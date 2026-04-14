Con số may mắn hôm nay 15/4: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Khám phá bộ số cát lành ngày 15/4 dựa trên ngũ hành bản mệnh. Bài viết cung cấp dự báo chi tiết về tài lộc và sự nghiệp cho 12 con giáp cùng cung hoàng đạo.

Việc lựa chọn con số may mắn ngày 15/4 dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh, giúp mỗi cá nhân tìm thấy sự hòa hợp trong công việc và cuộc sống. Thông tin dưới đây mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm sự tự tin để đón nhận những vận may trong ngày mới.

Con số may mắn theo 12 con giáp ngày 15/4

Mỗi tuổi ứng với một nạp âm và ngũ hành riêng biệt, dẫn đến những con số cát lành khác nhau trong ngày 15/4. Dưới đây là tổng hợp các con số nổi bật nhất:

Tuổi Tý: Các số may mắn gồm 14, 54, 77 (Giáp Tý); 55, 78, 80 (Bính Tý); 59, 90, 63 (Mậu Tý).

Tuổi Sửu: Gợi ý các số 80, 50, 02 (Ất Sửu); 45, 11, 12 (Đinh Sửu); 09, 63, 41 (Kỷ Sửu).

Tuổi Dần: Nên tham khảo số 30, 47, 71 (Giáp Dần); 78, 36, 64 (Bính Dần); 68, 83, 33 (Mậu Dần).

Tuổi Mão: Các con số mang lại cát khí là 16, 03, 31 (Ất Mão); 81, 69, 90 (Đinh Mão).

Tuổi Thìn: Lưu ý các số 14, 68, 80 (Giáp Thìn); 81, 49, 93 (Bính Thìn).

Tuổi Tị: Số vượng tài gồm 28, 10, 02 (Ất Tị); 51, 49, 95 (Đinh Tị).

Tuổi Ngọ: Các số tài lộc là 62, 63, 36 (Giáp Ngọ); 00, 12, 24 (Bính Ngọ).

Tuổi Mùi: Gợi ý số 80, 02, 25 (Ất Mùi); 94, 67, 76 (Đinh Mùi).

Tuổi Thân: Tham khảo số 98, 33, 31 (Bính Thân); 94, 40, 05 (Mậu Thân).

Tuổi Dậu: Các số may mắn gồm 21, 53, 37 (Đinh Dậu); 87, 85, 56 (Kỷ Dậu).

Tuổi Tuất: Số cát lành là 05, 66, 69 (Bính Tuất); 07, 99, 94 (Mậu Tuất).

Tuổi Hợi: Nên chọn số 84, 99, 95 (Ất Hợi); 88, 36, 66 (Kỷ Hợi).

Dự báo tử vi nổi bật ngày 15/4

Bên cạnh các con số, vận trình của 12 con giáp trong ngày 15/4 cũng có những điểm đáng chú ý về sự nghiệp và tình cảm:

Nhóm con giáp có vận trình khởi sắc

Người tuổi Sửu và tuổi Ngọ ghi nhận sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ. Tuổi Sửu gặt hái thành công trong công việc và thi cử, trong khi tuổi Ngọ đạt được bước tiến lớn nhờ sự mạnh mẽ và kinh nghiệm tích lũy.

Người tuổi Mão và tuổi Dần đón nhận sự ủng hộ từ quý nhân. Tuổi Mão gặp khó khăn nhưng nhanh chóng vượt qua, còn tuổi Dần có thêm nguồn thu nhập từ các khoản khen thưởng.

Nhóm con giáp cần thận trọng

Người tuổi Thìn và tuổi Tuất cần đặc biệt lưu ý về tâm lý. Tuổi Thìn dễ nảy sinh bất đồng với đồng nghiệp, còn tuổi Tuất có thể hành động hấp tấp dẫn đến sai sót không đáng có. Trong khi đó, người tuổi Tị nên cẩn trọng trong phát ngôn để tránh họa thị phi.

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo

Dựa trên hiện tượng chiêm tinh, dưới đây là bộ số mang lại cát khí cho các cung hoàng đạo trong ngày hôm nay:

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 4, 56 Kim Ngưu 43, 55 Song Tử 3, 44 Cự Giải 29, 57 Sư Tử 34, 54 Xử Nữ 23, 89 Thiên Bình 34, 70 Bọ Cạp 2, 66 Nhân Mã 2, 34 Ma Kết 1, 60 Bảo Bình 24, 66 Song Ngư 26, 66

Nhìn chung, ngày 15/4 mang đến nhiều cơ hội để các con giáp và cung hoàng đạo bứt phá. Tuy nhiên, mọi thông tin về con số hay tử vi chỉ mang tính chất tham khảo. Kết quả thực tế phụ thuộc lớn vào sự nỗ lực, thái độ lạc quan và khả năng nắm bắt thời cơ của mỗi cá nhân.