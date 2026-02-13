Cần biết Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 của 12 con giáp theo 60 hoa giáp chi tiết nhất Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 của 12 con giáp: Bảng số đẹp 60 hoa giáp kèm tử vi ngày 27 tháng Chạp, xem ngay để đón lộc cuối năm.

Ngày 27 tháng Chạp (ngày Kỷ Mùi), vận khí có nhiều biến chuyển, cùng xem ngay bảng con số may mắn và luận giải tử vi ngắn gọn để nắm bắt cơ hội tài lộc.

Ngày 14/02/2026 dương lịch nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ, ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Sửu. Đây là ngày cuối năm âm lịch, cũng trùng với lễ Valentine, mang ý nghĩa đặc biệt khi vận khí tài lộc và tình duyên giao hòa.

Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành Mộc cục, tạo điều kiện thuận lợi cho các tuổi tương hợp. Dưới đây là bảng con số may mắn và luận giải tử vi hôm nay cho từng con giáp.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Tý

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Bính Tý Thủy (30 tuổi) 06, 18, 68 Giáp Tý Kim (42 tuổi) 39, 79, 97 Nhâm Tý Mộc (54 tuổi) 12, 52, 82 Canh Tý Thổ (66 tuổi) 25, 45, 75 Mậu Tý Hỏa (18 - 78 tuổi) 33, 63, 90

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Tý cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy, 30): Chính Ấn khuyến khích bạn trở nên tham vọng hơn khi theo đuổi mục tiêu, hãy tận dụng ngày cuối năm để hoàn tất các kế hoạch còn dang dở.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 42): Tài chính có tín hiệu tích cực, các khoản thu nhập từ công việc chính mang lại sự ổn định, nhưng cần tránh đầu tư mạo hiểm vào thời điểm cận Tết.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc, 54): Mối quan hệ gia đình ấm áp, bạn nên dành thời gian quây quần bên người thân để tận hưởng không khí ngày cuối năm.

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ, 66): Sức khỏe cần được chú trọng, tránh để căng thẳng tích tụ ảnh hưởng đến giấc ngủ và hệ tiêu hóa.

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa, 18 - 78): Ngày Kỷ Mùi hại Tý, bạn nên giữ tâm thế bình tĩnh, hạn chế tranh luận và chú ý bảo quản tài sản cá nhân khi đi lại.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Sửu

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Đinh Sửu Thủy (29 tuổi) 01, 51, 81 Ất Sửu Kim (41 tuổi) 37, 67, 97 Quý Sửu Mộc (53 tuổi) 13, 43, 83 Tân Sửu Thổ (65 tuổi) 25, 55, 85 Kỷ Sửu Hỏa (17 - 77 tuổi) 09, 39, 69

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy, 29): Chính Tài mang đến cơ hội tiền bạc bất ngờ, bạn có thể nhận được khoản thưởng Tết hoặc lộc cuối năm đáng kể.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim, 41): Công việc cuối năm dồn dập nhưng bạn xử lý khoa học và chuyên nghiệp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng trước kỳ nghỉ.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc, 53): Sự phối hợp nhịp nhàng với đồng nghiệp giúp bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ tồn đọng trước khi nghỉ Tết.

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ, 65): Bạn nên đóng vai trò dẫn dắt trong gia đình, chuẩn bị chu đáo cho ngày Tết sắp đến và quan tâm con cháu nhiều hơn.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa, 17 - 77): Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, ngày xung Sửu nên tránh làm việc nặng, bồi bổ cơ thể bằng thực phẩm ấm nóng.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Dần

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Bính Dần Hỏa (40 tuổi) 02, 32, 72 Giáp Dần Thủy (42 tuổi) 14, 54, 84 Nhâm Dần Kim (54 tuổi) 38, 68, 98 Canh Dần Mộc (66 tuổi) 16, 46, 86 Mậu Dần Thổ (28 - 88 tuổi) 20, 50, 80

