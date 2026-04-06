Computex 2026: Trí tuệ nhân tạo định hình tương lai phần cứng máy tính toàn cầu Triển lãm Computex 2026 tại Đài Bắc đánh dấu bước ngoặt khi AI được tích hợp sâu vào mọi phân khúc, từ laptop siêu mỏng nhẹ, chip giá rẻ cho đến siêu máy tính để bàn mạnh nhất thế giới.

Computex 2026 diễn ra tại Đài Bắc đã khẳng định vị thế là sự kiện công nghệ hàng đầu châu Á với sự tham gia của hơn 1.500 đơn vị. Với chủ đề chủ đạo "AI Together", triển lãm năm nay tập trung vào việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) từ các trung tâm dữ liệu xuống trực tiếp thiết bị cá nhân, hứa hẹn thay đổi cách thức làm việc và giải trí của người dùng toàn cầu.

ASUS và chiến lược AI PC đa phân khúc

ASUS đã mở màn sự kiện bằng việc giới thiệu dải sản phẩm AI PC đa dạng, trong đó nổi bật là mẫu laptop ExpertBook Ultra. Thiết bị này hướng tới đối tượng doanh nhân di động với trọng lượng chỉ 0,99 kg và mỏng 10,9 mm. Dù có thiết kế siêu gọn, máy vẫn được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra X9 tích hợp NPU AI Boost đạt hiệu suất 50 TOPS, cùng màn hình Tandem OLED 3K tần số quét 120 Hz.

Loạt sản phẩm công nghệ nổi bật được trình làng tại Computex 2026

Bên cạnh đó, hãng cũng gây chú ý với Ascent GX10, mẫu máy tính AI cá nhân sở hữu sức mạnh tính toán cấp độ petaflop. Thiết bị sử dụng chip Nvidia GB10 Grace Blackwell với bộ nhớ hợp nhất 128 GB, hỗ trợ các ứng dụng AI dựa trên tác nhân (agent-based AI). Ngoài ra, mẫu mini PC Ascent QN10 với chip Snapdragon X2 Elite cũng cho thấy nỗ lực của hãng trong việc đa dạng hóa kiến trúc vi xử lý.

Nvidia DGX Station: Siêu máy tính AI cho Windows

Nvidia tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI khi giới thiệu DGX Station, hệ thống được mệnh danh là siêu máy tính AI để bàn mạnh nhất thế giới. Hệ thống này sử dụng GPU GB300 Grace Blackwell Ultra kết hợp cùng CPU Nvidia Grace 72 nhân, mang lại hiệu năng FP4 lên tới 20 petaflop.

Loạt sản phẩm công nghệ nổi bật được trình làng tại Computex 2026

Đáng chú ý, DGX Station cho phép xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn với tối đa 1.000 tỷ tham số ngay tại chỗ mà không cần kết nối đám mây. Điều này giúp doanh nghiệp bảo mật dữ liệu tuyệt đối trong khi vẫn duy trì tốc độ triển khai AI siêu quy mô nhờ mạng dữ liệu 800 Gb/giây.

Phổ cập AI PC với Snapdragon C và máy chơi game Intel

Qualcomm đã trình làng dòng chip Snapdragon C (Compute) nhằm mục tiêu phổ cập AI PC xuống phân khúc giá rẻ. Với mức giá dự kiến chỉ từ 300 USD, các mẫu laptop như Acer Aspire Go 15 sẽ giúp người dùng phổ thông tiếp cận được khả năng đa nhiệm tốt và thời lượng pin dài mà không gây tiếng ồn từ quạt tản nhiệt.

Loạt sản phẩm công nghệ nổi bật được trình làng tại Computex 2026

Trong khi đó, Intel bất ngờ tấn công thị trường máy chơi game cầm tay với dòng chip Arc G-Series dựa trên kiến trúc Panther Lake. Hai phiên bản Arc G3 và Arc G3 Extreme sở hữu cấu hình CPU 14 nhân, cạnh tranh trực tiếp với AMD Ryzen Z2 Extreme. Các thiết bị đầu tiên sử dụng dòng chip này bao gồm Acer Predator Atlas 8 và MSI Claw 8 EX AI Plus, hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý đồ họa và AI vượt trội cho các game thủ di động.

Loạt sản phẩm công nghệ nổi bật được trình làng tại Computex 2026

Công nghệ hiển thị và linh kiện hiệu suất cao

MSI đã mang đến Computex 2026 mẫu màn hình MPG OLED 322URDX36 với khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa ba chế độ hiển thị: 4K (360 Hz), 2K (520 Hz) và 1080p (680 Hz). Công nghệ Penta-Tandem và RGB Stripe trên tấm nền Samsung giúp loại bỏ hiện tượng nhòe chữ và tăng độ sáng lên tới 1.500 nit.

Loạt sản phẩm công nghệ nổi bật được trình làng tại Computex 2026

Cuối cùng, Corsair gây ấn tượng với giải pháp bộ nhớ 4R Cudimm DDR5 dung lượng lên tới 256 GB trên một thanh đơn lẻ. Để duy trì sự ổn định ở tốc độ cao, thanh RAM này được tích hợp khối tản nhiệt nước Vortex đi kèm màn hình theo dõi thông số kỹ thuật ngay trên phần cứng.