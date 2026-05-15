Con số may mắn hôm nay 16/5/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Khám phá danh sách con số may mắn ngày 16/5/2026 dựa trên ngũ hành và chiêm tinh giúp 12 con giáp cùng các cung hoàng đạo đón nhận năng lượng tích cực nhất.

Việc lựa chọn con số may mắn dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành là phương pháp tham khảo giúp nhiều người tìm thấy sự tự tin và năng lượng tích cực trong ngày mới. Dưới đây là dự báo chi tiết về các con số tài lộc cho ngày 16/5/2026.

Bảng gợi ý con số may mắn mang tính chất tham khảo cho ngày 16/5/2026.

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp

Mỗi tuổi nạp Âm và bản mệnh ngũ hành khác nhau sẽ có những con số tương hỗ riêng biệt. Cụ thể:

1. Tuổi Tý

Ngày 16/5 mang đến vận trình sự nghiệp thăng tiến cho người tuổi Tý nhờ năng lực vượt trội.

Giáp Tý (1984): 08, 52, 71

08, 52, 71 Bính Tý (1996): 57, 89, 42

57, 89, 42 Mậu Tý (2008): 05, 37, 62

05, 37, 62 Canh Tý (1960): 85, 77

85, 77 Nhâm Tý (1972): 11, 94

2. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có một ngày mưu cầu như ý, tài chính hanh thông ngoài mong đợi.

Ất Sửu (1985): 03, 34, 91

03, 34, 91 Đinh Sửu (1997): 45, 56, 85

45, 56, 85 Kỷ Sửu (2009): 12, 33

12, 33 Tân Sửu (1961): 11, 59

11, 59 Quý Sửu (1973): 46, 94

3. Tuổi Dần

Thần Tài hộ mệnh giúp công việc tay trái của tuổi Dần có nhiều khởi sắc.

Giáp Dần (1974): 18, 85, 35

18, 85, 35 Bính Dần (1986): 62, 21, 03

62, 21, 03 Mậu Dần (1998): 87, 90, 75

87, 90, 75 Canh Dần (2010): 54, 65

54, 65 Nhâm Dần (1962): 45, 93, 82

4. Tuổi Mão

Bản mệnh nên phát huy tối đa tiềm năng để đạt mục tiêu sự nghiệp lớn.

Ất Mão (1975): 33, 45, 93

33, 45, 93 Đinh Mão (1987): 15, 54, 77

15, 54, 77 Kỷ Mão (1999): 38, 60, 44

38, 60, 44 Tân Mão (1951): 38, 81, 33

38, 81, 33 Quý Mão (1963): 77, 91, 59

5. Tuổi Thìn

Sự thận trọng và tỉ mỉ sẽ giúp tuổi Thìn gặt hái những phần thưởng quý giá.

Giáp Thìn (1964): 77, 62, 52

77, 62, 52 Bính Thìn (1976): 61, 40, 91

61, 40, 91 Mậu Thìn (1988): 05, 13, 34

05, 13, 34 Canh Thìn (2000): 29, 44, 52

29, 44, 52 Nhâm Thìn (1952): 84, 22, 08

6. Tuổi Tị

Ngày thuận lợi để thay đổi nơi ở hoặc mưu tính các kế hoạch mới.

Ất Tị (1965): 62, 20, 55

62, 20, 55 Đinh Tị (1977): 77, 71, 68

77, 71, 68 Kỷ Tị (1989): 04, 45, 04

04, 45, 04 Tân Tị (2001): 98, 25, 74

98, 25, 74 Quý Tị (1953): 74, 43, 58

7. Tuổi Ngọ

Vận may tiền bạc gõ cửa giúp tài chính của tuổi Ngọ khởi sắc đáng kể.

Giáp Ngọ (1954): 15, 50, 74

15, 50, 74 Bính Ngọ (1966): 42, 21, 06

42, 21, 06 Mậu Ngọ (1978): 78, 81, 39

78, 81, 39 Canh Ngọ (1990): 81, 12, 25

81, 12, 25 Nhâm Ngọ (2002): 59, 12, 38

8. Tuổi Mùi

Đường tài lộc vượng phát nhờ sự giúp đỡ của quý nhân và tiền bối.

Ất Mùi (1955): 20, 38, 57

20, 38, 57 Đinh Mùi (1967): 99, 98, 10

99, 98, 10 Kỷ Mùi (1979): 44, 41, 26

44, 41, 26 Tân Mùi (1991): 08, 84, 05

08, 84, 05 Quý Mùi (2003): 11, 33, 75

9. Tuổi Thân

Mái ấm gia đình là chỗ dựa vững chắc cho người tuổi Thân trong ngày hôm nay.

Bính Thân (1956): 33, 21, 76

33, 21, 76 Mậu Thân (1968): 88, 85, 39

88, 85, 39 Canh Thân (1980): 51, 17, 98

51, 17, 98 Nhâm Thân (1992): 56, 62, 53

56, 62, 53 Giáp Thân (2004): 21, 98, 34

10. Tuổi Dậu

Điềm báo cát tường liên tục đưa tới, mọi phương diện đều gặp may mắn.

Ất Dậu (2005): 01, 86, 38

01, 86, 38 Đinh Dậu (1957): 62, 24, 33

62, 24, 33 Kỷ Dậu (1969): 88, 85, 15

88, 85, 15 Tân Dậu (1981): 77, 74, 92

77, 74, 92 Quý Dậu (1993): 76, 65, 24

11. Tuổi Tuất

Dù gặp đôi chút cản trở nhưng tài chính vững vàng giúp tuổi Tuất an tâm.

Bính Tuất (2006): 11, 52, 63

11, 52, 63 Mậu Tuất (1958): 82, 29, 10

82, 29, 10 Canh Tuất (1970): 59, 97, 86

59, 97, 86 Nhâm Tuất (1982): 94, 45, 77

94, 45, 77 Giáp Tuất (1994): 56, 01, 07

12. Tuổi Hợi

Trong nghịch cảnh nên nhẫn nhịn chờ thời và giữ thái độ hòa nhã.

Ất Hợi (1995): 87, 77, 28

87, 77, 28 Đinh Hợi (2007): 42, 86, 37

42, 86, 37 Kỷ Hợi (1959): 23, 39, 40

23, 39, 40 Tân Hợi (1971): 26, 61, 89

26, 61, 89 Quý Hợi (1983): 94, 20

Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo

Dựa trên hiện tượng chiêm tinh, dưới đây là cặp số mang cát khí cho 12 cung hoàng đạo ngày 16/5/2026:

Cung hoàng đạo Con số may mắn Bạch Dương 21, 10 Kim Ngưu 44, 61 Song Tử 12, 52 Cự Giải 19, 55 Sư Tử 10, 54 Xử Nữ 9, 20 Thiên Bình 16, 50 Bọ Cạp 18, 42 Nhân Mã 99, 40 Ma Kết 6, 20 Bảo Bình 2, 50 Song Ngư 6, 54

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.