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Dần cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa, 40): Tỷ Kiên xuất hiện khiến bạn dễ bảo thủ và khó thay đổi quan điểm, hãy linh hoạt hơn trong giao tiếp ngày cuối năm.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy, 42): Nóng vội trong chi tiêu có thể khiến bạn mắc sai lầm tài chính, hãy cân nhắc kỹ trước khi mua sắm Tết.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim, 54): Mối quan hệ đối tác có chút trục trặc do bất đồng quan điểm, nhưng nếu kiên nhẫn thì mọi việc sẽ êm xuôi.

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc, 66): Vận trình tương đối ổn định, bạn nên tận dụng ngày cuối năm để sắp xếp nhà cửa và chuẩn bị đón Tết.

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ, 28 - 88): Sức khỏe xương khớp cần lưu ý, tránh vận động mạnh và giữ ấm cơ thể trong tiết trời chuyển mùa.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Mão

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Đinh Mão Hỏa (39 tuổi) 03, 53, 73 Ất Mão Thủy (51 tuổi) 15, 45, 85 Quý Mão Kim (63 tuổi) 27, 67, 87 Tân Mão Mộc (15 - 75 tuổi) 31, 61, 91 Kỷ Mão Thổ (27 tuổi) 09, 49, 79

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Mão cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa, 39): Ngày Mùi tam hợp với Mão, tình yêu và tài lộc đều khởi sắc, Valentine trở nên ngọt ngào và đầy hứa hẹn.

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy, 51): Sự nhanh trí và ý tưởng sáng tạo mang lại cơ hội tài lộc bất ngờ, sự nghiệp cuối năm lên hương rõ rệt.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim, 63): Những ngày cuối năm bận rộn nhưng bạn gánh vác tốt mọi việc, gia đình ghi nhận sự đóng góp của bạn.

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc, 15 - 75): Bạn khá nhanh nhẹn, ăn nói khôn khéo, giải quyết được nhiều việc quan trọng trong ngày 27 Tết.

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ, 27): Tam Hội khuyến khích bạn mạnh dạn mở rộng các mối quan hệ, cơ hội đầu tư nhỏ có thể mang lại lợi nhuận.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Thìn

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Bính Thìn Thổ (40 tuổi) 04, 34, 74 Giáp Thìn Hỏa (52 tuổi) 16, 56, 86 Nhâm Thìn Thủy (64 tuổi) 28, 58, 88 Canh Thìn Kim (26 - 86 tuổi) 40, 70, 90 Mậu Thìn Mộc (38 tuổi) 12, 52, 82

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ, 40): Thiên Tài dự báo công sức được đền đáp xứng đáng, khoản thưởng cuối năm hoặc lợi nhuận kinh doanh khả quan.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa, 52): Tình cảm chưa có khởi sắc mới, bất đồng quan điểm dễ dẫn đến tranh cãi, hãy nhẫn nhịn trong ngày cận Tết.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy, 64): Vận trình ổn định, thích hợp rà soát lại kế hoạch tài chính năm mới và chuẩn bị ngân sách đón Tết.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim, 26 - 86): Quý nhân phù trợ, các mối quan hệ xã hội mang đến tin vui bất ngờ vào những ngày cuối năm.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc, 38): Tài chính ổn định, đây là thời điểm tốt để thanh toán các khoản nợ cuối năm và sắm sửa đồ Tết.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Tỵ

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Đinh Tỵ Thổ (49 tuổi) 05, 35, 65 Ất Tỵ Hỏa (61 tuổi) 17, 47, 77 Quý Tỵ Thủy (13 tuổi) 29, 59, 89 Tân Tỵ Kim (25 - 85 tuổi) 41, 71, 91 Kỷ Tỵ Mộc (37 tuổi) 03, 53, 83

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Tỵ cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ, 49): Thực Thần mang đến tính cách vui vẻ, lạc quan, tình cảm hòa nhã, ngày Valentine thêm phần ấm áp bên người thân yêu.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa, 61): Tài chính khởi sắc nhờ những cơ hội mới trong công việc, nguồn thu nhập cuối năm dồi dào hơn dự kiến.

Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy, 13): Học tập thuận lợi, tư duy nhanh nhạy giúp bạn tiếp thu kiến thức hiệu quả, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim, 25 - 85): Chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, bổ sung thực phẩm dinh dưỡng và hạn chế thức khuya trong những ngày cận Tết.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc, 37): Vận may tài lộc đang trên đà tăng, các khoản thu nhập phụ mang lại khoản bổ sung đáng kể cho ngân sách Tết.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Ngọ

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Bính Ngọ Thủy (0 tuổi) 06, 36, 66 Giáp Ngọ Kim (52 tuổi) 18, 48, 78 Nhâm Ngọ Mộc (64 tuổi) 30, 60, 90 Canh Ngọ Thổ (26 - 86 tuổi) 42, 72, 92 Mậu Ngọ Hỏa (38 tuổi) 04, 54, 84

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim, 52): Ngày Mùi lục hợp Ngọ, vận trình hanh thông, tình yêu trọn vẹn hạnh phúc đúng dịp Valentine.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc, 64): Áp lực công việc cuối năm có phần nặng nề, nhưng sự kiên trì giúp bạn vượt qua mọi thử thách.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ, 26 - 86): Cẩn thận với các khoản chi tiêu lớn, theo dõi kỹ giao dịch tài chính và tránh mua sắm quá tay dịp Tết.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa, 38): Tam Hợp che chở giúp vận trình thuận lợi, các mối quan hệ đối tác phát triển tích cực vào ngày cuối năm.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Mùi

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Đinh Mùi Thủy (49 tuổi) 07, 37, 67 Ất Mùi Kim (61 tuổi) 19, 49, 79 Quý Mùi Mộc (53 tuổi) 31, 61, 91 Tân Mùi Thổ (25 - 85 tuổi) 43, 73, 93 Kỷ Mùi Hỏa (37 tuổi) 05, 55, 85

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy, 49): Ngày Kỷ Mùi là ngày tương ứng với bản mệnh, vận khí tăng cường, mọi việc diễn ra thuận lợi và suôn sẻ.

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim, 61): Tài lộc có lộc nhỏ, chi tiêu cần kiểm soát để tránh dàn trải, ưu tiên tiết kiệm cho năm mới.

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc, 53): Thu nhập từ đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, nhưng cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh tài chính.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ, 25 - 85): Tình cảm ấm áp hơn nếu bạn chia sẻ kỳ vọng rõ ràng, Valentine là dịp tốt để gắn kết tình cảm.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa, 37): Giữ thái độ điềm tĩnh, tránh phản ứng cảm tính trước ý kiến trái chiều, sự kiên nhẫn giúp vượt qua ngày cận Tết bận rộn.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Thân

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Bính Thân Hỏa (40 tuổi) 08, 38, 68 Giáp Thân Thủy (52 tuổi) 20, 50, 80 Nhâm Thân Kim (64 tuổi) 32, 62, 92 Canh Thân Mộc (26 - 86 tuổi) 44, 74, 94 Mậu Thân Thổ (38 tuổi) 06, 56, 86

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa, 40): Sắp xếp công việc khoa học để tránh quá tải, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ quan trọng trước khi nghỉ Tết.

