) ✚ K. Koulierakis (Knock) ✚ M. Svilar (Toe Injury)