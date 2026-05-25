Cơn ác mộng play-off bủa vây HAGL sau vòng 24 V-League 2025-2026 Trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa khiến HAGL đối mặt nguy cơ rớt hạng, trong khi Thể Công Viettel tiến gần ngôi á quân và PVF-CAND chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Vòng đấu thứ 24 của V-League 2025-2026 đã khép lại với những diễn biến đầy kịch tính, đẩy cục diện của cả nhóm đua trụ hạng lẫn top đầu vào một kịch bản khó lường. Trong khi Đà Nẵng thắp lại hy vọng bằng chiến thắng ấn tượng trước Hải Phòng, thì những kết quả hòa đáng tiếc đã đẩy cả Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lẫn PVF-CAND vào thế chân tường khi giải đấu chỉ còn hai vòng đấu quyết định.

HAGL và bài toán sinh tử trong hai vòng đấu cuối

Trận hòa 1-1 trên sân Thanh Hóa đã đẩy đội bóng phố Núi vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo. Hiện tại, HAGL đang xếp thứ 11 với 23 điểm, chỉ hơn Đà Nẵng 3 điểm và PVF-CAND 5 điểm. Khoảng cách này là quá mong manh khi nhìn vào lịch thi đấu sắp tới của thầy trò HLV HAGL.

Thanh Hóa (áo vàng) và Hoàng Anh Gia Lai níu chân nhau hòa 1-1.

Nguy cơ rớt hạng trực tiếp hoặc phải đá play-off đang hiển hiện trước mắt đội chủ sân Pleiku. Thử thách dành cho họ ở hai vòng đấu cuối là vô cùng lớn khi phải chạm trán Hà Nội FC và Becamex TP HCM – những đối thủ vẫn đang rất khát điểm để hoàn thành mục tiêu riêng. Ngược lại, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đã có thể thở phào khi chính thức trụ hạng nhờ tạo ra khoảng cách 6 điểm an toàn với đội bét bảng.

Cuộc chiến trụ hạng: PVF-CAND hụt hơi ở phút cuối

Tại sân Hàng Đẫy, PVF-CAND đã có một trận đấu đầy tiếc nuối trước ứng cử viên á quân Thể Công Viettel. Lối chơi phòng ngự phản công khoa học dưới sự chỉ đạo của HLV Trần Tiến Đại đã giúp các cầu thủ trẻ bất ngờ vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, sự thiếu hụt về mặt thể lực và kinh nghiệm ở những phút cuối đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua quyết định, chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Chỉ giành thêm được 1 điểm, PVF-CAND tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm. Với phong độ này, đại diện ngành Công an đang đối diện với nguy cơ rất lớn phải xuống chơi ở giải Hạng nhất mùa sau nếu không có sự bứt phá thần kỳ ở giai đoạn còn lại.

Thể Công Viettel vững vàng, Ninh Bình tự bắn vào chân

Ở nửa trên bảng xếp hạng, Thể Công Viettel của HLV Popov vẫn giữ vững vị trí thứ hai với 50 điểm dù bị chia điểm. Mục tiêu giành ngôi á quân cùng suất tham dự AFC Champions League II đang ở rất gần đội bóng áo lính. Họ chỉ cần thêm một chiến thắng trong hai vòng đấu cuối trước CLB Công an TP HCM hoặc CLB Công an Hà Nội để chính thức hoàn thành mục tiêu.

Ninh Bình sẽ quyết chiến vì top 3.

Trái ngược với sự ổn định của Thể Công Viettel, CLB Ninh Bình lại gây thất vọng khi đánh rơi chiến thắng ở phút 90+5 trong vòng đấu vừa qua. Trận hòa này phơi bày sự bất ổn của đội bóng cố đô ở giai đoạn lượt về. Kể từ vòng 13, hàng thủ của Ninh Bình thi đấu sa sút khi chỉ giữ sạch lưới duy nhất một trận và nhận tới 15 bàn thua.

Việc liên tục thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện đã khiến lối chơi của Ninh Bình mất đi sự gắn kết. Lúc này, mục tiêu thiết thực nhất của Hoàng Đức và các đồng đội là bảo vệ vị trí thứ 3 chung cuộc trong hai trận đấu cuối gặp Thanh Hóa và Hà Tĩnh.