Como 1-0 Venezia: Como giành chiến thắng Como đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và sẽ tiếp Venezia lúc 18:30 ngày 01/11/2026 trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Como 1 - 0 Venezia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Como tiếp đón Venezia.

13' Como ép sân Cầm bóng: Como 80% - 20% Venezia, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

25' Como ép sân Cầm bóng: Como 75% - 25% Venezia, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

28' VAR Phút 28': Phạt đền bị hủy — Simon Sohm (Venezia).

37' Como ép sân Cầm bóng: Como 74% - 26% Venezia, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 2.

39' Thẻ vàng Phút 39': Simon Sohm (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

41' Thẻ vàng Phút 41': Juan Jesus (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

43' BÀN THẮNG! Como (1-0) Phút 43': Lucas Da Cunha (Como) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Como ép sân Cầm bóng: Como 69% - 31% Venezia, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 2.

55' Thay người Phút 55' (Venezia): Enrique Pérez Muñoz vào sân thay Gianluca Busio.

55' Thay người Phút 55' (Venezia): John Yeboah vào sân thay Lion Lauberbach.

61' Como ép sân Cầm bóng: Como 70% - 30% Venezia, dứt điểm 16 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 3.

62' Thay người Phút 62' (Venezia): Toma Bašić vào sân thay Simon Sohm.

62' Thay người Phút 62' (Venezia): Richie Sagrado vào sân thay Antoine Hainaut.

73' Thay người Phút 73' (Como): Maxence Caqueret vào sân thay Nico Paz.

73' Thay người Phút 73' (Como): Mattia Liberali vào sân thay Lucas Da Cunha.

74' Thay người Phút 74' (Como): Maximo Perrone vào sân thay Samuele Ricci.

75' Como ép sân Cầm bóng: Como 69% - 31% Venezia, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 7 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Venezia): Albion Rrahmani vào sân thay Thorir Johann Helgason.

82' Thay người Phút 82' (Como): Ivan Smolcic vào sân thay Yan Couto.

84' Thay người Phút 84' (Como): Álex Valle vào sân thay Martin Baturina.

86' Thẻ vàng Phút 86': Kaiki Bruno (Como) nhận thẻ vàng.

87' Como ép sân Cầm bóng: Como 66% - 34% Venezia, dứt điểm 18 - 5 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 7 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 3.

KT Kết thúc: Como 1-0 Venezia Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 20:29 01/11/2026

Đội hình chính thức Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas Venezia Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Nicola 1 J. Butez 27 Yan Couto 4 Jacobo Ramón Naveros 2 M. Kempf 16 Kaiki 6 Luis Milla 21 S. Ricci 7 L. da Cunha 10 N. Paz 20 M. Baturina 9 T. Douvikas 1 F. Stanković 25 R. Halhal 15 Juan Jesus 2 M. Moreno 18 A. Hainaut 19 S. Sohm 6 G. Busio 21 Þ. Helgason 70 P. Mazzocchi 29 L. Lauberbach 45 A. Adams Dự bị Como 22 M. Vigorito 3 Álex Valle 28 I. Smolčić 97 Robert Sánchez 5 M. Perrone 15 A. Lahdo 53 Willy Kambwala Ndengushi 18 E. Goldaniga 13 A. Dossena Venezia 20 R. Sagrado 3 Schingtienne 17 Bella-Kotchap 26 T. Bašić 7 A. Rrahmani 71 Kike Pérez 96 L. Montipò 16 R. Mohammed 56 K. Lisman Cập nhật đội hình lúc 18:02 01/11/2026

Como Thống kê Venezia 66% Kiểm soát bóng 34% 19 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 1 8 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật L. da Cunha Como 1 bàn Jacobo Ramón Naveros Como Điểm 7.43 Luis Milla Como Điểm 7.2

Como bước vào trận gặp Venezia với mạch thắng ấn tượng: thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất. Đối thủ của họ đang ở thái cực ngược lại khi chỉ thắng 1 trong 5 lần ra sân gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 18:30 ngày 01/11/2026 tại Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Como đang ở đà thăng hoa

Chuỗi kết quả gần đây của Como cho thấy một tập thể đang chơi tự tin. Đội chủ nhà thắng liền 4 trận gần nhất, và chỉ thua 1 trận ở thời điểm cũ nhất trong chuỗi 5 trận được thống kê.

