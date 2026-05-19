Cơn địa chấn U17 Việt Nam: Người hâm mộ Thái Lan yêu cầu FAT ngừng đổ lỗi và học tập đại kình địch Sau kỳ tích giành vé dự World Cup U17 của thầy trò HLV Cristiano Roland, làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Thái Lan đang nhắm thẳng vào FAT, yêu cầu một cuộc cải tổ toàn diện.

Kỳ tích lịch sử của đội tuyển U17 Việt Nam khi chính thức ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cấp độ trẻ đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, thay vì chỉ là những lời chúc mừng xã giao, sự kiện này lại đang thổi bùng một làn sóng tranh luận gắt gao ngay tại nội bộ xứ chùa vàng, nơi người hâm mộ đang bày tỏ sự thất vọng tột cùng trước sự chững lại của bóng đá nước nhà.

U17 Việt Nam lập kỳ tích giành vé tham dự World Cup U17. Ảnh: VFF

Sự thật phũ phàng từ diễn đàn Pantip

Trên Pantip, diễn đàn trực tuyến lớn nhất Thái Lan, các chủ đề liên quan đến tấm vé World Cup của U17 Việt Nam nhanh chóng trở thành tâm điểm với hàng ngàn lượt tương tác. Cảm giác chung của giới mộ điệu Thái Lan lúc này là sự hụt hẫng và lo âu khi chứng kiến sự vươn tầm mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam và Indonesia, trong khi "Voi chiến" dường như đang dậm chân tại chỗ.

Nhiều ý kiến phân tích chuyên sâu chỉ ra rằng, tư tưởng tự mãn với vị thế số một khu vực đã trở thành rào cản ngăn Thái Lan tiến bộ. Việc quá chú trọng vào những vinh quang cũ kỹ trong quá khứ khiến nền bóng đá này thiếu đi động lực đổi mới và dần bị các đối thủ trực tiếp trong khu vực bắt kịp, thậm chí vượt mặt ở các cấp độ trẻ.

Áp lực bủa vây Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT)

Tâm điểm của làn sóng phẫn nộ chính là Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Các cổ động viên cáo buộc tổ chức này đang vận hành với một bộ máy tư duy lạc hậu, thiếu tầm nhìn chiến lược và đặc biệt là yếu kém trong công tác chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Một cổ động viên bình luận sắc sảo: "Chúng ta thường xuyên bào chữa bằng việc không cử đội hình mạnh nhất. Hãy nhìn sang Việt Nam, họ luôn ra sân với tinh thần cao nhất và những con người tốt nhất. Thành quả hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự nghiêm túc đó".

Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ còn nhấn mạnh rằng U17 Thái Lan vốn nằm ở bảng đấu được đánh giá là nhẹ nhàng hơn so với U17 Việt Nam. Việc không thể tận dụng ưu thế để đạt được mục tiêu khiến những lời giải thích từ phía FAT trở nên thiếu thuyết phục. Thông điệp được gửi đi rất rõ ràng: FAT cần ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh và bắt đầu học hỏi mô hình phát triển từ chính đại kình địch Việt Nam.

Hồi chuông báo động cho tương lai

Sự bi quan đang bao trùm khi giới chuyên môn Thái Lan lo ngại về một viễn cảnh tụt hậu toàn diện. Mọi sự chú ý lúc này đang đổ dồn vào giải U19 Đông Nam Á sắp tới. Đây được coi là bài kiểm tra cuối cùng cho sự kiên nhẫn của người hâm mộ. Nếu đội nhà tiếp tục trắng tay, một cuộc cải tổ triệt để trong bộ máy lãnh đạo FAT là điều không thể tránh khỏi.

U17 Việt Nam và giấc mơ World Cup

Trái ngược với không khí ảm đạm tại Thái Lan, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Cristiano Roland đang tràn đầy tự tin chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup U17 2026 sẽ được FIFA tổ chức vào ngày 21/5.

Mặc dù dựa trên các tiêu chí phân loại, Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống thứ 4 và đối mặt với những đối thủ cực mạnh từ châu Âu hay Nam Mỹ, nhưng việc góp mặt tại sân chơi này đã là một cột mốc lịch sử. Đây không chỉ là thành công về mặt kết quả, mà còn là minh chứng cho sự đúng đắn trong lộ trình đào tạo trẻ mà bóng đá Việt Nam đang theo đuổi.