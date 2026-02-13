Con số may mắn hôm nay 14/2: Gợi ý cát lành cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Khám phá con số may mắn ngày 14/2/2026 dựa trên ngũ hành và phong thủy. Tìm hiểu các cặp số tài lộc giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo thu hút năng lượng tích cực.

Việc xác định con số may mắn hôm nay 14/2/2026 dựa trên phương pháp ứng dụng Cửu cung phi tinh và Ngũ hành bản mệnh. Đây là những gợi ý giúp mỗi cá nhân lựa chọn được những con số hòa hợp nhất, mang lại sự tự tin và năng lượng tích cực trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày.

Bảng tra cứu con số may mắn theo phong thủy ngày 14/2

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo ngày 14/2

Dưới đây là các cặp số được tính toán dựa trên hiện tượng chiêm tinh và sự dịch chuyển của các hành tinh trong ngày hôm nay:

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 39, 49 Kim Ngưu 19, 40 Song Tử 02, 44 Cự Giải 13, 48 Sư Tử 20, 95 Xử Nữ 48, 65 Thiên Bình 59, 73 Hổ Cáp 05, 92 Nhân Mã 19, 30 Ma Kết 39, 29 Bảo Bình 97, 20 Song Ngư 51, 83

Chi tiết con số cát lành cho 12 con giáp

Dựa trên Cửu cung phi tinh, mỗi tuổi và giới tính sẽ có những bộ số riêng biệt để tối ưu hóa vận trình cá nhân.

Tuổi Tý, Sửu và Dần

Tuổi Tý: Người sinh năm 1984 (Giáp Tý) nên chú ý các số 83, 17, 41 (Nam) và 69, 56, 31 (Nữ). Tuổi Nhâm Tý 1972 ưu tiên các số 85, 33 (Nam) và 45, 082 (Nữ).

Người sinh năm 1984 (Giáp Tý) nên chú ý các số 83, 17, 41 (Nam) và 69, 56, 31 (Nữ). Tuổi Nhâm Tý 1972 ưu tiên các số 85, 33 (Nam) và 45, 082 (Nữ). Tuổi Sửu: Ất Sửu 1985 hợp với 24, 96 (Nam) và 07, 57 (Nữ). Đinh Sửu 1997 có thể tham khảo số 38, 61 (Nam) và 97, 28 (Nữ).

Ất Sửu 1985 hợp với 24, 96 (Nam) và 07, 57 (Nữ). Đinh Sửu 1997 có thể tham khảo số 38, 61 (Nam) và 97, 28 (Nữ). Tuổi Dần: Giáp Dần 1974 đón lộc với số 50, 86 (Nam) và 02, 48 (Nữ). Bính Dần 1986 ưu tiên 74, 13 (Nam) và 12, 95 (Nữ).

Tuổi Mão, Thìn và Tị

Tuổi Mão: Ất Mão 1975 gắn với số 69, 23 (Nam) và 37, 78 (Nữ). Tân Mão 1951 hợp với các số 06, 39 (Nam) và 45, 96 (Nữ).

Ất Mão 1975 gắn với số 69, 23 (Nam) và 37, 78 (Nữ). Tân Mão 1951 hợp với các số 06, 39 (Nam) và 45, 96 (Nữ). Tuổi Thìn: Giáp Thìn 1964 đón vận may từ số 75, 92 (Nam) và 50, 65 (Nữ). Mậu Thìn 1988 ưu tiên số 11, 54 (Nam) và 96, 71 (Nữ).

Giáp Thìn 1964 đón vận may từ số 75, 92 (Nam) và 50, 65 (Nữ). Mậu Thìn 1988 ưu tiên số 11, 54 (Nam) và 96, 71 (Nữ). Tuổi Tị: Đinh Tị 1977 hợp với số 08, 77 (Nam) và 43, 04 (Nữ). Kỷ Tị 1989 có thể chọn số 87, 52 (Nam) và 55, 96 (Nữ).

Tuổi Ngọ, Mùi và Thân

Tuổi Ngọ: Canh Ngọ 1990 hợp với số 99, 22 (Nam) và 45, 81 (Nữ). Bính Ngọ 1966 đón tài lộc với 59, 28 (Nam) và 82, 75 (Nữ).

Canh Ngọ 1990 hợp với số 99, 22 (Nam) và 45, 81 (Nữ). Bính Ngọ 1966 đón tài lộc với 59, 28 (Nam) và 82, 75 (Nữ). Tuổi Mùi: Tân Mùi 1991 ưu tiên số 75, 41 (Nam) và 39, 88 (Nữ). Kỷ Mùi 1979 hợp với số 98, 17 (Nam) và 43, 94 (Nữ).

Tân Mùi 1991 ưu tiên số 75, 41 (Nam) và 39, 88 (Nữ). Kỷ Mùi 1979 hợp với số 98, 17 (Nam) và 43, 94 (Nữ). Tuổi Thân: Nhâm Thân 1992 gắn liền với số 19, 96 (Nam) và 25, 49 (Nữ). Canh Thân 1980 hợp số 71, 15 (Nam) và 47, 60 (Nữ).

Tuổi Dậu, Tuất và Hợi

Tuổi Dậu: Tân Dậu 1981 hợp với số 93, 01 (Nam) và 15, 86 (Nữ). Quý Dậu 1993 ưu tiên 74, 65 (Nam) và 30, 18 (Nữ).

Tân Dậu 1981 hợp với số 93, 01 (Nam) và 15, 86 (Nữ). Quý Dậu 1993 ưu tiên 74, 65 (Nam) và 30, 18 (Nữ). Tuổi Tuất: Nhâm Tuất 1982 gắn với số 50, 11 (Nam) và 83, 58 (Nữ). Mậu Tuất 1958 hợp số 08, 43 (Nam) và 37, 04 (Nữ).

Nhâm Tuất 1982 gắn với số 50, 11 (Nam) và 83, 58 (Nữ). Mậu Tuất 1958 hợp số 08, 43 (Nam) và 37, 04 (Nữ). Tuổi Hợi: Ất Hợi 1995 đón cát lành qua số 35, 26 (Nam) và 72, 47 (Nữ). Quý Hợi 1983 ưu tiên 16, 38 (Nam) và 85, 77 (Nữ).

Lời khuyên cho ngày mới

Bên cạnh việc tham khảo các con số may mắn, mỗi con giáp cần chú ý duy trì tâm thế chủ động và tích cực. Đối với những tuổi gặp hạn thị phi như tuổi Ngọ hay áp lực công việc như tuổi Thân, sự kiên trì và khéo léo trong giao tiếp sẽ là chìa khóa để hóa giải khó khăn. Ngược lại, những tuổi đang có vận trình tài lộc vượng phát như tuổi Tị và tuổi Mùi nên tận dụng thời cơ để triển khai các kế hoạch quan trọng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.