Cần biết Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 theo 12 con giáp: Bảng số tài lộc chi tiết 60 hoa giáp Con số may mắn hôm nay 11/02/2026 của 12 con giáp theo từng năm sinh, mệnh ngũ hành. Bảng số tài lộc chi tiết 60 hoa giáp kèm tử vi ngắn gọn ngày cận Tết.

Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 theo 12 con giáp được tính toán dựa trên phương pháp Cửu cung phi tinh kết hợp ngũ hành nạp âm của từng năm sinh.

Ngày Bính Thìn, 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ — chỉ còn 5 ngày nữa là giao thừa, mỗi con giáp đều có bộ số riêng phù hợp với vận trình ngày mới. Cùng tra cứu con số cát lành dành riêng cho bạn.

1. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Tý

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1984 Giáp Tý Kim Nam 3 08 52 71 30 Nữ 3 14 63 85 47 1996 Bính Tý Thủy Nam 6 23 77 50 16 Nữ 9 35 81 62 09 1948

2008 Mậu Tý Hỏa Nam 9 41 96 18 73 Nữ 6 57 20 84 39 1960 Canh Tý Thổ Nam 3 66 33 90 12 Nữ 3 28 74 51 03 1972 Nhâm Tý Mộc Nam 9 45 11 87 29 Nữ 6 53 06 68 94

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Tý cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 42): Vận trình ổn định, bạn lấy lại tinh thần sau những ngày xao nhãng và tìm cách giải quyết vấn đề một cách chủ động.

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy, 30): Kỳ vọng lớn vào các kế hoạch đầu tư cuối năm, hãy kiểm tra kỹ thông tin trước khi xuống tiền.

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa, 18 - 78): Sức khỏe cần được ưu tiên, tránh thức khuya và bổ sung thực phẩm ấm nóng trong ngày lạnh.

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ, 66): Nên dành thời gian cho gia đình, đưa ra những lời khuyên thiết thực cho con cháu về kế hoạch năm mới.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc, 54): Sự phối hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp giúp bạn hoàn thành xuất sắc các đầu việc cuối năm.

2. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1985 Ất Sửu Kim Nam 6 40 91 15 67 Nữ 9 60 37 78 24 1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 03 40 86 59 Nữ 3 01 29 60 74 1949

2009 Kỷ Sửu Hỏa Nam 6

9 58

09 60

04 37

43 82 Nữ 9

6 01

49 60

59 19

92 75 1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 59 77 63 10 Nữ 3 12 37 81 56 1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 15 21 46 83 Nữ 6 19 98 15 64

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy, 29): Xác định được phương hướng triển khai kế hoạch mới, tinh thần làm việc tập trung và hiệu quả cao.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim, 41): Có thể đón nhận tin vui lớn liên quan đến công việc, hãy chia sẻ niềm vui với người thân dịp cận Tết.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc, 53): Cân nhắc kỹ trước khi mua sắm thêm đồ dùng gia đình, ưu tiên những thứ thật sự cần thiết.

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ, 65): Vai trò dẫn dắt trong gia đình giúp bạn gắn kết mọi người, chuẩn bị Tết chu toàn.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa, 17 - 77): Sức khỏe ổn định nhưng cần chú ý giữ ấm cơ thể, tránh ra ngoài khi trời lạnh đột ngột.

3. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Dần

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1986 Bính Dần Hỏa Nam 9 27 83 46 10 Nữ 6 38 72 55 01 1998 Mậu Dần Thổ Nam 6 14 60 93 35 Nữ 9 42 87 21 69 1950

2010 Canh Dần Mộc Nam 3

6 51 06 79 24 Nữ 3

9 63 18 40 95 1962 Nhâm Dần Kim Nam 9 70 34 88 17 Nữ 6 25 49 76 03 1974 Giáp Dần Thủy Nam 3 56 92 31 48 Nữ 3 07 64 83 20

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Dần cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa, 40): Giữ bình tĩnh trước tình huống bất ngờ, tránh hành động theo cảm tính khi áp lực cuối năm dồn nén.