Mạch thắng này được phản ánh rõ trên bảng xếp hạng. Como đang đứng thứ 5 với 20 điểm, nằm trong nhóm đầu bảng. Việc duy trì sự ổn định như vậy là nền tảng quan trọng để họ tiếp tục cuộc đua ở nhóm trên.

Thêm vào đó, được thi đấu trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia là lợi thế đáng kể với đội bóng đang giữ tâm lý hưng phấn. Khán đài sân nhà thường tiếp thêm động lực cho những đội đang có chuỗi thắng.

Venezia mang theo phong độ đáng lo

Ngược lại, Venezia đang đi qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ thắng 1 trận và thua tới 4 trận. Đáng chú ý, họ thua cả 2 trận mới nhất, cho thấy đà đi xuống vẫn chưa được chặn lại.

Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh khá rõ thực trạng đó. Venezia đang đứng thứ 20 với 3 điểm, kém Como 17 điểm. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai trạng thái rất khác nhau tại thời điểm gặp nhau.

Thế đối đầu cân bằng hơn mong đợi

Dù chênh lệch phong độ khá lớn, lịch sử đối đầu gần đây lại không nghiêng hẳn về phía chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Como thắng 1 trận, hòa 2 trận và Venezia thắng 2 trận.

Nói cách khác, Venezia từng khiến Como gặp khó khăn nhiều hơn mức mà vị trí hiện tại của hai đội gợi ý. Hai trận hòa trong chuỗi này cũng cho thấy các cuộc đối đầu thường khá giằng co, và đội chủ nhà khó có một buổi chiều thoải mái nếu chủ quan.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Como, bài toán là giữ nhịp độ đang có. Một đội thắng 4 trận liên tiếp thường duy trì được sự gắn kết và niềm tin, nên việc kiểm soát trận đấu ngay từ đầu sẽ giúp họ tận dụng lợi thế sân nhà. Bàn thắng sớm có thể khiến Venezia, vốn đang thiếu tự tin, càng thêm áp lực.

Về phía Venezia, thử thách lớn nhất là thoát khỏi chuỗi phong độ sa sút. Thành tích đối đầu gần đây, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa trước Como, là điểm tựa tinh thần để đội khách tìm kiếm kết quả tích cực. Một trận đấu chặt chẽ, hạn chế sai sót ở khâu phòng ngự sẽ là hướng đi thực tế nhất của họ.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Como rõ ràng là đội được đánh giá cao hơn. Mạch 4 trận thắng liên tiếp, cộng với lợi thế sân nhà, giúp họ có nhiều lý do để tin vào một kết quả tích cực.

Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng gần đây nhắc rằng Venezia không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Nếu Como giữ được sự tập trung và nhịp độ đang có, khả năng họ nối dài mạch thăng hoa là điều đáng kỳ vọng. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử cho độ vững vàng của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Como · 1 thắng 2 hòa Venezia · 2 thắng Como 1 - 1 Venezia Hòa Venezia 2 - 2 Como Hòa Como 2 - 1 Venezia COM Venezia 3 - 0 Como VEN Venezia 3 - 2 como VEN

Como 5 trận gần nhất T T T T B 9 Trận 6-2-1 T-H-B 17 Ghi (TB 1.9) 8 Thủng lưới Venezia 5 trận gần nhất B B T B B 9 Trận 1-0-8 T-H-B 6 Ghi (TB 0.7) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H 4 AC Milan 10 6 3 1 +9 21 T B T T H 5 Como 9 6 2 1 +9 20 T T T H B 6 Frosinone 9 5 2 2 +8 17 T H T B T … 19 Udinese 10 1 2 7 -12 5 B H B B B 20 Venezia 9 1 0 8 -13 3 B B T B B

Tình hình lực lượng Como ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ J. Rodriguez (Injury) ✚ T. Chalobah (Injury) ✚ M. Liberali (Calf Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ J. Rodriguez (Injury) Venezia ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury) ✚ T. Correia (Thigh Injury) ✚ T. J. Helgason (Injury) ✚ P. Mazzocchi (Injury) ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury)