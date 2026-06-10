Con số may mắn hôm nay 11/6/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo
Cập nhật danh sách con số may mắn ngày 11/6/2026 dựa trên Cửu cung phi tinh và chiêm tinh học, giúp 12 con giáp và các cung hoàng đạo tối ưu vận trình công việc và tài lộc.
Ngày 11/6/2026, việc lựa chọn con số may mắn dựa trên sự kết hợp giữa ngũ hành bản mệnh và Cửu cung phi tinh có thể mang lại năng lượng tích cực cho từng tuổi. Theo các chuyên gia, đây là phương pháp tham khảo giúp bản mệnh gia tăng sự tự tin trong các quyết định về công việc và cuộc sống hàng ngày.
Con số may mắn theo 12 con giáp ngày 11/6/2026
Dưới đây là các con số được gợi ý cho từng tuổi dựa trên năm sinh và nạp âm:
Tuổi Tý
- Giáp Tý (1984): Nam 74, 41, 88; Nữ 80, 66, 24.
- Bính Tý (1996): Nam 47, 55, 02; Nữ 20, 94, 69.
- Mậu Tý (1948, 2008): Nam 71, 22, 07; Nữ 85, 06, 60.
- Canh Tý (1960): Nam 45, 89, 71; Nữ 23, 08, 24.
- Nhâm Tý (1972): Nam 19, 58, 06; Nữ 57, 20, 38.
Tuổi Sửu
- Ất Sửu (1985): Nam 66, 07, 00; Nữ 91, 18, 69.
- Đinh Sửu (1997): Nam 31, 22, 44; Nữ 37, 33, 95.
- Kỷ Sửu (1949, 2009): Nam 69, 20, 06; Nữ 96, 38, 48.
- Tân Sửu (1961): Nam 31, 98, 82; Nữ 53, 64, 37.
- Quý Sửu (1973): Nam 92, 97, 55; Nữ 63, 44, 18.
Tuổi Dần
- Giáp Dần (1974): Nam 88, 14, 01; Nữ 72, 46, 30.
- Bính Dần (1986): Nam 51, 77, 95; Nữ 13, 68, 44.
- Mậu Dần (1998): Nam 24, 89, 12; Nữ 45, 90, 26.
- Canh Dần (1950, 2010): Nam 58, 71, 03; Nữ 17, 24, 83.
- Nhâm Dần (1962): Nam 23, 61, 66; Nữ 44, 98, 62.
Tuổi Mão
- Ất Mão (1975): Nam 72, 89, 14; Nữ 83, 66, 20.
- Đinh Mão (1987): Nam 48, 34, 15; Nữ 21, 77, 99.
- Kỷ Mão (1939, 1999): Nam 71, 48, 06; Nữ 85, 79, 50.
- Tân Mão (1951): Nam 46, 87, 33; Nữ 22, 19, 55.
- Quý Mão (1963): Nam 14, 90, 82; Nữ 58, 31, 57.
Tuổi Thìn
- Giáp Thìn (1964): Nam 98, 99, 31; Nữ 62, 66, 13.
- Bính Thìn (1976): Nam 65, 77, 22; Nữ 96, 31, 99.
- Mậu Thìn (1988): Nam 30, 23, 77; Nữ 39, 12, 66.
- Canh Thìn (1940, 2000): Nam 69, 36, 25; Nữ 96, 17, 48.
- Nhâm Thìn (1952): Nam 37, 83, 02; Nữ 38, 34, 98.
Tuổi Tị
- Ất Tị (1965): Nam 80, 97, 33; Nữ 76, 15, 44.
- Đinh Tị (1977): Nam 52, 88, 99; Nữ 15, 13, 33.
- Kỷ Tị (1989): Nam 27, 01, 98; Nữ 49, 52, 10.
- Tân Tị (1941, 2001): Nam 58, 13, 24; Nữ 17, 89, 56.