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ, 28): Ưu tiên hoàn thành việc quan trọng trước, bàn giao gọn gàng cho đồng nghiệp trước kỳ nghỉ Tết.

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc, 16 - 76): Bổ sung vitamin và ngủ đủ giấc để duy trì thể lực tốt cho những ngày cận Tết bận rộn.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim, 64): Kinh nghiệm dày dặn giúp bạn đưa ra lời khuyên hữu ích cho đồng nghiệp trẻ trong công việc.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy, 52): Tài chính ổn định, phù hợp để rà soát lại ngân sách và lên kế hoạch chi tiêu Tết chi tiết.

4. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Mão

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1987 Đinh Mão Hỏa Nam 6 33 79 52 04 Nữ 9 48 91 17 65 1999 Kỷ Mão Thổ Nam 3 22 56 80 41 Nữ 3 10 73 39 64 1951

2011 Tân Mão Mộc Nam 6

9 67 13 94 28 Nữ 9

6 75 31 50 86 1963 Quý Mão Kim Nam 6 44 08 71 36 Nữ 9 56 22 89 03 1975 Ất Mão Thủy Nam 9 18 62 47 95 Nữ 6 34 80 53 07

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Mão cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa, 39): Linh hoạt thích ứng với thay đổi, xử lý công việc ở mức khá nhờ sự khéo léo vốn có.

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ, 27): Cùng người thân đi chợ hoa, mua cây cảnh trang trí giúp cảm nhận rõ không khí xuân đang đến gần.

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc, 15 - 75): Nên tham gia hoạt động ngoài trời nhẹ nhàng để xả stress sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim, 63): Tập trung hoàn tất giao dịch còn dang dở trước Tết thay vì bắt đầu thương vụ mới.

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy, 51): Dòng tiền ổn định, tinh thần thoải mái giúp bạn sắp xếp mọi thứ gọn gàng đón năm mới.

5. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1988 Mậu Thìn Mộc Nam 9 37 82 19 54 Nữ 6 43 68 05 90 2000 Canh Thìn Kim Nam 6 26 51 74 09 Nữ 9 62 38 83 17 1952

2012 Nhâm Thìn Thủy Nam 3

6 75 40 16 93 Nữ 3

9 81 57 24 69 1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 3 50 14 67 28 Nữ 3 02 46 93 71 1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 61 35 88 07 Nữ 9 29 73 50 16

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc, 38): Kiềm chế tính nóng nảy, tránh xảy ra xô xát khi bất đồng ý kiến với đồng nghiệp.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim, 26): Sớm chọn được ý tưởng phù hợp cho dự án mới, tuy nhiên nên triển khai sau Tết cho chắc chắn.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy, 14 - 74): Kiểm tra sổ sách, sao lưu dữ liệu quan trọng trước kỳ nghỉ để tránh sai sót đáng tiếc.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa, 62): Chăm lo đời sống vật chất đầy đủ cho gia đình, sắm sửa Tết theo danh sách ưu tiên.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ, 50): Ngày phạm tuổi cần hết sức thận trọng, tránh ký kết hợp đồng và đề phòng mất mát tiền bạc.

6. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Tỵ

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1989 Kỷ Tỵ Mộc Nam 6 13 58 90 42 Nữ 9 27 74 31 86 2001 Tân Tỵ Kim Nam 3 49 05 63 28 Nữ 3 55 11 79 36 1953

2013 Quý Tỵ Thủy Nam 9

3 70 34 87 16 Nữ 6

3 82 46 09 53 1965 Ất Tỵ Hỏa Nam 6 21 67 44 98 Nữ 9 36 80 53 15 1977 Đinh Tỵ Thổ Nam 3 57 23 76 41 Nữ 3 69 14 38 92

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Tỵ cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc, 37): Khả năng phân tích sắc bén giúp bạn sàng lọc thông tin và đưa ra quyết định đúng đắn.

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim, 25): Có thể nhận tin xấu bất ngờ từ gia đình, giữ bình tĩnh để xử lý tình huống ổn thỏa.

Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy, 13 - 73): Thu xếp công việc gọn gàng để dành thời gian chăm sóc sức khỏe cá nhân trước Tết.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa, 61): Cấp trên đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp của bạn, cơ hội nhận thưởng Tết xứng đáng.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ, 49): Cùng gia đình lên danh sách mua sắm Tết, phân công dọn dẹp nhà cửa tăng cường gắn kết.

7. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1990 Canh Ngọ Thổ Nam 3 32 76 59 01 Nữ 3 18 64 43 90 2002 Nhâm Ngọ Mộc Nam 9 47 83 20 65 Nữ 6 54 09 71 38 1954

2014 Giáp Ngọ Kim Nam 6

9 85 41 13 69 Nữ 9

6 73 26 50 97 1966 Bính Ngọ Thủy Nam 3 60 14 38 92 Nữ 3 06 52 87 29 1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 6 24 68 45 91 Nữ 9 30 76 53 17

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ, 36): Hạn chế di chuyển xa, cảnh giác với lừa đảo gia tăng dịp cận Tết khi mua sắm trực tuyến.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc, 24): Thiếu nhạy bén trong phán đoán, nên tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm trước khi quyết định.

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim, 12 - 72): Chú ý an toàn giao thông khi ra đường, tránh lái xe khi tâm trạng không ổn định.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy, 60): Kiểm soát chặt chi tiêu, tránh mua sắm bốc đồng dù không khí Tết đang rộn ràng.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa, 48): Nhường nhịn đôi chút với người thân, đặt mình vào vị trí đối phương để hóa giải hiểu lầm.

8. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1991 Tân Mùi Thổ Nam 6 39 84 52 07 Nữ 9 46 91 13 78 2003 Quý Mùi Mộc Nam 6 25 60 71 38 Nữ 9 17 53 84 40 1955

2015 Ất Mùi Kim Nam 3

6 72 36 98 14 Nữ 3

9 80 44 29 61 1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 53 07 41 89 Nữ 9 65 19 73 02 1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 16 72 38 94 Nữ 3 28 64 50 81

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ, 35): Làm việc đều tay và hiệu quả, hoàn thành bàn giao trước thời hạn giúp yên tâm nghỉ Tết.

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc, 23): Cùng nhau chuẩn bị món ăn truyền thống cho ngày Tết giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết.

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim, 11 - 71): Sức khỏe ổn định, tham gia hoạt động vui chơi nhẹ nhàng cùng gia đình tái tạo năng lượng.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy, 59): Rà soát toàn bộ tình hình tài chính năm cũ và lập ngân sách cho năm mới Bính Ngọ.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa, 47): Khả năng phối hợp nhóm tốt giúp giải quyết nhanh gọn công việc tồn đọng cuối năm.

9. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Thân

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1992 Nhâm Thân Kim Nam 3 48 93 17 62 Nữ 3 54 80 26 71 2004 Giáp Thân Thủy Nam 3 31 67 85 09 Nữ 3 43 79 12 56 1956

2016 Bính Thân Hỏa Nam 9

3 66 20 74 38 Nữ 6

3 78 32 95 41 1968 Mậu Thân Thổ Nam 9 15 59 43 87 Nữ 6 21 65 08 97 1980 Canh Thân Mộc Nam 6 52 36 90 14 Nữ 9 69 43 07 81

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim, 34): Ngày tỏa sáng với trí tuệ sắc bén, các cuộc đàm phán cuối năm diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy, 22): Nỗ lực không ngừng giúp bạn ghi điểm với cấp trên, thưởng Tết xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa, 10 - 70): Vận may tài chính rất tốt, tranh thủ chốt đơn và thu hồi nợ trước thềm năm mới.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ, 58): Sức hút cá nhân tăng cao, người độc thân có thể gặp nhân duyên mới tại hoạt động cuối năm.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc, 46): Năng lượng tràn đầy nhưng cần nghỉ ngơi hợp lý giữa guồng quay công việc để tránh kiệt sức.

10. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1993 Quý Dậu Kim Nam 6 42 86 19 53 Nữ 9 57 91 34 78 2005 Ất Dậu Thủy Nam 6 30 64 75 08 Nữ 9 46 72 83 11 1957

2017 Đinh Dậu Hỏa Nam 6

9 73 27 50 98 Nữ 9

6 81 35 69 04 1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 6 18 54 40 96 Nữ 9 25 61 07 83 1981 Tân Dậu Mộc Nam 3 59 13 87 45 Nữ 3 67 21 94 30

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim, 33): Mọi công việc hoàn thành nhanh chóng với chất lượng vượt mong đợi, cấp trên ghi nhận nỗ lực.

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy, 21): Cùng người thân đi mua sắm Tết, chọn quà biếu gia đình giúp mối quan hệ thêm gắn bó.

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa, 9 - 69): Giữ ấm cơ thể khi ra ngoài, bổ sung trái cây giàu vitamin C tăng cường sức đề kháng.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ, 57): Có thể nhận tin vui về lương thưởng cuối năm hoặc khoản hoàn trả bất ngờ từ đối tác.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc, 45): Tình yêu phát triển thuận lợi, người có đôi tận hưởng sự hài hòa bên nửa kia dịp cận Tết.

11. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 3 36 71 58 02 Nữ 3 49 83 25 60 2006 Bính Tuất Thổ Nam 3 20 55 97 41 Nữ 3 34 68 02 79 1958

2018 Mậu Tuất Mộc Nam 3

6 84 47 10 63 Nữ 3

9 92 56 21 75 1970 Canh Tuất Kim Nam 3 11 45 79 30 Nữ 3 23 57 80 64 1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 68 24 93 51 Nữ 6 76 30 15 87

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa, 32): Dễ phát sinh hiểu lầm với đồng nghiệp, giữ thái độ cầu thị và hoàn thành tốt phần việc được giao.

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ, 20): Tránh đề cập chủ đề gây tranh cãi với người thân, tập trung chuẩn bị Tết cùng nhau.

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc, 8 - 68): Thiền định hoặc nghe nhạc thư giãn trước khi ngủ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim, 56): Kiểm tra kỹ hóa đơn thanh toán, tránh vội vàng và không nên đầu tư trong ngày xung tuổi.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy, 44): Cần đề phòng hao hụt tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu cuối năm.

12. Con số may mắn hôm nay 11/2/2026 tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1995 Ất Hợi Hỏa Nam 6 29 74 50 16 Nữ 9 37 82 61 05 2007 Đinh Hợi Thổ Nam 6 43 18 67 95 Nữ 9 51 26 79 03 1959

2019 Kỷ Hợi Mộc Nam 6

9 88 34 52 07 Nữ 9

6 96 42 10 63 1971 Tân Hợi Kim Nam 6 15 69 83 27 Nữ 9 20 54 91 48 1983 Quý Hợi Thủy Nam 6 56 90 31 74 Nữ 9 68 02 45 89

Tử vi hôm nay 11/2/2026 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa, 31): Giữ nhịp độ vừa phải, ưu tiên dọn dẹp bàn làm việc và sắp xếp hồ sơ trước kỳ nghỉ Tết.

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ, 19): Đứng trước tình huống khó khăn, cần đưa ra quan điểm công bằng để không ai cảm thấy bị thiệt thòi.

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc, 7 - 67): Dành thời gian trò chuyện với ông bà, cha mẹ giúp cảm nhận sâu sắc ý nghĩa đoàn viên.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim, 55): Lên danh sách quà Tết biếu người thân, đối tác theo thứ tự ưu tiên để phân bổ chi phí hợp lý.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy, 43): Kiểm tra hệ thống điện, ga trong nhà trước khi ra ngoài để đảm bảo an toàn dịp cận Tết.

Lưu ý: Bài viết con số may mắn hôm nay 11/2/2026 của 12 con giáp chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Con số may mắn được tính toán dựa trên Cửu cung phi tinh kết hợp ngũ hành nạp âm, không đảm bảo kết quả tuyệt đối.