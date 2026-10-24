Como 2-0 Sassuolo: Como giành chiến thắng Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 14 điểm. Trận gặp Sassuolo diễn ra lúc 20h00 ngày 24/10/2026 tại Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Como 2 - 0 Sassuolo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Como tiếp đón Sassuolo.

12' Como ép sân Cầm bóng: Como 61% - 39% Sassuolo, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

26' Como ép sân Cầm bóng: Como 61% - 39% Sassuolo, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 0 - 2.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Como 55% - 45% Sassuolo, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 3.

45' Thay người Phút 45' (Como): Luis Milla vào sân thay Samuele Ricci.

45' Thay người Phút 45' (Como): Jayden Addai vào sân thay Martin Baturina.

45' Thay người Phút 45' (Como): Jacobo Ramón vào sân thay Willy Kambwala.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Como (1-0) Phút 49': Anastasios Douvikas (Como) lập công (kiến tạo: Maxence Caqueret). Tỷ số: 1 - 0.

50' Como ép sân Cầm bóng: Como 59% - 41% Sassuolo, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 0 - 3.

60' BÀN THẮNG! Como (2-0) Phút 60': Anastasios Douvikas (Como) lập công (kiến tạo: Kaiki Bruno). Tỷ số: 2 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Sassuolo): Josh Doig vào sân thay Rafael Obrador.

62' Thay người Phút 62' (Sassuolo): Armand Lauriente vào sân thay Benjamin Dominguez.

62' Thay người Phút 62' (Sassuolo): Luca Lipani vào sân thay Nemanja Matić.

63' Thẻ vàng Phút 63': Domenico Berardi (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Dissent).

63' Como ép sân Cầm bóng: Como 58% - 42% Sassuolo, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 0 - 4.

65' Thẻ vàng Phút 65': Yan Couto (Como) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (Como): Ivan Smolcic vào sân thay Yan Couto.

74' Thay người Phút 74' (Sassuolo): Cristian Volpato vào sân thay Domenico Berardi.

77' Como ép sân Cầm bóng: Como 58% - 42% Sassuolo, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 0 - 4.

86' Thay người Phút 86' (Sassuolo): Sebastiano Esposito vào sân thay Vasilije Adzic.

87' Thẻ vàng Phút 87': Ignace Van der Brempt (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Foul).

89' Thay người Phút 89' (Como): Adrian Lahdo vào sân thay Lucas Da Cunha.

89' Como ép sân Cầm bóng: Como 58% - 42% Sassuolo, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 0 - 4.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Luis Milla (Como) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Como 2-0 Sassuolo Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 21:53 24/10/2026

Đội hình chính thức Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas Sassuolo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Aquilani 1 J. Butez 27 Yan Couto 53 Willy Kambwala Ndengushi 2 M. Kempf 16 Kaiki 21 S. Ricci 5 M. Perrone 8 M. Caqueret 7 L. da Cunha 20 M. Baturina 9 T. Douvikas 80 S. Turati 20 Van der Brempt 15 D. Ćaleta-Car 5 Fali Candé 33 Rafael Obrador 17 Vasilije Adžić 18 N. Matić 10 D. Berardi 50 D. Bakola 25 B. Domínguez 9 K. Bowie Dự bị Como 13 A. Dossena 18 E. Goldaniga 42 J. Addai 15 A. Lahdo 6 Luis Milla 10 N. Paz 4 Jacobo Ramón Naveros 97 Robert Sánchez 28 I. Smolčić Sassuolo 94 S. Esposito 8 A. Ghion 35 L. Lipani 49 A. Murić 26 C. Odenthal 77 N. Pierini 12 G. Satalino 19 L. Skjellerup 55 I. Sulemana Cập nhật đội hình lúc 19:32 24/10/2026

Como Thống kê Sassuolo 56% Kiểm soát bóng 44% 14 Dứt điểm 7 6 Trúng đích 0 6 Phạt góc 4 14 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 5 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật T. Douvikas Como 2 bàn Kaiki Como 1 kiến tạo · điểm 7.82 M. Caqueret Como 1 kiến tạo · điểm 7.7 M. Perrone Como Điểm 7.59 M. Kempf Como Điểm 7.47 Jacobo Ramón Naveros Como Điểm 7.37

Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 14 điểm. Khi tiếp Sassuolo trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia lúc 20h00 ngày 24/10/2026, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế ở nhóm đầu bảng trước một đối thủ đang đứng thứ 13.

