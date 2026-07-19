Cơn mưa bàn thắng tại Miami: Anh đánh bại Pháp 6-4 giành hạng ba World Cup 2026 Trong một trận cầu điên rồ với 10 bàn thắng được ghi, đội tuyển Anh đã vượt qua kình địch Pháp để giành tấm huy chương đồng World Cup 2026, phá bỏ cái dớp thất bại trong các trận tranh hạng ba lịch sử.

Sân vận động Miami đã trở thành chứng nhân cho một trong những trận cầu kỳ lạ và kịch tính nhất lịch sử các kỳ World Cup. Trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh, vốn thường được xem là màn thủ tục, đã biến thành một cuộc rượt đuổi tỷ số không tưởng với chiến thắng chung cuộc 6-4 nghiêng về đoàn quân của Thomas Tuchel.

Bữa tiệc tấn công không tưởng

Khác xa với sự thận trọng thường thấy ở các vòng knock-out, cả Pháp và Anh đều nhập cuộc với tâm thế cởi mở. Thomas Tuchel đã gây bất ngờ khi vận hành sơ đồ 4-1-4-1 với Declan Rice đá thấp nhất hàng tiền vệ, tạo điều kiện cho bộ tứ Saka, Eze, Rogers và Rashford liên tục xuyên phá hàng thủ đối phương. Phía bên kia, Didier Deschamps cũng làm mới đội hình bằng những tài năng trẻ như Rayan Cherki và Desire Doue để hỗ trợ cho mũi nhọn Kylian Mbappe.

Trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt khi các bàn thắng liên tục xuất hiện. Những sai số ở hàng phòng ngự do sự thiếu vắng của William Saliba bên phía Pháp và áp lực từ lối chơi high-pressing của tuyển Anh đã tạo ra một thế trận mở toang. Jude Bellingham, ngôi sao được kỳ vọng nhất, đã khép lại đêm diễn rực rỡ tại Miami bằng bàn thắng ấn định tỷ số 6-4, dập tắt mọi hy vọng ngược dòng của "Les Bleus".

Bellingham khép lại chiến thắng 6-4 cho Anh. Ảnh: Getty Images.

Dấu ấn chiến thuật và sự bùng nổ của các cá nhân

Dù phải nhận thất bại, Kylian Mbappe vẫn chứng minh tại sao anh là mũi nhọn nguy hiểm nhất thế giới. Tận dụng khoảng trống khi các hậu vệ biên của Anh dâng cao, Mbappe liên tục có những tình huống bứt tốc xé toang hành lang cánh do Djed Spence canh giữ. Tuy nhiên, sự bọc lót không thực sự tốt từ tuyến giữa của Pháp đã khiến họ trả giá đắt trước khả năng chuyển trạng thái cực nhanh của "Tam Sư".

Mbappe là mũi nhọn lợi hại của Pháp. Ảnh: Getty Images.

Bên phía tuyển Anh, sự trở lại của Jarell Quansah đã mang lại sự cứng cáp cần thiết cho hàng thủ trong những thời điểm then chốt. Ở khu trung tuyến, Declan Rice đã hoàn thành xuất sắc vai trò mỏ neo, giúp kiểm soát nhịp độ trận đấu và ngăn chặn sức trẻ từ bộ đôi Zaire-Emery và Adrien Rabiot của Pháp.

Thống kê sau trận đấu

Thông số Pháp Anh Tỷ số 4 6 Sút bóng (Trúng đích) 14 (7) 18 (11) Kiểm soát bóng 48% 52% Phạt góc 5 6

Phá bỏ lời nguyền lịch sử

Chiến thắng này mang ý nghĩa cực lớn về mặt tâm lý cho bóng đá Anh. Trước trận đấu này, "Tam Sư" chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong 9 lần chạm trán Pháp gần nhất và thường xuyên thất bại trong các trận tranh hạng ba World Cup (năm 1990 và 2018). Việc đánh bại một đối thủ nằm trong top 10 FIFA ở vòng knock-out cũng giúp Thomas Tuchel đập tan những nghi ngờ về bản lĩnh của đội bóng dưới triều đại của mình.

Với Pháp, thất bại này đánh dấu một sự chuyển giao đầy tiếc nuối. Dù sở hữu lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Cherki hay Olise, sự thiếu vắng các trụ cột ở hàng thủ như Saliba đã bộc lộ những lỗ hổng chết người. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của HLV Deschamps trên cương vị thuyền trưởng, khép lại một kỷ nguyên thành công nhưng cũng đầy thăng trầm của bóng đá Pháp.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 sẽ còn được nhắc lại nhiều năm sau nữa, không chỉ bởi tỷ số kinh điển 6-4, mà còn bởi tinh thần tận hiến mà hai đội bóng hàng đầu châu Âu đã cống hiến cho người hâm mộ toàn cầu.