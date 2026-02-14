Con số may mắn hôm nay 15/2/2026: Gợi ý cát tường cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Khám phá các con số may mắn ngày 15/2/2026 (28 Tết) giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo thu hút tài lộc, hanh thông sự nghiệp và bình an trong cuộc sống.

Việc lựa chọn con số may mắn hàng ngày dựa trên phương pháp ứng dụng Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh. Trong ngày 15/2/2026, tức 28 Tết, mỗi tuổi và cung hoàng đạo sẽ có những dãy số riêng biệt giúp gia tăng cát khí, hỗ trợ các quyết định trong công việc và đời sống.

Con số may mắn hôm nay 15/2/2026 theo năm sinh 12 con giáp

1. Con số may mắn cho 12 con giáp ngày 15/2/2026

Dưới đây là tổng hợp con số may mắn được phân loại theo năm sinh, mệnh ngũ hành và giới tính của 12 con giáp:

Tuổi Tý

Giáp Tý (1984 - Kim): Nam (77, 60, 29, 8); Nữ (83, 49, 50, 7)

Nam (77, 60, 29, 8); Nữ (83, 49, 50, 7) Bính Tý (1996 - Thủy): Nam (45, 91, 37, 5); Nữ (22, 27, 84, 0)

Nam (45, 91, 37, 5); Nữ (22, 27, 84, 0) Mậu Tý (1948, 2008 - Hỏa): Nam (7, 180, 1635, 6819, 84); Nữ (8, 597, 0444, 8628, 51)

Nam (7, 180, 1635, 6819, 84); Nữ (8, 597, 0444, 8628, 51) Lưu ý: Người tuổi Tý có vận trình sự nghiệp ổn định, lộc ăn uống dồi dào nhưng cần chú ý giữ ấm cơ thể và kiểm tra phương tiện đi lại.

Tuổi Sửu

Ất Sửu (1985 - Kim): Nam (65, 03, 58, 3); Nữ (90, 88, 94, 7)

Nam (65, 03, 58, 3); Nữ (90, 88, 94, 7) Đinh Sửu (1997 - Thủy): Nam (36, 91, 87, 5); Nữ (32, 47, 60, 9)

Nam (36, 91, 87, 5); Nữ (32, 47, 60, 9) Kỷ Sửu (1949, 2009 - Hỏa): Nam (6, 997, 1305, 6763, 98); Nữ (9, 646, 7090, 2814, 57)

Nam (6, 997, 1305, 6763, 98); Nữ (9, 646, 7090, 2814, 57) Lưu ý: Thu nhập chính vững vàng, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng. Nên hạn chế đồ uống có cồn.

Tuổi Dần

Giáp Dần (1974 - Thủy): Nam (88, 53, 62, 1); Nữ (71, 79, 45, 0)

Nam (88, 53, 62, 1); Nữ (71, 79, 45, 0) Bính Dần (1986 - Hỏa): Nam (56, 44, 50, 7); Nữ (12, 08, 86, 5)

Nam (56, 44, 50, 7); Nữ (12, 08, 86, 5) Mậu Dần (1998 - Thổ): Nam (25, 51, 03, 8); Nữ (40, 96, 98, 3)

Nam (25, 51, 03, 8); Nữ (40, 96, 98, 3) Lưu ý: Cẩn thận lời ăn tiếng nói nơi đông người. Một ngày ngập tràn niềm vui bên người thương nhưng cần chú ý nghỉ ngơi đầy đủ.

Tuổi Mão

Ất Mão (1975 - Thủy): Nam (76, 60, 87, 2); Nữ (82, 59, 93, 4)

Nam (76, 60, 87, 2); Nữ (82, 59, 93, 4) Đinh Mão (1987 - Hỏa): Nam (4, 40, 13, 98); Nữ (28, 14, 71, 5)

Nam (4, 40, 13, 98); Nữ (28, 14, 71, 5) Kỷ Mão (1939, 1999 - Thổ): Nam (7, 117, 5969, 2852, 87); Nữ (8, 592, 0650, 8403, 49)

Nam (7, 117, 5969, 2852, 87); Nữ (8, 592, 0650, 8403, 49) Lưu ý: Sự nghiệp thăng tiến nhờ quý nhân. Đào hoa nở rộ giúp người độc thân dễ tìm thấy nửa kia ý hợp tâm đầu.

Tuổi Thìn

Giáp Thìn (1964 - Hỏa): Nam (99, 24, 80, 5); Nữ (63, 60, 76, 4)

Nam (99, 24, 80, 5); Nữ (63, 60, 76, 4) Bính Thìn (1976 - Thổ): Nam (68, 75, 43, 8); Nữ (91, 59, 67, 7)

Nam (68, 75, 43, 8); Nữ (91, 59, 67, 7) Mậu Thìn (1988 - Mộc): Nam (36, 92, 54, 1); Nữ (30, 87, 92, 6)

Nam (36, 92, 54, 1); Nữ (30, 87, 92, 6) Lưu ý: Gia đạo êm ấm nhưng cần cân đối ngân sách mua sắm và hạn chế đồ ăn cay nóng để bảo vệ hệ tiêu hóa.

Tuổi Tị

Ất Tị (1965 - Hỏa): Nam (8, 40, 94, 18); Nữ (7, 88, 07, 46)

Nam (8, 40, 94, 18); Nữ (7, 88, 07, 46) Đinh Tị (1977 - Thổ): Nam (53, 66, 80, 5); Nữ (15, 72, 57, 9)

Nam (53, 66, 80, 5); Nữ (15, 72, 57, 9) Kỷ Tị (1989 - Mộc): Nam (21, 28, 65, 3); Nữ (46, 94, 72, 2)

Nam (21, 28, 65, 3); Nữ (46, 94, 72, 2) Lưu ý: Tài lộc hanh thông, việc kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên cần tránh cho vay mượn tiền bạc vào ngày này.

Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ (1954 - Kim): Nam (11, 17, 85, 0); Nữ (5, 68, 20, 07)

Nam (11, 17, 85, 0); Nữ (5, 68, 20, 07) Bính Ngọ (1966 - Thủy): Nam (73, 79, 64, 5); Nữ (8, 80, 14, 79)

Nam (73, 79, 64, 5); Nữ (8, 80, 14, 79) Mậu Ngọ (1978 - Hỏa): Nam (4, 03, 67, 38); Nữ (25, 70, 89, 2)

Nam (4, 03, 67, 38); Nữ (25, 70, 89, 2) Lưu ý: Vận trình tài chính có dấu hiệu khởi sắc. Đề phòng mất cắp đồ vật giá trị ở nơi công cộng đông người.

Tuổi Mùi

Ất Mùi (1955 - Kim): Nam (92, 88, 44, 5); Nữ (6, 75, 16, 68)

Nam (92, 88, 44, 5); Nữ (6, 75, 16, 68) Đinh Mùi (1967 - Thủy): Nam (60, 49, 72, 6); Nữ (9, 58, 22, 90)

Nam (60, 49, 72, 6); Nữ (9, 58, 22, 90) Kỷ Mùi (1979 - Hỏa): Nam (33, 37, 91, 17); Nữ (3, 86, 08, 54)

Nam (33, 37, 91, 17); Nữ (3, 86, 08, 54) Lưu ý: Tình cảm gia đình hòa thuận, bình yên. Cần chú ý giữ ấm cổ và đề phòng các bệnh về đường hô hấp.

Tuổi Thân

Bính Thân (1956 - Hỏa): Nam (81, 06, 77, 9); Nữ (7, 84, 23, 16)

Nam (81, 06, 77, 9); Nữ (7, 84, 23, 16) Mậu Thân (1968 - Thổ): Nam (53, 67, 85, 3); Nữ (15, 54, 69, 1)

Nam (53, 67, 85, 3); Nữ (15, 54, 69, 1) Canh Thân (1980 - Mộc): Nam (20, 28, 74, 4); Nữ (4, 69, 05, 86)

Nam (20, 28, 74, 4); Nữ (4, 69, 05, 86) Lưu ý: Tư duy nhạy bén giúp xử lý nhanh công việc. Cần cân đối lại chi tiêu vì có dấu hiệu hao hụt ngân sách.

Tuổi Dậu

Đinh Dậu (1957 - Hỏa): Nam (73, 49, 06, 3); Nữ (8, 70, 13, 47)

Nam (73, 49, 06, 3); Nữ (8, 70, 13, 47) Kỷ Dậu (1969 - Thổ): Nam (42, 86, 78, 4); Nữ (2, 56, 38, 19)

Nam (42, 86, 78, 4); Nữ (2, 56, 38, 19) Tân Dậu (1981 - Mộc): Nam (10, 38, 57, 6); Nữ (5, 95, 22, 08)

Nam (10, 38, 57, 6); Nữ (5, 95, 22, 08) Lưu ý: Sự nghiệp và tài chính đều hanh thông, lộc lá về tay bất ngờ. Nên giữ thái độ hòa nhã khi gặp va chạm nhỏ.

Tuổi Tuất

Bính Tuất (1946, 2006 - Thổ): Nam (9, 70, 14, 45); Nữ (6, 36, 88, 17)

Nam (9, 70, 14, 45); Nữ (6, 36, 88, 17) Mậu Tuất (1958 - Mộc): Nam (69, 50, 76, 3); Nữ (92, 77, 99, 8)

Nam (69, 50, 76, 3); Nữ (92, 77, 99, 8) Canh Tuất (1970 - Kim): Nam (36, 63, 40, 5); Nữ (30, 45, 78, 1)

Nam (36, 63, 40, 5); Nữ (30, 45, 78, 1) Lưu ý: Tài chính ổn định, tránh mạo hiểm đầu tư lĩnh vực mới. Nên dành thời gian thư giãn để giảm bớt áp lực tinh thần.

Tuổi Hợi

Ất Hợi (1995 - Hỏa): Nam (55, 30, 79, 8); Nữ (1, 28, 65, 06)

Nam (55, 30, 79, 8); Nữ (1, 28, 65, 06) Kỷ Hợi (1959 - Mộc): Nam (59, 05, 83, 4); Nữ (11, 28, 96, 7)

Nam (59, 05, 83, 4); Nữ (11, 28, 96, 7) Tân Hợi (1971 - Kim): Nam (27, 52, 65, 0); Nữ (43, 89, 51, 6)

Nam (27, 52, 65, 0); Nữ (43, 89, 51, 6) Lưu ý: Quý nhân hỗ trợ sự nghiệp phát triển. Gia đạo bình an, thu nhập có dấu hiệu tăng cao rõ rệt.

2. Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo ngày 15/2/2026

Dưới đây là các cặp số mang lại cát khí cho 12 chòm sao trong ngày 28 Tết, giúp tăng cường vận may chiêm tinh:

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 16, 80 Kim Ngưu 25, 56 Song Tử 26, 45 Cự Giải 17, 35 Sư Tử 20, 81 Xử Nữ 34, 65 Thiên Bình 28, 42 Hổ Cáp 10, 35 Nhân Mã 41, 66 Ma Kết 25, 30 Bảo Bình 97, 20 Song Ngư 20, 35

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực trong ngày mới.