Como 4-1 Manchester United: Como giành chiến thắng Como hạng 17 và Manchester United hạng 18 cùng có 3 điểm trước trận đấu lúc 23h45 ngày 21/10/2026 tại Stadio Giuseppe Sinigaglia, với phong độ trái chiều.

Como 4 - 1 Manchester United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Como tiếp đón Manchester United.

2' BÀN THẮNG! Como (1-0) Phút 2': Nico Paz (Como) lập công (kiến tạo: Lucas Da Cunha). Tỷ số: 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Como 56% - 44% Manchester United, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

24' Como ép sân Cầm bóng: Como 64% - 36% Manchester United, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 5.

25' Thẻ vàng Phút 25': Andrey Santos (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Como ép sân Cầm bóng: Como 64% - 36% Manchester United, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 8, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Manchester United): Amad Diallo vào sân thay Matheus Cunha.

45' Thay người Phút 45' (Manchester United): Carlos Baleba vào sân thay Andrey Santos.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Como (2-0) Phút 49': Anastasios Douvikas (Como) lập công (kiến tạo: Nico Paz). Tỷ số: 2 - 0.

50' Thẻ vàng Phút 50': Carlos Baleba (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Como ép sân Cầm bóng: Como 63% - 37% Manchester United, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 0 - 2.

57' BÀN THẮNG! Como (3-0) Phút 57': Nico Paz (Como) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

63' Como ép sân Cầm bóng: Como 59% - 41% Manchester United, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 1 - 3.

64' Thay người Phút 64' (Como): Maxence Caqueret vào sân thay Martin Baturina.

67' Thay người Phút 67' (Manchester United): Joshua Zirkzee vào sân thay Bruno Fernandes.

69' Thay người Phút 69' (Como): Kaiki Bruno vào sân thay Lucas Da Cunha.

76' BÀN THẮNG! Como (4-0) Phút 76': Jacobo Ramón (Como) lập công (kiến tạo: Kaiki Bruno). Tỷ số: 4 - 0.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Como 57% - 43% Manchester United, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 2 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Manchester United): Harry Amass vào sân thay Matthijs De Ligt.

80' Thay người Phút 80' (Como): Alberto Dossena vào sân thay Maximo Perrone.

80' Thay người Phút 80' (Como): Samuele Ricci vào sân thay Nico Paz.

80' Thay người Phút 80' (Como): Ivan Smolcic vào sân thay Yan Couto.

84' Thẻ vàng Phút 84': Marc-Oliver Kempf (Como) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Thay người Phút 86' (Manchester United): Shea Lacey vào sân thay Bryan Mbeumo.

86' Thẻ vàng Phút 86': Shea Lacey (Manchester United) nhận thẻ vàng (Foul).

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Como 57% - 43% Manchester United, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 3 - 4.

90+1' BÀN THẮNG! Manchester United (4-1) Phút 90+1': Joshua Zirkzee (Manchester United) lập công (kiến tạo: Amad Diallo). Tỷ số: 4 - 1.

KT Kết thúc: Como 4-1 Manchester United Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 01:39 22/10/2026

Đội hình chính thức Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick 1 J. Butez 27 Yan Couto 2 M. Kempf 4 Jacobo Ramón Naveros 3 Álex Valle 5 M. Perrone 6 Luis Milla 7 L. da Cunha 10 N. Paz 20 M. Baturina 9 T. Douvikas 1 S. Lammens 2 Diogo Dalot 5 H. Maguire 4 M. de Ligt 3 N. Mazraoui 17 Andrey Santos 18 Y. Tielemans 10 Matheus Cunha 8 Bruno Fernandes 7 M. Mount 19 B. Mbeumo Dự bị Como 28 I. Smolčić 97 Robert Sánchez 21 S. Ricci 30 M. Liberali 16 Kaiki 12 Lorenzo Luigi Ginelli 13 A. Dossena 8 M. Caqueret Manchester United 16 A. Diallo 41 H. Amass 57 Daniel Armer 20 C. Baleba 12 K. Darlow 38 J. Fletcher 39 T. Fletcher 22 T. Heaton 56 J. Kamason Cập nhật đội hình lúc 23:17 21/10/2026

