Con số may mắn hôm nay 24/2: Dự báo tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Xem ngay con số may mắn ngày 24/2/2026 cho từng năm sinh của 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo. Gợi ý con số tài lộc giúp bản mệnh gia tăng vận khí trong ngày mới.

Việc lựa chọn con số may mắn hôm nay 24/2/2026 được tính toán dựa trên quy luật Cửu cung phi tinh kết hợp với ngũ hành của từng tuổi. Đây là phương pháp giúp tìm ra các con số hòa hợp nhất, hỗ trợ bản mệnh trong công việc và cuộc sống.

Tìm kiếm con số may mắn giúp mang lại cát khí trong ngày 24/2

Con số may mắn hôm nay 24/2 cho 12 con giáp

Tuổi Tý

Giáp Tý (1984): Nam 7348790, Nữ 8864023

Bính Tý (1996): Nam 4126954, Nữ 2573677

Mậu Tý (1948, 2008): Nam 7 166 0305 7819 61, Nữ 8 591 2814 5648 80

Canh Tý (1960): Nam 4709206, Nữ 2452937

Nhâm Tý (1972): Nam 1834418, Nữ 5266775

Tử vi: Tuổi Giáp Tý đón vận may tiền bạc, nợ cũ được hoàn trả. Nhâm Tý có mối quan hệ tình cảm thấu hiểu, bền chặt.

Tuổi Sửu

Ất Sửu (1985): Nam 6601386, Nữ 9397425

Đinh Sửu (1997): Nam 3852640, Nữ 3168876

Kỷ Sửu (1949, 2009): Nam 6 950 7337 5968 15, Nữ 9 609 4842 9697 30

Tân Sửu (1961): Nam 3920554, Nữ 3206308

Quý Sửu (1973): Nam 9892862, Nữ 6367129

Tử vi: Tân Sửu có chuyển biến tài chính tích cực. Kỷ Sửu đón nhận quà tặng bất ngờ giúp tình cảm thăng hoa.

Tuổi Dần

Giáp Dần (1974): Nam 8688045, Nữ 7331689

Bính Dần (1986): Nam 5855911, Nữ 1177548

Mậu Dần (1998): Nam 2560897, Nữ 4286455

Canh Dần (1950, 2010): Nam 5 893 0237 9920 63, Nữ 1 779 4643 2407 78

Nhâm Dần (1962): Nam 2875813, Nữ 4126995

Tử vi: Canh Dần tài chính ổn định. Giáp Dần cần cẩn trọng trong các giao dịch lớn và hợp đồng ký kết.

Tuổi Mão

Ất Mão (1975): Nam 7388453, Nữ 8953916

Đinh Mão (1987): Nam 4604288, Nữ 2147647

Kỷ Mão (1939, 1999): Nam 7 151 2718 9396 34, Nữ 8 589 0604 5878 62

Tân Mão (1951): Nam 4732247, Nữ 2496903

Quý Mão (1963): Nam 1653748, Nữ 5177559

Tử vi: Ất Mão tự tin thể hiện tài năng. Quý Mão có tình cảm lứa đôi thăng hoa, dễ có tin vui lâu dài.

Tuổi Thìn

Giáp Thìn (1964): Nam 9702396, Nữ 6556820

Bính Thìn (1976): Nam 265778, Nữ 9630459

Mậu Thìn (1988): Nam 3017587, Nữ 3841945

Canh Thìn (1940, 2000): Nam 6 949 1786 4308 56, Nữ 9 690 3835 9914 56

Nhâm Thìn (1952): Nam 3674139, Nữ 3507824

Tử vi: Nhâm Thìn đề phòng tiểu nhân quấy phá sự nghiệp. Bính Thìn cần kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu.

Tuổi Tị

Ất Tị (1965): Nam 8985473, Nữ 7631691

Đinh Tị (1977): Nam 5458720, Nữ 1224386

Kỷ Tị (1989): Nam 2706712, Nữ 4183964

Tân Tị (1941, 2001): Nam 5 884 0306 9538 47, Nữ 1 757 3224 7909 55

Quý Tị (1953): Nam 2406890, Nữ 4961748

Tử vi: Ất Tị có quý nhân giúp tháo gỡ khó khăn kinh doanh. Quý Tị đón nhận nguồn thu đáng kể từ nghề tay trái.

Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ (1954): Nam 1772647, Nữ 5256995

Bính Ngọ (1966): Nam 7631788, Nữ 8447519

Mậu Ngọ (1978): Nam 4800932, Nữ 2154076

Canh Ngọ (1990): Nam 1589304, Nữ 5035169

Nhâm Ngọ (1942, 2002): Nam 4 796 3384 6028 54, Nữ 2 887 1439 7842 89

Tử vi: Giáp Ngọ có vận tài chính hanh thông. Mậu Ngọ giảm bớt áp lực công việc, có thời gian học kỹ năng mới.

Tuổi Mùi

Ất Mùi (1955): Nam 9287394, Nữ 6591475

Đinh Mùi (1967): Nam 6459620, Nữ 9830547

Kỷ Mùi (1979): Nam 3075365, Nữ 3682619

Tân Mùi (1991): Nam 9138755, Nữ 6763908

Quý Mùi (1943, 2003): Nam 3 634 9766 4881 36, Nữ 3 956 8517 4370 22

Tử vi: Ất Mùi được đồng nghiệp hỗ trợ đắc lực. Kỷ Mùi tài chính ổn định, có thể đầu tư cho học tập.

Tuổi Thân

Bính Thân (1956): Nam 8165429, Nữ 7457983

Mậu Thân (1968): Nam 5732865, Nữ 1994314

Canh Thân (1980): Nam 2046798, Nữ 4379547

Nhâm Thân (1992): Nam 8583076, Nữ 7268952

Giáp Thân (1944, 2004): Nam 2 580 6306 1835 09, Nữ 4 141 7857 4088 15

Tử vi: Canh Thân nên nhường nhịn trong tình cảm. Nhâm Thân cần tập trung tiết kiệm thay vì đầu tư mạo hiểm.

Tuổi Dậu

Đinh Dậu (1957): Nam 7720580, Nữ 8394716

Kỷ Dậu (1969): Nam 4509332, Nữ 2972651

Tân Dậu (1981): Nam 1288796, Nữ 5443807

Quý Dậu (1993): Nam 7026943, Nữ 8861378

Ất Dậu (1945, 2005): Nam 1 415 6674 5960 25, Nữ 5 254 3746 9583 56

Tử vi: Cần lưu ý các vấn đề về thủ tục hành chính và giấy tờ quan trọng trong ngày hôm nay.

Tuổi Tuất

Bính Tuất (1946, 2006): Nam 9339459, Nữ 6795630

Mậu Tuất (1958): Nam 6400877, Nữ 9016796

Canh Tuất (1970): Nam 3682503, Nữ 3228365

Nhâm Tuất (1982): Nam 9951989, Nữ 6177824

Giáp Tuất (1994): Nam 9 386 5734 0618 43, Nữ 6 339 6288 3527 98

Tử vi: Giáp Tuất cần tập trung cao độ tránh sai sót số liệu. Nhâm Tuất nên dành thời gian quan tâm gia đình hơn.

Tuổi Hợi

Ất Hợi (1995): Nam 5153792, Nữ 1406517

Kỷ Hợi (1959): Nam 5681980, Nữ 1938605

Tân Hợi (1971): Nam 2275469, Nữ 4500823

Quý Hợi (1983): Nam 8397357, Nữ 7784133

Đinh Hợi (1947, 2007): Nam 8 204 8595 2679 48, Nữ 7 463 2930 8782 13

Tử vi: Kỷ Hợi đón bước tiến quan trọng trong tình cảm. Tân Hợi đề phòng tiểu nhân ném đá giấu tay.

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo ngày 24/2

Dưới đây là bảng tổng hợp cặp số mang lại cát khí cho các cung hoàng đạo trong ngày mới:

Cung hoàng đạo Con số may mắn Bạch Dương 10, 33 Kim Ngưu 6, 9 Song Tử 32, 90 Cự Giải 1, 59 Sư Tử 19, 20 Xử Nữ 1, 8 Thiên Bình 6, 37 Bọ Cạp 29, 16 Nhân Mã 19, 52 Ma Kết 5, 30 Bảo Bình 8, 10 Song Ngư 2, 7

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.