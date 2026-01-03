Con số may mắn hôm nay 2/3/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Tra cứu con số may mắn ngày 2/3/2026 dựa trên ngũ hành và Cửu cung phi tinh. Dự báo tử vi giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo nắm bắt cơ hội tài lộc và sự nghiệp.

Việc lựa chọn con số may mắn ngày 2/3/2026 dựa trên ứng dụng Cửu cung phi tinh kết hợp với ngũ hành của từng bản mệnh. Đây là phương pháp giúp tìm ra các cặp số hòa hợp, hỗ trợ vận trình công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.

Con số may mắn ngày 2/3/2026 được tính toán dựa trên ngũ hành và phi tinh.

Con số may mắn cho 12 con giáp ngày 2/3/2026

Dưới đây là tổng hợp các con số cát lành và lưu ý tử vi cho từng tuổi trong ngày mới:

1. Tuổi Tý

Giáp Tý (1984): Nam 09, 42 - Nữ 46, 63. Nhân duyên hài hòa, đôi lứa thấu hiểu.

Nam 09, 42 - Nữ 46, 63. Nhân duyên hài hòa, đôi lứa thấu hiểu. Bính Tý (1996): Nam 15, 22 - Nữ 55, 52. Sự nghiệp hanh thông nhờ quý nhân phù trợ.

Nam 15, 22 - Nữ 55, 52. Sự nghiệp hanh thông nhờ quý nhân phù trợ. Nhâm Tý (1972): Nam 09, 22 - Nữ 58, 92. Lưu ý cẩn trọng khi ký kết giấy tờ.

2. Tuổi Sửu

Ất Sửu (1985): Nam 52, 11 - Nữ 55, 22. Tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nam 52, 11 - Nữ 55, 22. Tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đinh Sửu (1997): Nam 79, 53 - Nữ 91, 27. Nên dành thời gian nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức.

Nam 79, 53 - Nữ 91, 27. Nên dành thời gian nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức. Quý Sửu (1973): Nam 60, 09 - Nữ 77, 01. Đề phòng họa thị phi tại nơi làm việc.

3. Tuổi Dần

Giáp Dần (1974): Nam 49, 90 - Nữ 60, 27. Tài chính hanh thông, thích hợp đầu tư ngắn hạn.

Nam 49, 90 - Nữ 60, 27. Tài chính hanh thông, thích hợp đầu tư ngắn hạn. Bính Dần (1986): Nam 86, 37 - Nữ 19, 66. Gia đạo yên ấm, nhận được sự quan tâm từ người thân.

Nam 86, 37 - Nữ 19, 66. Gia đạo yên ấm, nhận được sự quan tâm từ người thân. Nhâm Dần (1962): Nam 49, 55 - Nữ 82, 09. Chú ý chế độ dinh dưỡng, bổ sung rau xanh.

4. Tuổi Mão

Ất Mão (1975): Nam 09, 34 - Nữ 04, 42. Hạn chế cho vay mượn tiền bạc để tránh rủi ro.

Nam 09, 34 - Nữ 04, 42. Hạn chế cho vay mượn tiền bạc để tránh rủi ro. Đinh Mão (1987): Nam 50, 86 - Nữ 76, 71. Tư duy sáng tạo mang lại nhiều ý tưởng đột phá.

Nam 50, 86 - Nữ 76, 71. Tư duy sáng tạo mang lại nhiều ý tưởng đột phá. Quý Mão (1963): Nam 45, 58 - Nữ 88, 94. Thu nhập từ công việc chính ổn định.

5. Tuổi Thìn

Giáp Thìn (1964): 01, 25 (Nam), 46, 37 (Nữ). Chú trọng giấc ngủ để đảm bảo sức khỏe.

01, 25 (Nam), 46, 37 (Nữ). Chú trọng giấc ngủ để đảm bảo sức khỏe. Mậu Thìn (1988): 45, 77 (Nam), 15, 09 (Nữ). Cần lắng nghe ý kiến đóng góp thay vì bảo thủ.

45, 77 (Nam), 15, 09 (Nữ). Cần lắng nghe ý kiến đóng góp thay vì bảo thủ. Canh Thìn (2000): 90, 84 (Nam), 62, 78 (Nữ). Tránh tranh cãi nơi công cộng.

6. Tuổi Tị

Ất Tị (1965): 13, 63 (Nam), 25, 52 (Nữ). Công danh khởi sắc, khẳng định được năng lực.

13, 63 (Nam), 25, 52 (Nữ). Công danh khởi sắc, khẳng định được năng lực. Đinh Tị (1977): 17, 77 (Nam), 97, 06 (Nữ). Tiền bạc dồi dào, nhất là người làm kinh doanh.

