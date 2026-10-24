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Como 2-0 Sassuolo: Como giành chiến thắng

Văn Thể24/10/2026 15:16

Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 14 điểm. Trận gặp Sassuolo diễn ra lúc 20h00 ngày 24/10/2026 tại Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Como2 - 0SassuoloKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Como tiếp đón Sassuolo.

  • 12'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 61% - 39% Sassuolo, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

  • 26'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 61% - 39% Sassuolo, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Como 55% - 45% Sassuolo, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 3.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Como): Luis Milla vào sân thay Samuele Ricci.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Como): Jayden Addai vào sân thay Martin Baturina.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Como): Jacobo Ramón vào sân thay Willy Kambwala.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! Como (1-0)

    Phút 49': Anastasios Douvikas (Como) lập công (kiến tạo: Maxence Caqueret). Tỷ số: 1 - 0.

  • 50'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 59% - 41% Sassuolo, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 0 - 3.

  • 60'BÀN THẮNG! Como (2-0)

    Phút 60': Anastasios Douvikas (Como) lập công (kiến tạo: Kaiki Bruno). Tỷ số: 2 - 0.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Sassuolo): Josh Doig vào sân thay Rafael Obrador.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Sassuolo): Armand Lauriente vào sân thay Benjamin Dominguez.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Sassuolo): Luca Lipani vào sân thay Nemanja Matić.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Domenico Berardi (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 63'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 58% - 42% Sassuolo, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 0 - 4.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Yan Couto (Como) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Como): Ivan Smolcic vào sân thay Yan Couto.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Sassuolo): Cristian Volpato vào sân thay Domenico Berardi.

  • 77'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 58% - 42% Sassuolo, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 0 - 4.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Sassuolo): Sebastiano Esposito vào sân thay Vasilije Adzic.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Ignace Van der Brempt (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Como): Adrian Lahdo vào sân thay Lucas Da Cunha.

  • 89'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 58% - 42% Sassuolo, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Luis Milla (Como) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Como 2-0 Sassuolo

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 21:53 24/10/2026

Đội hình chính thức
Como
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas
Sassuolo
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Aquilani
1
J. Butez
27
Yan Couto
53
Willy Kambwala Ndengushi
2
M. Kempf
16
Kaiki
21
S. Ricci
5
M. Perrone
8
M. Caqueret
7
L. da Cunha
20
M. Baturina
9
T. Douvikas
80
S. Turati
20
Van der Brempt
15
D. Ćaleta-Car
5
Fali Candé
33
Rafael Obrador
17
Vasilije Adžić
18
N. Matić
10
D. Berardi
50
D. Bakola
25
B. Domínguez
9
K. Bowie
Dự bị
Como
13 A. Dossena18 E. Goldaniga42 J. Addai15 A. Lahdo6 Luis Milla10 N. Paz4 Jacobo Ramón Naveros97 Robert Sánchez28 I. Smolčić
Sassuolo
94 S. Esposito8 A. Ghion35 L. Lipani49 A. Murić26 C. Odenthal77 N. Pierini12 G. Satalino19 L. Skjellerup55 I. Sulemana
Cập nhật đội hình lúc 19:32 24/10/2026
ComoThống kêSassuolo
56%
Kiểm soát bóng
44%
14
Dứt điểm
7
6
Trúng đích
0
6
Phạt góc
4
14
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
5
0
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
T. Douvikas
T. Douvikas
Como
2 bàn
Kaiki
Kaiki
Como
1 kiến tạo · điểm 7.82
M. Caqueret
M. Caqueret
Como
1 kiến tạo · điểm 7.7
M. Perrone
M. Perrone
Como
Điểm 7.59
M. Kempf
M. Kempf
Como
Điểm 7.47
Jacobo Ramón Naveros
Jacobo Ramón Naveros
Como
Điểm 7.37

Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 14 điểm. Khi tiếp Sassuolo trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia lúc 20h00 ngày 24/10/2026, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế ở nhóm đầu bảng trước một đối thủ đang đứng thứ 13.

