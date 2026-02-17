Về Báo Hà Tĩnh

Con số may mắn hôm nay 18/2/2026: Gợi ý cát lành cho 12 con giáp ngày mùng 2 Tết

17/02/2026

Tra cứu con số may mắn và dự báo tử vi ngày 18/2/2026 cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo. Thông tin tham khảo giúp bạn chủ động đón vận may và tài lộc đầu năm mới.

Việc lựa chọn con số may mắn trong những ngày đầu xuân năm mới là nét văn hóa tinh thần phổ biến, giúp nhiều người cảm thấy tự tin và phấn chấn hơn. Trong ngày mùng 2 Tết (18/2/2026), các con số được xác định dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh của từng tuổi.

Cách xác định con số may mắn ngày 18/2/2026

Con số may mắn không đơn thuần là những con số ngẫu nhiên. Theo các chuyên gia phong thủy, các con số này được tính toán dựa trên sự tương tác giữa ngũ hành của ngày và bản mệnh của mỗi cá nhân. Việc ứng dụng con số hòa hợp giúp cân bằng năng lượng và hỗ trợ vận trình công việc, tài lộc suôn sẻ hơn.

Con số may mắn 12 con giáp và cung hoàng đạo ngày 18/2/2026
Tìm kiếm con số may mắn giúp mang lại tâm lý tự tin trong những ngày đầu năm mới.

Chi tiết con số may mắn và tử vi 12 con giáp

1. Tuổi Tý

Tuổi Tý khởi đầu năm mới với nhiều ý tưởng đột phá. Bản mệnh nên giữ ấm cơ thể khi du xuân và tránh sa đà vào các trò chơi may rủi.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1984Giáp TýNam/Nữ19, 56, 48, 32
1996Bính TýNam/Nữ62, 14, 55, 04
1960Canh TýNam/Nữ49, 65, 28, 35
1972Nhâm TýNam/Nữ77, 30, 99, 11

2. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đón nhận nhân duyên tốt lành và tài chính rủng rỉnh. Tuy nhiên, cần lưu ý chế độ ăn uống và an toàn thiết bị điện trong nhà.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1985Ất SửuNam/Nữ60, 27, 33, 15
1997Đinh SửuNam/Nữ57, 81, 92, 08
1961Tân SửuNam/Nữ78, 18, 33, 20
1973Quý SửuNam/Nữ58, 33, 67, 77

3. Tuổi Dần

Vận đào hoa nở rộ giúp tình cảm lứa đôi thêm gắn kết. Bản mệnh có quý nhân phù trợ trong sự nghiệp nhưng cần tránh tranh luận các vấn đề nhạy cảm.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1974Giáp DầnNam/Nữ29, 91, 74, 28
1986Bính DầnNam/Nữ86, 44, 19, 51
1998Mậu DầnNam/Nữ39, 75, 05, 48

4. Tuổi Mão

Tâm thế thong dong giúp người tuổi Mão nảy sinh nhiều ý tưởng đột phá. Nên hạn chế xuất hành hướng chính Tây trong giờ hắc đạo.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1975Ất MãoNam/Nữ82, 21, 69, 34
1987Đinh MãoNam/Nữ27, 86, 47, 59
1963Quý MãoNam/Nữ44, 59, 28, 91

5. Tuổi Thìn

Tài chính khởi sắc rõ rệt, bản mệnh có duyên với các phần quà may mắn. Cần chú ý bảo vệ hệ tiêu hóa trong các tiệc mừng xuân.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1964Giáp ThìnNam/Nữ02, 49, 72, 20
1976Bính ThìnNam/Nữ58, 31, 82, 06
1988Mậu ThìnNam/Nữ14, 59, 27, 36

6. Tuổi Tị

Sự nhạy bén giúp người tuổi Tị suôn sẻ trong mọi dự định. Lưu ý không nên cho vay mượn tiền bạc vào ngày mùng 2 để giữ vận may.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1965Ất TịNam/Nữ10, 78, 23, 98
1977Đinh TịNam/Nữ14, 56, 77, 50
1989Kỷ TịNam/Nữ28, 94, 89, 47

7. Tuổi Ngọ

Gia đạo yên vui, tiếng cười ngập tràn. Đây là năm bản mệnh nên tuổi Ngọ cần sự kiên trì và kế hoạch tỉ mỉ ngay từ đầu năm.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1966Bính NgọNam/Nữ27, 39, 11, 42
1978Mậu NgọNam/Nữ82, 08, 56, 74
1990Canh NgọNam/Nữ39, 91, 47, 17

8. Tuổi Mùi

Tài vận hanh thông, lộc ăn uống dồi dào. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng thú vị thông qua sự giới thiệu của người thân.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1955Ất MùiNam/Nữ25, 96, 83, 40
1967Đinh MùiNam/Nữ15, 57, 63, 23
1991Tân MùiNam/Nữ75, 02, 56, 95

9. Tuổi Thân

Tư duy sáng tạo giúp người tuổi Thân nhận được nhiều lời khen ngợi. Nên chú ý đến giấc ngủ để duy trì tinh thần minh mẫn.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1968Mậu ThânNam/Nữ78, 33, 57, 03
1980Canh ThânNam/Nữ14, 47, 68, 37
1992Nhâm ThânNam/Nữ51, 29, 94, 45

10. Tuổi Dậu

Gia đình hòa thuận, sự hiếu thảo giúp gắn kết các thế hệ. Bản mệnh nên đề phòng sự nhầm lẫn giấy tờ khi đi du xuân nơi đông người.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1969Kỷ DậuNam/Nữ36, 64, 15, 77
1981Tân DậuNam/Nữ67, 82, 94, 17
1993Quý DậuNam/Nữ75, 66, 14, 58

11. Tuổi Tuất

Tài chính vững vàng, dễ nhận được các khoản thu bất ngờ. Chú ý an toàn giao thông và không lái xe sau khi sử dụng rượu bia.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1958Mậu TuấtNam/Nữ78, 62, 18, 26
1970Canh TuấtNam/Nữ69, 74, 29, 10
1982Nhâm TuấtNam/Nữ90, 37, 04, 28

12. Tuổi Hợi

Vận tài lộc rực rỡ, kinh doanh khởi sắc. Bản mệnh nên uống nhiều nước và ăn trái cây để thanh lọc cơ thể sau các bữa tiệc tùng.

Năm sinhTuổi nạp âmGiới tínhSố may mắn
1995Ất HợiNam/Nữ11, 21, 06, 70
1971Tân HợiNam/Nữ33, 68, 31, 57
1983Quý HợiNam/Nữ64, 40, 21, 96

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo ngày 18/2/2026

Bên cạnh 12 con giáp, các cung hoàng đạo cũng có những con số mang cát khí riêng cho ngày mùng 2 Tết:

  • Bạch Dương: 2, 6
  • Kim Ngưu: 1, 79
  • Song Tử: 5, 77
  • Cự Giải: 10, 66
  • Sư Tử: 5, 9
  • Xử Nữ: 2, 4
  • Thiên Bình: 12, 66
  • Hổ Cáp: 10, 93
  • Nhân Mã: 2, 4
  • Ma Kết: 3, 9
  • Bảo Bình: 2, 10
  • Song Ngư: 7, 51

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

              Con số may mắn hôm nay 18/2/2026: Gợi ý cát lành cho 12 con giáp ngày mùng 2 Tết
