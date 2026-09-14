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Como 2-1 Parma: Como giành chiến thắng

Văn Thể14/09/2026 18:37

Como bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đang đứng thứ 6 với 7 điểm, nắm lợi thế lớn khi chạm trán Parma ở trận đấu lúc 23h30 ngày 14/09 tại Giuseppe Sinigaglia.

Como2 - 1ParmaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Como tiếp đón Parma.

  • 12'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 59% - 41% Parma, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 23'BÀN THẮNG! Como (1-0)

    Phút 23': J. Ramon (Como) lập công (kiến tạo: N. Paz). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 69% - 31% Parma, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 1.

  • 36'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 72% - 28% Parma, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 68% - 32% Parma, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 7 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 2.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Como): M. Caqueret vào sân thay M. Baturina.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Como): J. Rodriguez vào sân thay A. Diao.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Parma): M. Frigan vào sân thay E. B. Toure.

  • 60'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 66% - 34% Parma, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 8 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Como): A. Douvikas vào sân thay M. Kean.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Parma): D. Romero vào sân thay N. Elphege.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Parma): A. Bernabe vào sân thay V. Sierro.

  • 72'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 66% - 34% Parma, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 9 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 2.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': M. Caqueret (Como) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Parma): G. Fabbian vào sân thay S. Lontani.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Parma): P. Almqvist vào sân thay S. Britschgi.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Como): S. Ricci vào sân thay N. Paz.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Como): L. Milla vào sân thay L. Da Cunha.

  • 83'BÀN THẮNG! Como (2-0)

    Phút 83': Kaiki (Como) lập công (kiến tạo: M. Perrone). Tỷ số: 2 - 0.

  • 84'Como ép sân

    Cầm bóng: Como 65% - 35% Parma, dứt điểm 21 - 11 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 11 - 4; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 3 - 2.

  • 90+2'BÀN THẮNG! Parma (2-1)

    Phút 90+2': D. Romero (Parma) lập công (kiến tạo: P. Almqvist). Tỷ số: 2 - 1.

  • KTKết thúc: Como 2-1 Parma

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:26 15/09/2026

Đội hình chính thức
Como
Sơ đồ · HLV Cesc Fabregas
Parma
Sơ đồ · HLV Carlos Cuesta
Cập nhật đội hình lúc 23:03 14/09/2026
ComoThống kêParma
65%
Kiểm soát bóng
35%
28
Dứt điểm
12
7
Trúng đích
4
11
Phạt góc
4
8
Phạm lỗi
4
4
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
Kaiki
Kaiki
Como
1 bàn
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Como
1 bàn
David Romero
David Romero
Parma
1 bàn
Nico Paz
Nico Paz
Como
1 kiến tạo · điểm 8
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Como
1 kiến tạo · điểm 7.6
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Parma
Điểm 8.7

Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục sau giai đoạn khởi đầu đầy tích cực. Cuộc tiếp đón Parma trên sân vận động Stadio Giuseppe Sinigaglia diễn ra vào lúc 23h30 ngày 14/09/2026 sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của đội chủ nhà trong việc duy trì vị thế ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Sự tương phản rõ rệt về phong độ và vị thế

Bước vào vòng đấu này, Como đang nắm giữ vị trí thứ 6 với 7 điểm. Sự ổn định trong lối chơi giúp đội bóng áo xanh tạo dựng được tâm lý hưng phấn. Thống kê trong 3 trận gần nhất cho thấy Como thi đấu rất kỷ luật khi giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa, từng bước xây chắc nền tảng vững vàng trong nhóm bám đuổi các vị trí dẫn đầu.

Ngược lại hoàn toàn với khí thế của chủ nhà, Parma đang phải đối diện với rất nhiều âu lo. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Thành tích trong 3 lần ra sân gần nhất của Parma tương đối ảm đạm với 1 trận hòa và 2 thất bại. Khoảng cách lớn về mặt điểm số lẫn sự tự tin phản ánh chính xác khó khăn mà đội bóng này đang vấp phải.

Ưu thế lịch sử thuộc về đội chủ sân Giuseppe Sinigaglia

Không chỉ sở hữu phong độ vượt trội, Como còn nắm giữ điểm tựa tâm lý lớn nhờ thành tích đối đầu trong quá khứ. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Como bất bại trước đối thủ với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Parma chưa một lần ca khúc khải hoàn.

Sự áp đảo ấy mang lại sự tự tin đáng kể cho Como khi được trở về thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stadio Giuseppe Sinigaglia. Việc liên tục có được kết quả tích cực trước Parma giúp đội chủ nhà nắm quyền chủ động trong việc áp đặt nhịp độ và triển khai các ý đồ chiến thuật.

Nhận định thế trận

Với hành trang là vị trí thứ 6 cùng chuỗi trận ổn định, Como chắc chắn hướng đến việc giành trọn điểm số để tiếp tục cuộc đua ở nhóm trên. Lối chơi gắn kết và tâm lý hưng phấn là chìa khóa để thầy trò đội chủ nhà duy trì thế trận áp đảo.

Về phần Parma, vị trí thứ 17 buộc họ phải ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương nhằm tìm kiếm cơ hội phản kháng. Tuy nhiên, trước một Como đang hưng phấn và sở hữu thành tích đối đầu vượt trội, chuyến làm khách này được dự báo sẽ mang đến thử thách vô cùng nặng nề cho đội khách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Como · 2 thắng3 hòaParma · 0 thắng
17/05/2026
Como
1 - 0
Parma
COM
25/10/2025
Parma
0 - 0
Como
Hòa
03/05/2025
Parma
0 - 1
Como
COM
19/10/2024
Como
1 - 1
Parma
Hòa
24/02/2024
Como
1 - 1
Parma
Hòa
Como
5 trận gần nhất
TTTHH
3
Trận
2-1-0
T-H-B
7
Ghi (TB 2.3)
3
Thủng lưới
Parma
5 trận gần nhất
HBBBT
3
Trận
0-1-2
T-H-B
1
Ghi (TB 0.3)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio4310+310HTTT
2AS Roma3300+99TTT
3Inter3300+59TTT
5AC Milan4220+38HHTT
6Como3210+47TTH
7Frosinone4211+37HTTB
16Bologna4013-31BHBB
17Parma3012-31HBB
18Monza4013-51BHBB
Tình hình lực lượng
Como
J. Addai (Achilles Tendon Injury)
J. Addai (Achilles Tendon Injury)
Parma
H. Nicolussi Caviglia (Groin Injury)
H. Nicolussi Caviglia (Groin Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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