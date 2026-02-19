Con số may mắn hôm nay 20/2/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Xem chi tiết bộ số may mắn ngày 20/2/2026 cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo. Thông tin tham khảo về vận trình tài lộc, sự nghiệp và sức khỏe trong ngày mùng 3 Tết.

Con số may mắn hôm nay 20/2 được xác định dựa trên sự kết hợp giữa hệ thống Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh của từng tuổi. Đây là dữ liệu tham khảo giúp bạn có thêm góc nhìn về vận trình cá nhân trong ngày mùng 3 Tết Ất Tỵ, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp trong công việc và cuộc sống.

Tìm kiếm con số tài lộc giúp bạn tối ưu hóa vận trình trong ngày mới.

1. Con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Dưới đây là bảng tổng hợp con số may mắn theo năm sinh và giới tính, cùng những lưu ý quan trọng về tử vi trong ngày 20/2/2026.

Tuổi Tý

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Con số may mắn 1984 Giáp Tý (Kim) Nam/Nữ Nam: 73, 65, 590; Nữ: 89, 71, 658 1996 Bính Tý (Thủy) Nam/Nữ Nam: 44, 57, 026; Nữ: 26, 63, 175 2008 Mậu Tý (Hỏa) Nam/Nữ Nam: 7, 110, 7387...; Nữ: 8, 525, 8063... 1960 Canh Tý (Thổ) Nam/Nữ Nam: 40, 69, 437; Nữ: 25, 94, 603 1972 Nhâm Tý (Mộc) Nam/Nữ Nam: 19, 33, 240; Nữ: 52, 47, 853

Tử vi: Giáp Tý nên lập kế hoạch sự nghiệp sớm; Nhâm Tý có một ngày suôn sẻ trong các cuộc gặp gỡ đầu xuân.

Tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Con số may mắn 1985 Ất Sửu (Kim) Nam/Nữ Nam: 68, 42, 618; Nữ: 93, 77, 406 1997 Đinh Sửu (Thủy) Nam/Nữ Nam: 35, 69, 742; Nữ: 30, 93, 883 1961 Tân Sửu (Thổ) Nam/Nữ Nam: 32, 10, 577; Nữ: 39, 04, 336

Tử vi: Đinh Sửu hanh thông về tài lộc; Tân Sửu cần tránh tranh luận chuyện cũ để giữ không khí gia đình vui vẻ.

Tuổi Dần

Năm sinh Tuổi nạp âm Giới tính Con số may mắn 1974 Giáp Dần (Thủy) Nam/Nữ Nam: 88, 83, 965; Nữ: 73, 57, 087 1986 Bính Dần (Hỏa) Nam/Nữ Nam: 56, 24, 316; Nữ: 1, 20, 6894 1998 Mậu Dần (Thổ) Nam/Nữ Nam: 29, 11, 438; Nữ: 44, 75, 371

Tử vi: Giáp Dần cần cẩn trọng lời nói; Canh Dần có nguồn tiền bạc dồi dào, chi tiêu thoải mái.

Tuổi Mão

Các tuổi Ất Mão (1975), Đinh Mão (1987) và Quý Mão (1963) nên chú ý đến việc quản lý tài chính và bảo vệ tài sản cá nhân tại nơi đông người. Tân Mão có quý nhân phù trợ, giúp hóa giải vướng mắc từ năm cũ.

Tuổi Thìn

Giáp Thìn (1964) tỏa sáng với khả năng lãnh đạo, trong khi Bính Thìn (1976) nên tránh các trò chơi may rủi sát phạt. Mậu Thìn (1988) đón nhận nhiều lộc ăn uống và quà tặng bất ngờ.

Tuổi Tị

Tân Tị (2001) có vận đào hoa nở rộ. Các tuổi khác như Ất Tị và Đinh Tị cần chú ý sức khỏe, đặc biệt là hạn chế rượu bia trong các buổi tiệc đầu năm.

Tuổi Ngọ

Nhâm Ngọ (2002) tiền bạc hanh thông nhờ các khoản đầu tư trước đó. Giáp Ngọ (1954) cần thả lỏng tâm trí, tránh tự gây áp lực cho bản thân.

Tuổi Mùi

Tân Mùi (1991) có duyên với kinh doanh, dễ thu hút khách hàng. Quý Mùi (2003) cần cẩn thận khi sử dụng vật sắc nhọn hoặc lửa trong sinh hoạt.

Tuổi Thân

Giáp Thân (2004) đón nhận tin vui về tài chính, có khả năng thu hồi nợ cũ. Bính Thân nên giữ thái độ khiêm tốn để tránh thị phi đố kỵ.

Tuổi Dậu

Kỷ Dậu (1969) có thể nhận tin vui về hợp đồng lớn. Quý Dậu nên hạn chế di chuyển xa vào các khung giờ xung sát để đảm bảo an toàn.

Tuổi Tuất

Canh Tuất (1970) gặt hái thành quả từ những nỗ lực trong năm cũ. Giáp Tuất cần đặc biệt lưu tâm bảo vệ tài sản ở nơi công cộng.

Tuổi Hợi

Đinh Hợi (2007) có vận may mỉm cười với các khoản tiền bất ngờ. Tân Hợi nên chú ý chế độ ăn uống, tránh thực phẩm lạ gây dị ứng.

2. Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo

Dưới đây là danh sách các con số mang lại cát khí cho 12 chòm sao trong ngày 20/2:

Bạch Dương: 5, 14

5, 14 Kim Ngưu: 23, 60

23, 60 Song Tử: 1, 25

1, 25 Cự Giải: 6, 66

6, 66 Sư Tử: 22, 28

22, 28 Xử Nữ: 6, 80

6, 80 Thiên Bình: 1, 19

1, 19 Hổ Cáp: 16, 94

16, 94 Nhân Mã: 35, 19

35, 19 Ma Kết: 74, 20

74, 20 Bảo Bình: 28, 47

28, 47 Song Ngư: 22, 5

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. Sự thành công và may mắn thực sự luôn đến từ nỗ lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mỗi cá nhân.