Como 2-1 Parma: Como giành chiến thắng Como bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đang đứng thứ 6 với 7 điểm, nắm lợi thế lớn khi chạm trán Parma ở trận đấu lúc 23h30 ngày 14/09 tại Giuseppe Sinigaglia.

Como 2 - 1 Parma Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Como tiếp đón Parma.

12' Como ép sân Cầm bóng: Como 59% - 41% Parma, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

23' BÀN THẮNG! Como (1-0) Phút 23': J. Ramon (Como) lập công (kiến tạo: N. Paz). Tỷ số: 1 - 0.

24' Como ép sân Cầm bóng: Como 69% - 31% Parma, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 1.

36' Como ép sân Cầm bóng: Como 72% - 28% Parma, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Como ép sân Cầm bóng: Como 68% - 32% Parma, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 7 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 2.

55' Thay người Phút 55' (Como): M. Caqueret vào sân thay M. Baturina.

55' Thay người Phút 55' (Como): J. Rodriguez vào sân thay A. Diao.

55' Thay người Phút 55' (Parma): M. Frigan vào sân thay E. B. Toure.

60' Como ép sân Cầm bóng: Como 66% - 34% Parma, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 8 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Como): A. Douvikas vào sân thay M. Kean.

64' Thay người Phút 64' (Parma): D. Romero vào sân thay N. Elphege.

64' Thay người Phút 64' (Parma): A. Bernabe vào sân thay V. Sierro.

72' Como ép sân Cầm bóng: Como 66% - 34% Parma, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 9 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 2.

76' Thẻ vàng Phút 76': M. Caqueret (Como) nhận thẻ vàng (Roughing).

80' Thay người Phút 80' (Parma): G. Fabbian vào sân thay S. Lontani.

80' Thay người Phút 80' (Parma): P. Almqvist vào sân thay S. Britschgi.

80' Thay người Phút 80' (Como): S. Ricci vào sân thay N. Paz.

80' Thay người Phút 80' (Como): L. Milla vào sân thay L. Da Cunha.

83' BÀN THẮNG! Como (2-0) Phút 83': Kaiki (Como) lập công (kiến tạo: M. Perrone). Tỷ số: 2 - 0.

84' Como ép sân Cầm bóng: Como 65% - 35% Parma, dứt điểm 21 - 11 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 11 - 4; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 3 - 2.

90+2' BÀN THẮNG! Parma (2-1) Phút 90+2': D. Romero (Parma) lập công (kiến tạo: P. Almqvist). Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: Como 2-1 Parma Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 01:26 15/09/2026

Đội hình chính thức Como Sơ đồ · HLV Cesc Fabregas Parma Sơ đồ · HLV Carlos Cuesta Cập nhật đội hình lúc 23:03 14/09/2026

Como Thống kê Parma 65% Kiểm soát bóng 35% 28 Dứt điểm 12 7 Trúng đích 4 11 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 4 4 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Kaiki Como 1 bàn Jacobo Ramón Como 1 bàn David Romero Parma 1 bàn Nico Paz Como 1 kiến tạo · điểm 8 Máximo Perrone Como 1 kiến tạo · điểm 7.6 Edoardo Corvi Parma Điểm 8.7

Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục sau giai đoạn khởi đầu đầy tích cực. Cuộc tiếp đón Parma trên sân vận động Stadio Giuseppe Sinigaglia diễn ra vào lúc 23h30 ngày 14/09/2026 sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của đội chủ nhà trong việc duy trì vị thế ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Sự tương phản rõ rệt về phong độ và vị thế

Bước vào vòng đấu này, Como đang nắm giữ vị trí thứ 6 với 7 điểm. Sự ổn định trong lối chơi giúp đội bóng áo xanh tạo dựng được tâm lý hưng phấn. Thống kê trong 3 trận gần nhất cho thấy Como thi đấu rất kỷ luật khi giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa, từng bước xây chắc nền tảng vững vàng trong nhóm bám đuổi các vị trí dẫn đầu.

Ngược lại hoàn toàn với khí thế của chủ nhà, Parma đang phải đối diện với rất nhiều âu lo. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm. Thành tích trong 3 lần ra sân gần nhất của Parma tương đối ảm đạm với 1 trận hòa và 2 thất bại. Khoảng cách lớn về mặt điểm số lẫn sự tự tin phản ánh chính xác khó khăn mà đội bóng này đang vấp phải.

Ưu thế lịch sử thuộc về đội chủ sân Giuseppe Sinigaglia

Không chỉ sở hữu phong độ vượt trội, Como còn nắm giữ điểm tựa tâm lý lớn nhờ thành tích đối đầu trong quá khứ. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Como bất bại trước đối thủ với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, trong khi Parma chưa một lần ca khúc khải hoàn.

Sự áp đảo ấy mang lại sự tự tin đáng kể cho Como khi được trở về thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stadio Giuseppe Sinigaglia. Việc liên tục có được kết quả tích cực trước Parma giúp đội chủ nhà nắm quyền chủ động trong việc áp đặt nhịp độ và triển khai các ý đồ chiến thuật.

Nhận định thế trận

Với hành trang là vị trí thứ 6 cùng chuỗi trận ổn định, Como chắc chắn hướng đến việc giành trọn điểm số để tiếp tục cuộc đua ở nhóm trên. Lối chơi gắn kết và tâm lý hưng phấn là chìa khóa để thầy trò đội chủ nhà duy trì thế trận áp đảo.

Về phần Parma, vị trí thứ 17 buộc họ phải ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương nhằm tìm kiếm cơ hội phản kháng. Tuy nhiên, trước một Como đang hưng phấn và sở hữu thành tích đối đầu vượt trội, chuyến làm khách này được dự báo sẽ mang đến thử thách vô cùng nặng nề cho đội khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Como · 2 thắng 3 hòa Parma · 0 thắng Como 1 - 0 Parma COM Parma 0 - 0 Como Hòa Parma 0 - 1 Como COM Como 1 - 1 Parma Hòa Como 1 - 1 Parma Hòa

Como 5 trận gần nhất T T T H H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới Parma 5 trận gần nhất H B B B T 3 Trận 0-1-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 AS Roma 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Inter 3 3 0 0 +5 9 T T T … 5 AC Milan 4 2 2 0 +3 8 H H T T 6 Como 3 2 1 0 +4 7 T T H 7 Frosinone 4 2 1 1 +3 7 H T T B … 16 Bologna 4 0 1 3 -3 1 B H B B 17 Parma 3 0 1 2 -3 1 H B B 18 Monza 4 0 1 3 -5 1 B H B B …

Tình hình lực lượng Como ✚ J. Addai (Achilles Tendon Injury) ✚ J. Addai (Achilles Tendon Injury) Parma ✚ H. Nicolussi Caviglia (Groin Injury) ✚ H. Nicolussi Caviglia (Groin Injury)