Con số may mắn hôm nay 22/5/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Tra cứu con số may mắn ngày 22/5/2026 cho 12 con giáp theo năm sinh và 12 cung hoàng đạo. Những lưu ý về vận trình công việc, tài lộc và sức khỏe chi tiết nhất.

Việc lựa chọn con số may mắn ngày 22/5 được căn cứ trên ứng dụng Cửu cung phi tinh và quy luật ngũ hành của từng tuổi. Những con số này mang tính chất tham khảo, giúp bản mệnh có thêm niềm tin và sự chủ động trong các hoạt động của ngày mới.

Bảng tổng hợp con số may mắn ngày 22/5 dành cho 12 con giáp và các cung hoàng đạo.

Con số may mắn hôm nay 22/5 theo năm sinh 12 con giáp

Mỗi năm sinh và giới tính sẽ có những quái số và dãy số may mắn riêng biệt. Dưới đây là bảng tổng hợp cho các tuổi tiêu biểu:

1. Tuổi Tý và Sửu

Tuổi Năm sinh Mệnh Số may mắn (Nam/Nữ) Giáp Tý 1984 Kim 06, 23, 98 / 17, 05, 47 Bính Tý 1996 Thủy 44, 67, 05 / 26, 01, 97 Ất Sửu 1985 Kim 08, 48, 73 / 68, 55, 96 Đinh Sửu 1997 Thủy 37, 76, 45 / 23, 50, 08

2. Tuổi Dần và Mão

Tuổi Năm sinh Mệnh Số may mắn (Nam/Nữ) Giáp Dần 1974 Thủy 03, 56, 33 / 25, 51, 87 Bính Dần 1986 Hỏa 63, 74, 44 / 04, 98, 59 Ất Mão 1975 Thủy 30, 68, 73 / 48, 21, 68 Đinh Mão 1987 Hỏa 79, 18, 43 / 03, 99, 62

3. Tuổi Thìn và Tị

Tuổi Năm sinh Mệnh Số may mắn (Nam/Nữ) Giáp Thìn 1964 Hỏa 06, 57, 98 / 47, 15, 64 Mậu Thìn 1988 Mộc 12, 93, 29 / 96, 25, 54 Ất Tị 1965 Hỏa 26, 75, 83 / 57, 09, 71 Kỷ Tị 1989 Mộc 86, 24, 69 / 04, 90, 38

Điểm tin tử vi 12 con giáp ngày 22/5

Bên cạnh các con số, vận trình trong ngày của các con giáp cũng có nhiều biến động đáng chú ý:

Tuổi Tý: Cần thận trọng khi di chuyển và hạn chế đến nơi đông người để đảm bảo an toàn. Tài chính có dấu hiệu hao hụt do chi tiêu ngẫu hứng.

Tuổi Sửu: Công việc gặp một số trở ngại, bản mệnh nên giữ bình tĩnh và tăng cường tinh thần hợp tác để vượt qua thử thách.

Tuổi Dần: Khí vận hanh thông, là thời điểm tốt để thử sức ở lĩnh vực mới. Tuy nhiên, cần cảnh giác trong các giao dịch tiền bạc.

Tuổi Mão: Có quý nhân phù trợ, công danh tiến triển tốt. Đôi lứa cần chú ý bồi đắp tình cảm để tránh rạn nứt.

Tuổi Thìn: Áp lực tinh thần có thể gây mệt mỏi. Nên chú ý chế độ ăn uống thanh đạm và dành thời gian nghỉ ngơi.

Tuổi Tị: Vận may tài lộc gõ cửa, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh tiềm năng.

Tuổi Ngọ: Cần kiềm chế cảm xúc, tránh nóng nảy. Gia đình sẽ là chỗ dựa quan trọng trong những lúc khó khăn.

Tuổi Mùi: Đề phòng tiểu nhân gây rối. Người độc thân có nhân duyên tốt, nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm.

Tuổi Thân: Vận trình bình ổn, sự nghiệp và thu nhập duy trì mức ổn định. Tối nay nên ra ngoài thư giãn để tinh thần thoải mái hơn.

Tuổi Dậu: Gia đạo êm ấm nhưng tài chính cần thắt chặt. Nên có kế hoạch dự phòng cho các chi tiêu tương lai.

Tuổi Tuất: Công việc gánh vác nhiều áp lực, cần kiên trì. Chủ động nhường nhịn để giữ gìn các mối quan hệ thân thiết.

Tuổi Hợi: Tránh để ngoại cảnh làm xáo trộn cuộc sống. Chú ý hạn chế chất kích thích để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Con số may mắn theo 12 cung hoàng đạo ngày 22/5

Các con số dành cho 12 cung hoàng đạo được tính toán dựa trên hiện tượng chiêm tinh và cát khí của các hành tinh trong ngày:

Cung hoàng đạo Con số may mắn Bạch Dương 18, 97 Kim Ngưu 26, 94 Song Tử 08, 65 Cự Giải 05, 64 Sư Tử 03, 65 Xử Nữ 02, 98 Thiên Bình 38, 77 Hổ Cáp 33, 68 Nhân Mã 29, 55 Ma Kết 32, 58 Bảo Bình 70, 28 Song Ngư 98, 88

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.