Con số may mắn hôm nay 10/6/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Khám phá bộ số may mắn ngày 10/6/2026 dựa trên Cửu cung phi tinh và chiêm tinh học. Gợi ý vận trình sự nghiệp, tài lộc chi tiết cho từng độ tuổi và cung hoàng đạo.

Việc lựa chọn con số may mắn hàng ngày dựa trên quy luật ngũ hành và Cửu cung phi tinh là phương pháp tham khảo phổ biến để tối ưu hóa năng lượng cá nhân. Trong ngày 10/6/2026, vận trình của mỗi tuổi và cung hoàng đạo sẽ có những biến động riêng biệt.

1. Danh sách con số may mắn theo 12 con giáp ngày 10/6/2026

Dưới đây là tổng hợp các cặp số mang lại cát khí cho từng con giáp, được phân tách theo năm sinh và giới tính:

Con giáp Năm sinh tiêu biểu Giới tính Con số may mắn Tuổi Tý 1984 (Giáp Tý) Nam/Nữ 40, 85, 27 / 33, 67, 71 1996 (Bính Tý) Nam/Nữ 25, 57, 89 / 23, 14, 21 Tuổi Sửu 1985 (Ất Sửu) Nam/Nữ 81, 03, 34 / 77, 99, 11 1997 (Đinh Sửu) Nam/Nữ 22, 45, 56 / 43, 88, 85 Tuổi Dần 1974 (Giáp Dần) Nam/Nữ 21, 88, 51 / 74, 33, 52 1986 (Bính Dần) Nam/Nữ 16, 22, 21 / 55, 90, 31

Bên cạnh đó, các tuổi khác như Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi cũng sở hữu những bộ số riêng biệt dựa trên quái số và nạp âm mệnh ngũ hành. Ví dụ, tuổi Thân 1992 (Nhâm Thân) có số may mắn là 53, 56, 22 (Nam) và 88, 95, 31 (Nữ).

2. Điểm tin tử vi vận trình nổi bật

Dựa trên sự dịch chuyển của các vì sao trong ngày 10/6, một số tuổi cần lưu ý các phương diện sau:

Tuổi Tý: Đường tài lộc hanh thông, nguồn thu nhập chính có dấu hiệu tăng trưởng nhờ Cát tinh hộ mệnh.

Đường tài lộc hanh thông, nguồn thu nhập chính có dấu hiệu tăng trưởng nhờ Cát tinh hộ mệnh. Tuổi Sửu: Cần giữ bình tĩnh do gặp cục diện Tương Hình, tránh các tranh chấp không đáng có chốn đông người.

Cần giữ bình tĩnh do gặp cục diện Tương Hình, tránh các tranh chấp không đáng có chốn đông người. Tuổi Tị: Tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp đón nhận nhiều tin vui về việc thăng tiến hoặc tăng lương.

Tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp đón nhận nhiều tin vui về việc thăng tiến hoặc tăng lương. Tuổi Ngọ: Cảnh giác với chuyện thị phi và áp lực tinh thần; nên dành thời gian nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng.

Cảnh giác với chuyện thị phi và áp lực tinh thần; nên dành thời gian nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng. Tuổi Hợi: Đề phòng kẻ tiểu nhân gây hối lỗi hoặc cản trở công việc; tài vận trong ngày không thực sự lý tưởng.

3. Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo

Đối với các cung hoàng đạo, các con số được xác định dựa trên hiện tượng chiêm tinh học trong ngày:

Bạch Dương: 31, 51

31, 51 Kim Ngưu: 65, 19

65, 19 Song Tử: 20, 58

20, 58 Cự Giải: 47, 52

47, 52 Sư Tử: 12, 68

12, 68 Xử Nữ: 49, 36

49, 36 Thiên Bình: 25, 59

25, 59 Bọ Cạp: 22, 87

22, 87 Nhân Mã: 48, 29

48, 29 Ma Kết: 11, 28

11, 28 Bảo Bình: 41, 66

41, 66 Song Ngư: 05, 38

Lưu ý: Các thông tin về con số may mắn và tử vi ngày 10/6/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực cho ngày mới.