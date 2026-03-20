Con số may mắn hôm nay 21/3: Gợi ý tài lộc chi tiết cho 12 con giáp và cung hoàng đạo

Vũ Sơn20/03/2026 17:41

Tra cứu con số may mắn hôm nay 21/3 để đón nhận cát khí và tài lộc. Bài viết cung cấp dự báo chi tiết về sự nghiệp, tình duyên cho từng tuổi và chòm sao cụ thể.

Con số may mắn hôm nay 21/3 được xác định dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành của từng tuổi. Việc lựa chọn những con số hòa hợp này giúp mang lại gợi ý về tài lộc, sự nghiệp hanh thông và sự bình an cho 12 con giáp cũng như 12 cung hoàng đạo trong ngày mới.

Gợi ý con số may mắn giúp mang lại cát khí trong ngày 21/3.

Con số may mắn hôm nay 21/3 của 12 con giáp

Dưới đây là danh sách các con số hỗ trợ tài lộc được tính toán dựa trên năm sinh và mệnh ngũ hành của từng con giáp. Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm để giúp bản mệnh có thêm sự tự tin.

Con giápNăm sinh điển hìnhCon số may mắn (Nam/Nữ)
Tuổi Tý1984, 1996, 197271, 15, 09, 46, 11, 04
Tuổi Sửu1985, 1997, 197360, 93, 37, 72, 90, 69
Tuổi Dần1974, 1986, 199889, 50, 53, 22, 25, 43
Tuổi Mão1975, 1987, 199974, 62, 42, 87, 17, 81
Tuổi Thìn1964, 1976, 198891, 85, 69, 33, 36, 19
Tuổi Tị1965, 1977, 198983, 66, 59, 43, 22, 80
Tuổi Ngọ1966, 1978, 199076, 35, 45, 10, 16, 14
Tuổi Mùi1967, 1979, 199161, 77, 32, 78, 92, 76
Tuổi Thân1968, 1980, 199258, 66, 22, 43, 83, 79
Tuổi Dậu1969, 1981, 199340, 44, 14, 59, 77, 36
Tuổi Tuất1970, 1982, 200635, 33, 97, 88, 38, 93
Tuổi Hợi1971, 1983, 199529, 13, 81, 35, 57, 76

Dự báo vận trình nổi bật trong ngày 21/3

Bên cạnh các con số, vận trình của 12 con giáp trong ngày 21/3 cũng có nhiều điểm đáng chú ý về phương diện tài lộc và sự nghiệp:

  • Nhóm may mắn: Tuổi Tý và tuổi Dần ghi nhận cát khí mạnh mẽ. Tuổi Tý có tài lộc hưng vượng, cung quan lộc rộng mở. Tuổi Dần được quý nhân phù trợ, công việc đạt hiệu quả cao.
  • Nhóm cần thận trọng: Tuổi Sửu và tuổi Thìn nên chú ý trong giao tiếp. Tuổi Sửu cần cẩn trọng các mối quan hệ xã giao để tránh hao tốn tiền của. Tuổi Thìn nên kiềm chế cảm xúc, tránh gây hiềm khích với bạn bè.
  • Về tình duyên: Tuổi Mão và tuổi Tuất có những dấu hiệu tích cực. Người tuổi Mão có vận đào hoa nở rộ, trong khi gia đạo tuổi Tuất là chỗ dựa tinh thần ấm áp.

Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo ngày 21/3

Các con số dành cho 12 cung hoàng đạo được tìm ra thông qua việc so sánh hiện tượng chiêm tinh với chỉ số cát khí của các hành tinh trong ngày.

Cung hoàng đạoCon số may mắnCung hoàng đạoCon số may mắn
Bạch Dương20, 67Thiên Bình35, 61
Kim Ngưu16, 45Bọ Cạp26, 45
Song Tử30, 51Nhân Mã38, 45
Cự Giải4, 66Ma Kết50, 83
Sư Tử81, 93Bảo Bình38, 71
Xử Nữ5, 88Song Ngư44, 81

Nhìn chung, ngày 21/3 là thời điểm thích hợp để các bản mệnh thực hiện các kế hoạch đã định sẵn, đồng thời duy trì thái độ tích cực trước các biến động của cuộc sống. (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