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy, 52): Kỹ năng chuyên môn giúp bạn nổi bật, các dự án cuối năm được đánh giá cao bởi cấp trên.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim, 64): Tài chính ổn định, thích hợp rà soát ngân sách và lên kế hoạch tài chính cho năm Bính Ngọ sắp tới.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc, 26 - 86): Quý nhân xuất hiện mang đến cơ hội hợp tác kinh doanh tiềm năng, nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ, 38): Chú ý chế độ ăn uống thanh đạm, tránh ăn uống quá độ trong các buổi tất niên để bảo vệ hệ tiêu hóa.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Dậu

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Đinh Dậu Hỏa (29 tuổi) 09, 39, 69 Ất Dậu Thủy (41 tuổi) 21, 51, 81 Quý Dậu Kim (53 tuổi) 33, 63, 93 Tân Dậu Mộc (65 tuổi) 45, 75, 95 Kỷ Dậu Thổ (17 - 77 tuổi) 07, 57, 87

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa, 29): Vận tài lộc có dấu hiệu đột phá, các nguồn thu nhập cuối năm dồi dào, xuất hành thuận buồm xuôi gió.

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy, 41): Công việc suôn sẻ, sự chăm chỉ cộng với vận may giúp bạn có một ngày 27 Tết trọn vẹn cả việc nhà lẫn việc cơ quan.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim, 53): Cần thận trọng trong giao tiếp, tránh lời nói gây hiểu lầm ảnh hưởng đến các mối quan hệ đồng nghiệp.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc, 65): Gia đạo hài hòa, con cháu quây quần, không khí chuẩn bị Tết trong gia đình thêm phần rộn ràng.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ, 17 - 77): Sức khỏe tương đối ổn định, nên duy trì thói quen tập thể dục nhẹ nhàng để giữ tinh thần sảng khoái.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Tuất

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Bính Tuất Thổ (40 tuổi) 10, 40, 70 Giáp Tuất Hỏa (52 tuổi) 22, 52, 82 Nhâm Tuất Thủy (64 tuổi) 34, 64, 94 Canh Tuất Kim (26 - 86 tuổi) 46, 76, 96 Mậu Tuất Mộc (38 tuổi) 08, 58, 88

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ, 40): Tài chính khá ổn định nhưng cần cẩn thận khi quản lý ngân sách, tránh chi tiêu quá tay dịp Tết.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa, 52): Ngày phá Tuất, vận trình có chút biến động, cần giữ bình tĩnh và không nên đưa ra quyết định lớn.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy, 64): Mối quan hệ gia đình cần được vun đắp, dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với người thân.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim, 26 - 86): Tam Hợp với Ngọ giúp vận trình năm mới hứa hẹn nhiều cơ hội, hãy lên kế hoạch sẵn sàng đón nhận.

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc, 38): Dễ mệt mỏi, cần duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và nghỉ ngơi đủ giấc trong những ngày cận Tết.

Con số may mắn hôm nay 14/02/2026 tuổi Hợi

Hoa giáp Ngũ hành (Tuổi) Con số may mắn Đinh Hợi Thổ (49 tuổi) 11, 41, 71 Ất Hợi Hỏa (61 tuổi) 23, 53, 83 Quý Hợi Thủy (53 tuổi) 35, 65, 95 Tân Hợi Kim (25 - 85 tuổi) 47, 77, 97 Kỷ Hợi Mộc (37 - 67 tuổi) 19, 59, 89

Tử vi hôm nay 14/02/2026 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì:

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ, 49): Ngày Mùi tam hợp với Hợi, Lục Hợp hôm nay mang đến thời điểm đầy may mắn cho các mối quan hệ đối tác và kinh doanh.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa, 61): Công việc cuối năm thuận lợi, những nỗ lực bền bỉ được ghi nhận, bạn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy, 53): Tài lộc dồi dào, đây không phải thời điểm đầu tư mạo hiểm nhưng phù hợp để thu hoạch thành quả cả năm.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim, 25 - 85): Những hiểu lầm nhỏ trong tình cảm nếu không giải quyết kịp thời có thể trở thành rào cản, hãy chủ động đối thoại.

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc, 37 - 67): Chú ý hơn trong giao tiếp để tránh tranh cãi không đáng có, sống chậm lại và tận hưởng những ngày cuối năm bên gia đình.