Como giữ vị trí trong nhóm đầu

Với 14 điểm, Como đang xếp hạng 5 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí giúp đội bóng bám sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục, và mỗi trận đấu trên sân nhà đều có sức nặng lớn trong cuộc đua này.

Phong độ gần đây của Como khá giằng co. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận mới nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội đang vào trận này với tâm lý tích cực sau chuỗi kết quả thiếu ổn định trước đó.

Sassuolo cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Sassuolo đứng hạng 13 với 8 điểm, kém Como 6 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, bức tranh phong độ gần đây của Sassuolo không mấy khả quan. Đội chưa thắng trong 3 trận vừa qua, với 2 trận thua và 1 trận hòa. Chiến thắng duy nhất trong chuỗi 5 trận nằm ở quãng cũ hơn, nên đội khách đang cần một kết quả tích cực để lấy lại niềm tin.

Thế đối đầu nghiêng về Como

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Como thắng 2 trận, Sassuolo thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử này mang lại cho đội chủ nhà lợi thế về mặt tâm lý, dù Sassuolo vẫn từng tìm được chiến thắng trước chính đối thủ này.

Việc không có trận hòa nào cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường phân định rõ thắng thua. Điều này khiến trận đấu sắp tới có thể mang tính mở và không dễ đoán.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là lợi thế sân nhà của Como. Đội bóng đang đứng thứ 5, vừa có hai chiến thắng liên tiếp và có thành tích đối đầu tốt hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động tạo thế trận trước Sassuolo.

Ngược lại, Sassuolo có ít áp lực hơn xét về vị trí trên bảng xếp hạng. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, đúng như cách họ từng thắng Como ở một trong ba lần gặp gần nhất.

Khoảng cách 6 điểm giữa hai đội phản ánh sự chênh lệch hiện tại. Tuy vậy, phong độ gần đây của Como cũng chưa thực sự ổn định, với 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất.

Nhận định

Nhìn chung, Como có nhiều lợi thế hơn: vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, phong độ gần nhất tốt hơn, thành tích đối đầu nghiêng về mình và được thi đấu trên sân nhà. Sassuolo cần một màn trình diễn kỷ luật để chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng.

Trận đấu này vì thế là phép thử cho tham vọng của Como trong nhóm đầu bảng, đồng thời là cơ hội để Sassuolo lấy lại tinh thần sau chuỗi kết quả chưa như ý.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Como · 2 thắng0 hòaSassuolo · 1 thắng
17/04/2026
Sassuolo
2 - 1
Como
SAS
29/11/2025
Como
2 - 0
Sassuolo
COM
25/09/2025
Como
3 - 0
Sassuolo
COM
Como
5 trận gần nhất
TTBHB
7
Trận
4-2-1
T-H-B
12
Ghi (TB 1.7)
7
Thủng lưới
Sassuolo
5 trận gần nhất
BHBTH
7
Trận
2-2-3
T-H-B
12
Ghi (TB 1.7)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter7610+1219TTHTT
2Lazio7610+1019TTTHT
3AS Roma7520+1317THHTT
4AC Milan7430+715THTHH
5Como7421+514THBTT
6Frosinone7412+413TBTHT
12Lecce7304-39TBBTB
13Sassuolo7223-28BHBTH
14Monza8215-37BTBTB
Tình hình lực lượng
Como
T. Chalobah (Injury)
A. Diao (Thigh Injury)
M. Kean (Leg Injury)
M. Liberali (Leg Injury)
J. Rodriguez (Injury)
T. Chalobah (Injury)
A. Diao (Thigh Injury)
M. Kean (Leg Injury)
Sassuolo
D. Boloca (Muscle Injury)
J. Idzes (Muscle Injury)
I. Kone (Broken Leg)
F. Leysen (Knee Injury)
Y. Paz (Knee Injury)
D. Boloca (Muscle Injury)
J. Idzes (Muscle Injury)
I. Kone (Broken Leg)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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