Como giành vé dự Champions League kịch tính sau chiến thắng 4-1 trước Cremonese Lucas Da Cunha lập cú đúp giúp Como đè bẹp Cremonese 4-1, chính thức giành vé dự Champions League sau khi lách qua khe cửa hẹp nhờ cú sảy chân của AC Milan.

Vòng 38 Serie A đã chứng kiến một trong những câu chuyện cổ tích hiện đại của bóng đá Italy. Como không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Cremonese với tỷ số 4-1 mà còn chính thức vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, qua đó giành tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Thành quả này đến sau khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp AC Milan bất ngờ thất thủ 1-2 trước Cagliari ngay trên sân nhà.

Como có chiến thắng quan trọng nhất mùa giải.

Thế trận lấn lướt và bước ngoặt cuối hiệp một

Bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải với mục tiêu buộc phải thắng, Como nhập cuộc có phần thận trọng. Trong 15 phút đầu tiên, đội khách không tạo ra quá nhiều áp lực dù sở hữu hàng công được đánh giá cao. Ở phần sân đối diện, Cremonese chơi trong tâm thế căng cứng bởi họ cũng đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. Sự thiếu sắc bén của các chân sút chủ nhà khiến các pha lên bóng dễ dàng bị bẻ gãy.

Nút thắt của trận đấu chỉ được tháo gỡ ở phút 36. Jesus Rodriguez tung cú dứt điểm đưa bóng chạm chân Alberto Grassi đổi hướng, khiến thủ môn Emil Audero hoàn toàn bất lực. Bàn mở tỷ số mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp các cầu thủ Como rũ bỏ áp lực tâm lý để chơi thanh thoát hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Sự sụp đổ của Cremonese và màn tỏa sáng của Da Cunha

Ngay đầu hiệp hai, cách biệt đã được nhân đôi cho đội khách. Phút 51, Jesus Rodriguez tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo dọn cỗ để Anastasios Douvikas dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Dù Federico Bonazzoli nhen nhóm hy vọng cho Cremonese bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền ở phút 55, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.

Bi kịch ập đến với Cremonese ở phút 71 khi Alberto Grassi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phản ứng thái quá với trọng tài Fabio Maresca. Trên chấm 11m, Lucas Da Cunha không mắc sai lầm nào để tái lập khoảng cách hai bàn. Đến phút 81, chính đội trưởng của Como đã hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm tinh tế vào góc gần, ấn định chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục.

Fabregas đã viết nên một câu chuyện cổ tích tại Como.

Hành trình lịch sử của đội bóng không chuyên

Chiến thắng này giúp Como hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trên bảng xếp hạng. Chỉ hai năm sau khi thăng hạng Serie A, đội bóng dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện đầy tham vọng đã ghi tên mình vào đấu trường danh giá nhất châu Âu. Ngược lại, thất bại này chính thức đẩy Cremonese xuống hạng sau một mùa giải thi đấu thiếu ổn định khi chỉ giành được 8 chiến thắng sau 38 vòng đấu.

Thông số trận đấu Cremonese Como Tỷ số chung cuộc 1 4 Bàn thắng Bonazzoli (55') Rodriguez (36'), Douvikas (51'), Da Cunha (71', 81') Thẻ đỏ Grassi (71') 0 Kiểm soát bóng 42% 58%

Nhìn chung, đây là một kết cục xứng đáng cho nỗ lực của Como. Từ một đội bóng không mấy tên tuổi, họ đã tận dụng tối đa sai lầm của các ông lớn để viết nên chương mới trong lịch sử câu lạc bộ. Champions League sẽ là thử thách lớn, nhưng với tinh thần hiện tại, Como hoàn toàn có quyền tự tin vào hành trình sắp tới.