- Quý Tị (1953): Nam 23, 77, 99; Nữ 46, 01, 24.
Tuổi Ngọ
- Giáp Ngọ (1954): Nam 11, 58, 33; Nữ 59, 10, 62.
- Bính Ngọ (1966): Nam 75, 34, 21; Nữ 87, 66, 99.
- Mậu Ngọ (1978): Nam 44, 02, 78; Nữ 28, 23, 31.
- Canh Ngọ (1990): Nam 11, 99, 56; Nữ 53, 34, 10.
- Nhâm Ngọ (1942, 2002): Nam 47, 53, 90; Nữ 28, 62, 77.
Tuổi Mùi
- Ất Mùi (1955): Nam 95, 99, 72; Nữ 61, 33, 64.
- Đinh Mùi (1967): Nam 68, 62, 30; Nữ 93, 17, 96.
- Kỷ Mùi (1979): Nam 34, 25, 88; Nữ 37, 30, 81.
- Tân Mùi (1991): Nam 96, 94, 42; Nữ 60, 13, 77.
- Quý Mùi (1943, 2003): Nam 36, 85, 17; Nữ 39, 43, 90.
Tuổi Thân
- Bính Thân (1956): Nam 81, 53, 88; Nữ 77, 26, 32.
- Mậu Thân (1968): Nam 59, 55, 11; Nữ 16, 34, 07.
- Canh Thân (1980): Nam 20, 32, 79; Nữ 41, 07, 44.
- Nhâm Thân (1992): Nam 83, 69, 22; Nữ 75, 78, 10.
- Giáp Thân (1944, 2004): Nam 25, 48, 89; Nữ 41, 10, 62.
Tuổi Dậu
- Đinh Dậu (1957): Nam 70, 16, 97; Nữ 85, 38, 23.
- Kỷ Dậu (1969): Nam 47, 44, 12; Nữ 21, 83, 35.
- Tân Dậu (1981): Nam 16, 22, 78; Nữ 53, 97, 40.
- Quý Dậu (1993): Nam 72, 19, 66; Nữ 88, 71, 23.
- Ất Dậu (1945, 2005): Nam 14, 51, 72; Nữ 52, 46, 95.
Tuổi Tuất
- Bính Tuất (1946): Nam 92, 98, 13; Nữ 60, 10, 24.
- Mậu Tuất (1958): Nam 66, 33, 17; Nữ 91, 05, 08.
- Canh Tuất (1970): Nam 39, 76, 22; Nữ 30, 81, 05.
- Nhâm Tuất (1982): Nam 93, 04, 79; Nữ 60, 42, 01.
- Giáp Tuất (1946, 2006): Nam 93, 45, 17; Nữ 63, 25, 68.
Tuổi Hợi
- Ất Hợi (1995): Nam 50, 50, 43; Nữ 11, 66, 32.
- Kỷ Hợi (1959): Nam 54, 77, 48; Nữ 13, 69, 11.
- Tân Hợi (1971): Nam 22, 88, 66; Nữ 45, 71, 34.
- Quý Hợi (1983): Nam 86, 32, 89; Nữ 77, 28, 13.
- Đinh Hợi (1947, 2007): Nam 82, 24, 83; Nữ 74, 76, 45.
Con số may mắn theo 12 cung hoàng đạo ngày 11/6/2026
Dựa trên các hiện tượng chiêm tinh hằng ngày, các con số cát khí dành cho 12 chòm sao được xác định như sau:
|Cung hoàng đạo
|Con số may mắn
|Bạch Dương
|23, 9
|Kim Ngưu
|15, 66
|Song Tử
|29, 41
|Cự Giải
|34, 87
|Sư Tử
|34, 77
|Xử Nữ
|33, 41
|Thiên Bình
|10, 84
|Hổ Cáp
|03, 61
|Nhân Mã
|61, 80
|Ma Kết
|35, 71
|Bảo Bình
|22, 91
|Song Ngư
|52, 76
* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.