Como giữ vị trí trong nhóm đầu

Với 14 điểm, Como đang xếp hạng 5 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí giúp đội bóng bám sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục, và mỗi trận đấu trên sân nhà đều có sức nặng lớn trong cuộc đua này.

Phong độ gần đây của Como khá giằng co. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận mới nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội đang vào trận này với tâm lý tích cực sau chuỗi kết quả thiếu ổn định trước đó.

Sassuolo cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Sassuolo đứng hạng 13 với 8 điểm, kém Como 6 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, bức tranh phong độ gần đây của Sassuolo không mấy khả quan. Đội chưa thắng trong 3 trận vừa qua, với 2 trận thua và 1 trận hòa. Chiến thắng duy nhất trong chuỗi 5 trận nằm ở quãng cũ hơn, nên đội khách đang cần một kết quả tích cực để lấy lại niềm tin.

Thế đối đầu nghiêng về Como

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Como thắng 2 trận, Sassuolo thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử này mang lại cho đội chủ nhà lợi thế về mặt tâm lý, dù Sassuolo vẫn từng tìm được chiến thắng trước chính đối thủ này.

Việc không có trận hòa nào cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường phân định rõ thắng thua. Điều này khiến trận đấu sắp tới có thể mang tính mở và không dễ đoán.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là lợi thế sân nhà của Como. Đội bóng đang đứng thứ 5, vừa có hai chiến thắng liên tiếp và có thành tích đối đầu tốt hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động tạo thế trận trước Sassuolo.

Ngược lại, Sassuolo có ít áp lực hơn xét về vị trí trên bảng xếp hạng. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, đúng như cách họ từng thắng Como ở một trong ba lần gặp gần nhất.

Khoảng cách 6 điểm giữa hai đội phản ánh sự chênh lệch hiện tại. Tuy vậy, phong độ gần đây của Como cũng chưa thực sự ổn định, với 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất.

Nhận định

Nhìn chung, Como có nhiều lợi thế hơn: vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, phong độ gần nhất tốt hơn, thành tích đối đầu nghiêng về mình và được thi đấu trên sân nhà. Sassuolo cần một màn trình diễn kỷ luật để chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng.

Trận đấu này vì thế là phép thử cho tham vọng của Como trong nhóm đầu bảng, đồng thời là cơ hội để Sassuolo lấy lại tinh thần sau chuỗi kết quả chưa như ý.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Como · 2 thắng 0 hòa Sassuolo · 1 thắng Sassuolo 2 - 1 Como SAS Como 2 - 0 Sassuolo COM Como 3 - 0 Sassuolo COM

Como 5 trận gần nhất T T B H B 7 Trận 4-2-1 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới Sassuolo 5 trận gần nhất B H B T H 7 Trận 2-2-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 Lazio 7 6 1 0 +10 19 T T T H T 3 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T 4 AC Milan 7 4 3 0 +7 15 T H T H H 5 Como 7 4 2 1 +5 14 T H B T T 6 Frosinone 7 4 1 2 +4 13 T B T H T … 12 Lecce 7 3 0 4 -3 9 T B B T B 13 Sassuolo 7 2 2 3 -2 8 B H B T H 14 Monza 8 2 1 5 -3 7 B T B T B …

Tình hình lực lượng Como ✚ T. Chalobah (Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ M. Liberali (Leg Injury) ✚ J. Rodriguez (Injury) ✚ T. Chalobah (Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury) Sassuolo ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ J. Idzes (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) ✚ F. Leysen (Knee Injury) ✚ Y. Paz (Knee Injury) ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ J. Idzes (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg)