Con số may mắn hôm nay 11/6/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Cập nhật danh sách con số may mắn ngày 11/6/2026 dựa trên Cửu cung phi tinh và chiêm tinh học, giúp 12 con giáp và các cung hoàng đạo tối ưu vận trình công việc và tài lộc.

Ngày 11/6/2026, việc lựa chọn con số may mắn dựa trên sự kết hợp giữa ngũ hành bản mệnh và Cửu cung phi tinh có thể mang lại năng lượng tích cực cho từng tuổi. Theo các chuyên gia, đây là phương pháp tham khảo giúp bản mệnh gia tăng sự tự tin trong các quyết định về công việc và cuộc sống hàng ngày.

Bảng con số may mắn hỗ trợ tài lộc cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo.

Con số may mắn theo 12 con giáp ngày 11/6/2026

Dưới đây là các con số được gợi ý cho từng tuổi dựa trên năm sinh và nạp âm:

Tuổi Tý

Giáp Tý (1984): Nam 74, 41, 88; Nữ 80, 66, 24.

Nam 74, 41, 88; Nữ 80, 66, 24. Bính Tý (1996): Nam 47, 55, 02; Nữ 20, 94, 69.

Nam 47, 55, 02; Nữ 20, 94, 69. Mậu Tý (1948, 2008): Nam 71, 22, 07; Nữ 85, 06, 60.

Nam 71, 22, 07; Nữ 85, 06, 60. Canh Tý (1960): Nam 45, 89, 71; Nữ 23, 08, 24.

Nam 45, 89, 71; Nữ 23, 08, 24. Nhâm Tý (1972): Nam 19, 58, 06; Nữ 57, 20, 38.

Tuổi Sửu

Ất Sửu (1985): Nam 66, 07, 00; Nữ 91, 18, 69.

Nam 66, 07, 00; Nữ 91, 18, 69. Đinh Sửu (1997): Nam 31, 22, 44; Nữ 37, 33, 95.

Nam 31, 22, 44; Nữ 37, 33, 95. Kỷ Sửu (1949, 2009): Nam 69, 20, 06; Nữ 96, 38, 48.

Nam 69, 20, 06; Nữ 96, 38, 48. Tân Sửu (1961): Nam 31, 98, 82; Nữ 53, 64, 37.

Nam 31, 98, 82; Nữ 53, 64, 37. Quý Sửu (1973): Nam 92, 97, 55; Nữ 63, 44, 18.

Tuổi Dần

Giáp Dần (1974): Nam 88, 14, 01; Nữ 72, 46, 30.

Nam 88, 14, 01; Nữ 72, 46, 30. Bính Dần (1986): Nam 51, 77, 95; Nữ 13, 68, 44.

Nam 51, 77, 95; Nữ 13, 68, 44. Mậu Dần (1998): Nam 24, 89, 12; Nữ 45, 90, 26.

Nam 24, 89, 12; Nữ 45, 90, 26. Canh Dần (1950, 2010): Nam 58, 71, 03; Nữ 17, 24, 83.

Nam 58, 71, 03; Nữ 17, 24, 83. Nhâm Dần (1962): Nam 23, 61, 66; Nữ 44, 98, 62.

Tuổi Mão

Ất Mão (1975): Nam 72, 89, 14; Nữ 83, 66, 20.

Nam 72, 89, 14; Nữ 83, 66, 20. Đinh Mão (1987): Nam 48, 34, 15; Nữ 21, 77, 99.

Nam 48, 34, 15; Nữ 21, 77, 99. Kỷ Mão (1939, 1999): Nam 71, 48, 06; Nữ 85, 79, 50.

Nam 71, 48, 06; Nữ 85, 79, 50. Tân Mão (1951): Nam 46, 87, 33; Nữ 22, 19, 55.

Nam 46, 87, 33; Nữ 22, 19, 55. Quý Mão (1963): Nam 14, 90, 82; Nữ 58, 31, 57.

Tuổi Thìn

Giáp Thìn (1964): Nam 98, 99, 31; Nữ 62, 66, 13.

Nam 98, 99, 31; Nữ 62, 66, 13. Bính Thìn (1976): Nam 65, 77, 22; Nữ 96, 31, 99.

Nam 65, 77, 22; Nữ 96, 31, 99. Mậu Thìn (1988): Nam 30, 23, 77; Nữ 39, 12, 66.

Nam 30, 23, 77; Nữ 39, 12, 66. Canh Thìn (1940, 2000): Nam 69, 36, 25; Nữ 96, 17, 48.

Nam 69, 36, 25; Nữ 96, 17, 48. Nhâm Thìn (1952): Nam 37, 83, 02; Nữ 38, 34, 98.

Tuổi Tị

Ất Tị (1965): Nam 80, 97, 33; Nữ 76, 15, 44.

Nam 80, 97, 33; Nữ 76, 15, 44. Đinh Tị (1977): Nam 52, 88, 99; Nữ 15, 13, 33.

Nam 52, 88, 99; Nữ 15, 13, 33. Kỷ Tị (1989): Nam 27, 01, 98; Nữ 49, 52, 10.

Nam 27, 01, 98; Nữ 49, 52, 10. Tân Tị (1941, 2001): Nam 58, 13, 24; Nữ 17, 89, 56.