Como Thống kê Manchester United 55% Kiểm soát bóng 45% 11 Dứt điểm 13 8 Trúng đích 4 1 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật N. Paz Como 2 bàn · 1 kiến tạo Jacobo Ramón Naveros Como 1 bàn T. Douvikas Como 1 bàn J. Zirkzee Manchester United 1 bàn A. Diallo Manchester United 1 kiến tạo · điểm 7.61 L. da Cunha Como 1 kiến tạo · điểm 7.04

Como và Manchester United gặp nhau lúc 23h45 ngày 21/10/2026 trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia. Hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng, lần lượt ở vị trí 17 và 18, với cùng 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội gần như không có, nên mỗi điểm số trong trận này đều có trọng lượng.

Hai đội cùng điểm, cách tiếp cận khác nhau

Como hiện đứng hạng 17 với 3 điểm. Manchester United xếp ngay sau ở hạng 18, cũng với 3 điểm. Trận đấu vì thế mang dáng dấp một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội đang có vị trí sát nhau.

Bảng xếp hạng chỉ là một mặt của câu chuyện. Phong độ gần đây mới cho thấy hai đội đang đi theo những hướng khác nhau.

Como: thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận gần nhất

Como thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà thắng ở trận gần đây nhất. Trước đó là chuỗi xen kẽ giữa thua, hòa, thua rồi thắng, cho thấy họ chưa có được sự ổn định.

Tuy vậy, chiến thắng mới nhất có thể là nguồn tự tin quan trọng. Chơi trên sân nhà, Como có điều kiện để chủ động hơn và tìm cách biến đà hưng phấn thành điểm số.

Manchester United: chưa thắng trận nào trong 5 lần gần nhất

Phong độ của Manchester United kém sáng hơn. Đội khách hòa 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, chưa có chiến thắng nào. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, sau đó là chuỗi thua, hòa, hòa, thua.

Điểm tích cực là họ không thua ở trận mới nhất. Nhưng chuỗi trận không thắng cho thấy đội bóng vẫn chưa tìm được lời giải để biến những kết quả sít sao thành 3 điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở cùng mặt bằng điểm số, nên yếu tố tâm lý có thể quyết định. Como mang theo chiến thắng gần nhất và có lợi thế sân nhà. Manchester United cần phá vỡ chuỗi trận không thắng để tránh bị cuốn sâu hơn vào nhóm cuối bảng.

Ai kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, hạn chế sai sót và tận dụng được những khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế lớn. Với khoảng cách điểm số bằng không, một bàn thắng sớm hoặc một sai lầm nơi hàng thủ đều có thể làm nghiêng cán cân.

Nhận định

Nếu xét về phong độ, Como có phần nhỉnh hơn nhờ 2 trận thắng trong 5 trận gần nhất và chiến thắng ở lượt đấu mới nhất. Manchester United vẫn là đối thủ đáng gờm, nhưng chuỗi 5 trận không thắng là dấu hiệu cần được cải thiện.

Đây là trận đấu khó lường giữa hai đội có điểm số bằng nhau. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đội nào giữ được sự tập trung tốt hơn trong những thời điểm quyết định.

Como 5 trận gần nhất T B H B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 4 Thủng lưới Manchester United 5 trận gần nhất H B H H B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T … 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T … 16 PSV Eindhoven 3 1 1 1 0 4 T B H 17 Como 2 1 0 1 +2 3 B T 18 Manchester United 2 1 0 1 +2 3 B T 19 Villarreal 3 1 0 2 0 3 B T B … 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Como ✚ J. Addai (Off the roster) ✚ M. Caqueret (Off the roster) ✚ T. Chalobah (Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ E. Goldaniga (Off the roster) ✚ W. Kambwala (Off the roster) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ A. Lahdo (Off the roster) Manchester United ✚ P. Dorgu (Hamstring Injury) ✚ T. Heaton (Abdominal strain) ✚ A. Heaven (Illness) ✚ K. Mainoo (Injury) ✚ L. Martinez (Muscle Injury) ✚ M. Rashford (Hip Injury) ✚ B. Sesko (Leg Injury) ✚ L. Shaw (Injury)