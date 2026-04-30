Con số may mắn hôm nay 1/5: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Cập nhật danh sách con số cát lành ngày 1/5/2026 cho từng năm sinh và cung hoàng đạo, dựa trên quy luật Cửu cung phi tinh và ngũ hành để tối ưu hóa vận trình.

Việc lựa chọn con số may mắn hôm nay 1/5 được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành của từng tuổi. Đây là phương pháp giúp xác định những dãy số có năng lượng hòa hợp nhất, hỗ trợ bản mệnh trong công việc và cuộc sống.

Con số may mắn hôm nay

1. Con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Dưới đây là bảng tổng hợp con số cát lành dựa trên năm sinh và giới tính của 12 con giáp trong ngày 1/5:

Tuổi Tý

Năm sinh Bản mệnh Nam mạng Nữ mạng 1984 Kim 08, 24, 45 33, 99, 81 1996 Thủy 66, 22, 1 99, 13, 0 1948, 2008 Hỏa 11, 7, 90, 72 54, 2, 26, 15 1960 Thổ 38, 6, 21 83, 5, 49 1972 Mộc 6, 13, 38 5, 8, 22

Tử vi lưu ý: Tuổi Giáp Tý (Kim) có vận trình sự nghiệp thăng tiến nhờ cát tinh hỗ trợ. Tuy nhiên, tuổi Canh Tý (Thổ) cần chú ý giữ gìn hòa khí trong gia đình, tránh để cái tôi quá lớn gây tranh cãi.

Tuổi Sửu

Năm sinh Bản mệnh Nam mạng Nữ mạng 1985 Kim 38, 8, 15 23, 4, 49 1997 Thủy 55, 33, 3 77, 18, 0 1961 Thổ 38, 11, 8 57, 71, 46 1973 Mộc 65, 29, 88 4, 13, 37

Tử vi lưu ý: Người tuổi Sửu cần cẩn trọng khi tham gia giao thông (đặc biệt là tuổi Ất Sửu). Tuổi Quý Sửu nên học cách tiết chế chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính.

Tuổi Dần

Năm sinh Bản mệnh Nam mạng Nữ mạng 1974 Thủy 56, 23, 4 88, 55, 11 1986 Hỏa 99, 7, 60 7, 12, 45 1998 Thổ 80, 4, 23 14, 8, 90 1962 Kim 19, 9, 83 54, 2, 86

Tử vi lưu ý: Tuổi Giáp Dần có Thần Tài gõ cửa, việc kinh doanh diễn ra hanh thông. Tuổi Nhâm Dần cần tăng cường rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe.

Tuổi Mão

Các con số may mắn cho tuổi Mão bao gồm: 38, 44, 97, 02, 23, 12. Tuổi Ất Mão có nghề tay trái khởi sắc, trong khi tuổi Tân Mão đón nhận sự thấu hiểu từ đối phương trong chuyện tình cảm.

Tuổi Thìn

Bản mệnh tuổi Thìn nên chú ý các con số: 28, 57, 69, 40, 81, 92. Tuổi Giáp Thìn khẳng định được năng lực tại nơi làm việc; tuổi Mậu Thìn có nguồn thu tăng tiến nhưng cần quản lý chặt chẽ.

Tuổi Tị

Con số gợi ý tài lộc: 54, 97, 73, 82, 21, 17. Tuổi Đinh Tị có cơ hội đầu tư lớn từ Thần Tài mang lại. Tuổi Quý Tị cần tạo thêm không gian lãng mạn để gắn kết tình cảm đôi lứa.

Tuổi Ngọ

Các dãy số cát lành: 93, 05, 63, 46, 57, 12. Sự nghiệp tuổi Giáp Ngọ bước sang trang mới nhờ quý nhân giúp đỡ. Tuổi Canh Ngọ cần đề phòng mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm.

Tuổi Mùi

Con số may mắn: 40, 61, 24, 86, 35, 91. Tuổi Ất Mùi đón nhận nhiều cát khí, mọi việc trôi chảy. Tuổi Đinh Mùi có thể gặp được mối lương duyên bất ngờ trong ngày hôm nay.

Tuổi Thân

Dãy số vượng vận: 26, 27, 81, 23, 01, 75. Tuổi Giáp Thân làm việc siêng năng nhưng cần đề phòng tiểu nhân. Tuổi Nhâm Thân có cánh cửa duyên tình rộng mở, hạnh phúc mặn nồng.

Tuổi Dậu

Con số cát lành: 67, 74, 63, 12, 61, 14. Tuổi Kỷ Dậu tài chính dư dả, nên lập quỹ tiết kiệm. Tuổi Quý Dậu cần dành thêm thời gian quan tâm đến người thân và gia đình.

Tuổi Tuất

Gợi ý con số may mắn: 03, 05, 96, 31, 17, 46. Tuổi Mậu Tuất vượt qua khó khăn nhờ tinh thần trách nhiệm. Tuổi Nhâm Tuất nên chủ động nhún nhường để giữ gìn sự êm ấm trong gia đạo.

Tuổi Hợi

Con số phát tài: 92, 10, 47, 38, 85, 19. Tuổi Ất Hợi và Đinh Hợi đón nhận tài lộc dồi dào, hàng hóa lưu thông mạnh mẽ. Đây là thời điểm vàng để tuổi Kỷ Hợi mở rộng quy mô kinh doanh.

2. Con số may mắn theo 12 cung hoàng đạo

Dựa trên hiện tượng chiêm tinh, các con số dưới đây mang lại năng lượng tích cực cho 12 cung hoàng đạo trong ngày 1/5:

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 1, 21 Kim Ngưu 24, 20 Song Tử 42, 18 Cự Giải 28, 44 Sư Tử 9, 72 Xử Nữ 71, 80 Thiên Bình 70, 36 Bọ Cạp 22, 94 Nhân Mã 12, 4 Ma Kết 16, 39 Bảo Bình 15, 71 Song Ngư 22, 52

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. Kết quả thực tế phụ thuộc vào sự nỗ lực và quyết định của mỗi cá nhân trong cuộc sống.