Nam 58, 13, 24; Nữ 17, 89, 56. Quý Tị (1953): Nam 23, 77, 99; Nữ 46, 01, 24.

Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ (1954): Nam 11, 58, 33; Nữ 59, 10, 62.

Nam 11, 58, 33; Nữ 59, 10, 62. Bính Ngọ (1966): Nam 75, 34, 21; Nữ 87, 66, 99.

Nam 75, 34, 21; Nữ 87, 66, 99. Mậu Ngọ (1978): Nam 44, 02, 78; Nữ 28, 23, 31.

Nam 44, 02, 78; Nữ 28, 23, 31. Canh Ngọ (1990): Nam 11, 99, 56; Nữ 53, 34, 10.

Nam 11, 99, 56; Nữ 53, 34, 10. Nhâm Ngọ (1942, 2002): Nam 47, 53, 90; Nữ 28, 62, 77.

Tuổi Mùi

Ất Mùi (1955): Nam 95, 99, 72; Nữ 61, 33, 64.

Nam 95, 99, 72; Nữ 61, 33, 64. Đinh Mùi (1967): Nam 68, 62, 30; Nữ 93, 17, 96.

Nam 68, 62, 30; Nữ 93, 17, 96. Kỷ Mùi (1979): Nam 34, 25, 88; Nữ 37, 30, 81.

Nam 34, 25, 88; Nữ 37, 30, 81. Tân Mùi (1991): Nam 96, 94, 42; Nữ 60, 13, 77.

Nam 96, 94, 42; Nữ 60, 13, 77. Quý Mùi (1943, 2003): Nam 36, 85, 17; Nữ 39, 43, 90.

Tuổi Thân

Bính Thân (1956): Nam 81, 53, 88; Nữ 77, 26, 32.

Nam 81, 53, 88; Nữ 77, 26, 32. Mậu Thân (1968): Nam 59, 55, 11; Nữ 16, 34, 07.

Nam 59, 55, 11; Nữ 16, 34, 07. Canh Thân (1980): Nam 20, 32, 79; Nữ 41, 07, 44.

Nam 20, 32, 79; Nữ 41, 07, 44. Nhâm Thân (1992): Nam 83, 69, 22; Nữ 75, 78, 10.

Nam 83, 69, 22; Nữ 75, 78, 10. Giáp Thân (1944, 2004): Nam 25, 48, 89; Nữ 41, 10, 62.

Tuổi Dậu

Đinh Dậu (1957): Nam 70, 16, 97; Nữ 85, 38, 23.

Nam 70, 16, 97; Nữ 85, 38, 23. Kỷ Dậu (1969): Nam 47, 44, 12; Nữ 21, 83, 35.

Nam 47, 44, 12; Nữ 21, 83, 35. Tân Dậu (1981): Nam 16, 22, 78; Nữ 53, 97, 40.

Nam 16, 22, 78; Nữ 53, 97, 40. Quý Dậu (1993): Nam 72, 19, 66; Nữ 88, 71, 23.

Nam 72, 19, 66; Nữ 88, 71, 23. Ất Dậu (1945, 2005): Nam 14, 51, 72; Nữ 52, 46, 95.

Tuổi Tuất

Bính Tuất (1946): Nam 92, 98, 13; Nữ 60, 10, 24.

Nam 92, 98, 13; Nữ 60, 10, 24. Mậu Tuất (1958): Nam 66, 33, 17; Nữ 91, 05, 08.

Nam 66, 33, 17; Nữ 91, 05, 08. Canh Tuất (1970): Nam 39, 76, 22; Nữ 30, 81, 05.

Nam 39, 76, 22; Nữ 30, 81, 05. Nhâm Tuất (1982): Nam 93, 04, 79; Nữ 60, 42, 01.

Nam 93, 04, 79; Nữ 60, 42, 01. Giáp Tuất (1946, 2006): Nam 93, 45, 17; Nữ 63, 25, 68.

Tuổi Hợi

Ất Hợi (1995): Nam 50, 50, 43; Nữ 11, 66, 32.

Nam 50, 50, 43; Nữ 11, 66, 32. Kỷ Hợi (1959): Nam 54, 77, 48; Nữ 13, 69, 11.

Nam 54, 77, 48; Nữ 13, 69, 11. Tân Hợi (1971): Nam 22, 88, 66; Nữ 45, 71, 34.

Nam 22, 88, 66; Nữ 45, 71, 34. Quý Hợi (1983): Nam 86, 32, 89; Nữ 77, 28, 13.

Nam 86, 32, 89; Nữ 77, 28, 13. Đinh Hợi (1947, 2007): Nam 82, 24, 83; Nữ 74, 76, 45.

Con số may mắn theo 12 cung hoàng đạo ngày 11/6/2026

Dựa trên các hiện tượng chiêm tinh hằng ngày, các con số cát khí dành cho 12 chòm sao được xác định như sau:

Cung hoàng đạo Con số may mắn Bạch Dương 23, 9 Kim Ngưu 15, 66 Song Tử 29, 41 Cự Giải 34, 87 Sư Tử 34, 77 Xử Nữ 33, 41 Thiên Bình 10, 84 Hổ Cáp 03, 61 Nhân Mã 61, 80 Ma Kết 35, 71 Bảo Bình 22, 91 Song Ngư 52, 76

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.