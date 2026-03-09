Con số may mắn hôm nay 10/3/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Tra cứu con số may mắn ngày 10/3/2026 dựa trên ngũ hành và cung hoàng đạo. Gợi ý các cặp số cát lành giúp bạn đón nhận năng lượng tích cực và thuận lợi trong ngày mới.

Việc lựa chọn con số may mắn hôm nay ngày 10/3/2026 dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành nạp âm giúp mỗi người có thêm sự tự tin và năng lượng tích cực. Dưới đây là tổng hợp chi tiết các con số tài lộc cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo.

Tham khảo con số may mắn giúp mang lại cát khí cho ngày mới.

Con số may mắn cho 12 con giáp ngày 10/3/2026

Mỗi tuổi nạp âm trong 12 con giáp sẽ có những cặp số tương hợp khác nhau, hỗ trợ cho vận trình công việc và tài lộc.

Tuổi Tý, Sửu, Dần

Tuổi Tý: Con số may mắn gồm 05, 49 (Giáp Tý); 77, 82 (Bính Tý); 33, 28 (Mậu Tý). Lời khuyên: Gia đạo êm ấm, chú ý giữ ấm cơ thể và cẩn trọng giấy tờ pháp lý.

Tuổi Mão, Thìn, Tị

Tuổi Mão: Gợi ý số 71, 45 (Ất Mão); 57, 78 (Đinh Mão); 74, 21 (Tân Mão). Lời khuyên: Thu nhập ổn định, chú ý bảo quản tài sản cá nhân nơi công cộng.

Tuổi Ngọ, Mùi, Thân

Tuổi Ngọ: Con số may mắn là 40, 96 (Giáp Ngọ); 83, 52 (Bính Ngọ); 89, 02 (Mậu Ngọ). Lời khuyên: Quản lý chi tiêu chặt chẽ, phát huy khả năng lãnh đạo.

Tuổi Dậu, Tuất, Hợi

Tuổi Dậu: Gợi ý số 24, 51 (Đinh Dậu); 99, 44 (Kỷ Dậu); 76, 15 (Tân Dậu). Lời khuyên: Vận may gõ cửa, có lộc hợp tác kinh doanh nhưng hạn chế cho vay mượn.

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo ngày 10/3/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp các con số mang lại cát khí cho 12 chòm sao trong ngày mới:

Cung hoàng đạo Con số may mắn Bạch Dương 15, 68 Kim Ngưu 20, 50 Song Tử 10, 25 Cự Giải 28, 88 Sư Tử 20, 88 Xử Nữ 10, 98 Thiên Bình 04, 26 Hổ Cáp 22, 58 Nhân Mã 01, 68 Ma Kết 16, 20 Bảo Bình 18, 60 Song Ngư 02, 33

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.