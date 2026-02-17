Con số may mắn hôm nay 18/2/2026: Gợi ý cát lành cho 12 con giáp ngày mùng 2 Tết Tra cứu con số may mắn và dự báo tử vi ngày 18/2/2026 cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo. Thông tin tham khảo giúp bạn chủ động đón vận may và tài lộc đầu năm mới.

Việc lựa chọn con số may mắn trong những ngày đầu xuân năm mới là nét văn hóa tinh thần phổ biến, giúp nhiều người cảm thấy tự tin và phấn chấn hơn. Trong ngày mùng 2 Tết (18/2/2026), các con số được xác định dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh của từng tuổi.

Cách xác định con số may mắn ngày 18/2/2026

Con số may mắn không đơn thuần là những con số ngẫu nhiên. Theo các chuyên gia phong thủy, các con số này được tính toán dựa trên sự tương tác giữa ngũ hành của ngày và bản mệnh của mỗi cá nhân. Việc ứng dụng con số hòa hợp giúp cân bằng năng lượng và hỗ trợ vận trình công việc, tài lộc suôn sẻ hơn.

Tìm kiếm con số may mắn giúp mang lại tâm lý tự tin trong những ngày đầu năm mới.

Chi tiết con số may mắn và tử vi 12 con giáp

1. Tuổi Tý

Tuổi Tý khởi đầu năm mới với nhiều ý tưởng đột phá. Bản mệnh nên giữ ấm cơ thể khi du xuân và tránh sa đà vào các trò chơi may rủi.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1984 Giáp Tý Nam/Nữ 19, 56, 48, 32 1996 Bính Tý Nam/Nữ 62, 14, 55, 04 1960 Canh Tý Nam/Nữ 49, 65, 28, 35 1972 Nhâm Tý Nam/Nữ 77, 30, 99, 11

2. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đón nhận nhân duyên tốt lành và tài chính rủng rỉnh. Tuy nhiên, cần lưu ý chế độ ăn uống và an toàn thiết bị điện trong nhà.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1985 Ất Sửu Nam/Nữ 60, 27, 33, 15 1997 Đinh Sửu Nam/Nữ 57, 81, 92, 08 1961 Tân Sửu Nam/Nữ 78, 18, 33, 20 1973 Quý Sửu Nam/Nữ 58, 33, 67, 77

3. Tuổi Dần

Vận đào hoa nở rộ giúp tình cảm lứa đôi thêm gắn kết. Bản mệnh có quý nhân phù trợ trong sự nghiệp nhưng cần tránh tranh luận các vấn đề nhạy cảm.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1974 Giáp Dần Nam/Nữ 29, 91, 74, 28 1986 Bính Dần Nam/Nữ 86, 44, 19, 51 1998 Mậu Dần Nam/Nữ 39, 75, 05, 48

4. Tuổi Mão

Tâm thế thong dong giúp người tuổi Mão nảy sinh nhiều ý tưởng đột phá. Nên hạn chế xuất hành hướng chính Tây trong giờ hắc đạo.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1975 Ất Mão Nam/Nữ 82, 21, 69, 34 1987 Đinh Mão Nam/Nữ 27, 86, 47, 59 1963 Quý Mão Nam/Nữ 44, 59, 28, 91

5. Tuổi Thìn

Tài chính khởi sắc rõ rệt, bản mệnh có duyên với các phần quà may mắn. Cần chú ý bảo vệ hệ tiêu hóa trong các tiệc mừng xuân.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1964 Giáp Thìn Nam/Nữ 02, 49, 72, 20 1976 Bính Thìn Nam/Nữ 58, 31, 82, 06 1988 Mậu Thìn Nam/Nữ 14, 59, 27, 36

6. Tuổi Tị

Sự nhạy bén giúp người tuổi Tị suôn sẻ trong mọi dự định. Lưu ý không nên cho vay mượn tiền bạc vào ngày mùng 2 để giữ vận may.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1965 Ất Tị Nam/Nữ 10, 78, 23, 98 1977 Đinh Tị Nam/Nữ 14, 56, 77, 50 1989 Kỷ Tị Nam/Nữ 28, 94, 89, 47

7. Tuổi Ngọ

Gia đạo yên vui, tiếng cười ngập tràn. Đây là năm bản mệnh nên tuổi Ngọ cần sự kiên trì và kế hoạch tỉ mỉ ngay từ đầu năm.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1966 Bính Ngọ Nam/Nữ 27, 39, 11, 42 1978 Mậu Ngọ Nam/Nữ 82, 08, 56, 74 1990 Canh Ngọ Nam/Nữ 39, 91, 47, 17

8. Tuổi Mùi

Tài vận hanh thông, lộc ăn uống dồi dào. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng thú vị thông qua sự giới thiệu của người thân.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1955 Ất Mùi Nam/Nữ 25, 96, 83, 40 1967 Đinh Mùi Nam/Nữ 15, 57, 63, 23 1991 Tân Mùi Nam/Nữ 75, 02, 56, 95

9. Tuổi Thân

Tư duy sáng tạo giúp người tuổi Thân nhận được nhiều lời khen ngợi. Nên chú ý đến giấc ngủ để duy trì tinh thần minh mẫn.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1968 Mậu Thân Nam/Nữ 78, 33, 57, 03 1980 Canh Thân Nam/Nữ 14, 47, 68, 37 1992 Nhâm Thân Nam/Nữ 51, 29, 94, 45

10. Tuổi Dậu

Gia đình hòa thuận, sự hiếu thảo giúp gắn kết các thế hệ. Bản mệnh nên đề phòng sự nhầm lẫn giấy tờ khi đi du xuân nơi đông người.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1969 Kỷ Dậu Nam/Nữ 36, 64, 15, 77 1981 Tân Dậu Nam/Nữ 67, 82, 94, 17 1993 Quý Dậu Nam/Nữ 75, 66, 14, 58

11. Tuổi Tuất

Tài chính vững vàng, dễ nhận được các khoản thu bất ngờ. Chú ý an toàn giao thông và không lái xe sau khi sử dụng rượu bia.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1958 Mậu Tuất Nam/Nữ 78, 62, 18, 26 1970 Canh Tuất Nam/Nữ 69, 74, 29, 10 1982 Nhâm Tuất Nam/Nữ 90, 37, 04, 28

12. Tuổi Hợi

Vận tài lộc rực rỡ, kinh doanh khởi sắc. Bản mệnh nên uống nhiều nước và ăn trái cây để thanh lọc cơ thể sau các bữa tiệc tùng.

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Số may mắn 1995 Ất Hợi Nam/Nữ 11, 21, 06, 70 1971 Tân Hợi Nam/Nữ 33, 68, 31, 57 1983 Quý Hợi Nam/Nữ 64, 40, 21, 96

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo ngày 18/2/2026

Bên cạnh 12 con giáp, các cung hoàng đạo cũng có những con số mang cát khí riêng cho ngày mùng 2 Tết:

Bạch Dương: 2, 6

2, 6 Kim Ngưu: 1, 79

1, 79 Song Tử: 5, 77

5, 77 Cự Giải: 10, 66

10, 66 Sư Tử: 5, 9

5, 9 Xử Nữ: 2, 4

2, 4 Thiên Bình: 12, 66

12, 66 Hổ Cáp: 10, 93

10, 93 Nhân Mã: 2, 4

2, 4 Ma Kết: 3, 9

3, 9 Bảo Bình: 2, 10

2, 10 Song Ngư: 7, 51

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.