17, 77 (Nam), 97, 06 (Nữ). Tiền bạc dồi dào, nhất là người làm kinh doanh. Quý Tị (1953): 54, 81 (Nam), 28, 74 (Nữ). Tình cảm lứa đôi nồng thắm, thấu hiểu.

7. Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ (1954): Nam 50, 31 - Nữ 84, 44. Tránh sự vô tâm làm rạn nứt mối quan hệ.

Nam 50, 31 - Nữ 84, 44. Tránh sự vô tâm làm rạn nứt mối quan hệ. Mậu Ngọ (1978): Nam 06, 21 - Nữ 79, 93. Cần tập trung cao độ trong sự nghiệp.

Nam 06, 21 - Nữ 79, 93. Cần tập trung cao độ trong sự nghiệp. Canh Ngọ (1990): Nam 63, 02 - Nữ 90, 34. Cẩn thận mất trộm đồ đạc cá nhân.

8. Tuổi Mùi

Ất Mùi (1955): Nam 41, 29 - Nữ 82, 34. Đề phòng tiểu nhân quấy phá.

Nam 41, 29 - Nữ 82, 34. Đề phòng tiểu nhân quấy phá. Kỷ Mùi (1979): Nam 59, 98 - Nữ 11, 82. Đón tin vui về tiền thưởng hoặc quà tặng.

Nam 59, 98 - Nữ 11, 82. Đón tin vui về tiền thưởng hoặc quà tặng. Quý Mùi (2003): Nam 64, 33 - Nữ 96, 42. Giao tiếp khéo léo giúp đàm phán thành công.

9. Tuổi Thân

Giáp Thân (2004): Nam 58, 21 - Nữ 14, 36. Những nỗ lực bắt đầu gặt hái kết quả.

Nam 58, 21 - Nữ 14, 36. Những nỗ lực bắt đầu gặt hái kết quả. Bính Thân (1956): Nam 72, 11 - Nữ 93, 35. Người độc thân dễ nhận được lời tỏ tình.

Nam 72, 11 - Nữ 93, 35. Người độc thân dễ nhận được lời tỏ tình. Nhâm Thân (1992): Nam 61, 88 - Nữ 07, 73. Tài chính dư dả, có thể tự thưởng cho bản thân.

10. Tuổi Dậu

Ất Dậu (2005): Nam 46, 92 - Nữ 21, 94. Cẩn trọng trong các giao dịch tài chính lớn.

Nam 46, 92 - Nữ 21, 94. Cẩn trọng trong các giao dịch tài chính lớn. Kỷ Dậu (1969): Nam 28, 83 - Nữ 35, 56. Giữ vững bản lĩnh trước áp lực công việc.

Nam 28, 83 - Nữ 35, 56. Giữ vững bản lĩnh trước áp lực công việc. Quý Dậu (1993): Nam 04, 21 - Nữ 53, 37. Học cách bao dung hơn trong tình cảm.

11. Tuổi Tuất

Bính Tuất (2006): 60, 12 (Nam), 74, 49 (Nữ). Sự phối hợp với đồng nghiệp mang lại hiệu quả cao.

60, 12 (Nam), 74, 49 (Nữ). Sự phối hợp với đồng nghiệp mang lại hiệu quả cao. Mậu Tuất (1958): 91, 26 (Nam), 36, 15 (Nữ). Có vận may tiền bạc từ nghề tay trái.

91, 26 (Nam), 36, 15 (Nữ). Có vận may tiền bạc từ nghề tay trái. Nhâm Tuất (1982): 27, 93 (Nam), 07, 51 (Nữ). Nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên.

12. Tuổi Hợi

Ất Hợi (1995): 26, 22 (Nam), 40, 05 (Nữ). Hiểu lầm được tháo gỡ, tình cảm gắn kết.

26, 22 (Nam), 40, 05 (Nữ). Hiểu lầm được tháo gỡ, tình cảm gắn kết. Kỷ Hợi (1959): 09, 98 (Nam), 30, 45 (Nữ). Tài chính chuyển biến tích cực, đòi được nợ cũ.

09, 98 (Nam), 30, 45 (Nữ). Tài chính chuyển biến tích cực, đòi được nợ cũ. Quý Hợi (1983): 91, 89 (Nam), 70, 06 (Nữ). Kiên nhẫn chờ thời cơ thực hiện kế hoạch.

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo ngày 2/3/2026

Dựa trên hiện tượng chiêm tinh, dưới đây là cặp số mang lại cát khí cho các cung hoàng đạo:

Cung hoàng đạo Con số may mắn Bạch Dương 19, 38 Kim Ngưu 55, 29 Song Tử 11, 99 Cự Giải 4, 99 Sư Tử 34, 58 Xử Nữ 1, 58 Thiên Bình 19, 37 Bọ Cạp 20, 67 Nhân Mã 12, 64 Ma Kết 20, 52 Bảo Bình 41, 28 Song Ngư 10, 39

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.