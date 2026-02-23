Con số may mắn hôm nay 24/2: Dự báo tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo
Xem ngay con số may mắn ngày 24/2/2026 cho từng năm sinh của 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo. Gợi ý con số tài lộc giúp bản mệnh gia tăng vận khí trong ngày mới.
Việc lựa chọn con số may mắn hôm nay 24/2/2026 được tính toán dựa trên quy luật Cửu cung phi tinh kết hợp với ngũ hành của từng tuổi. Đây là phương pháp giúp tìm ra các con số hòa hợp nhất, hỗ trợ bản mệnh trong công việc và cuộc sống.
Con số may mắn hôm nay 24/2 cho 12 con giáp
Tuổi Tý
- Giáp Tý (1984): Nam 7348790, Nữ 8864023
- Bính Tý (1996): Nam 4126954, Nữ 2573677
- Mậu Tý (1948, 2008): Nam 7 166 0305 7819 61, Nữ 8 591 2814 5648 80
- Canh Tý (1960): Nam 4709206, Nữ 2452937
- Nhâm Tý (1972): Nam 1834418, Nữ 5266775
Tử vi: Tuổi Giáp Tý đón vận may tiền bạc, nợ cũ được hoàn trả. Nhâm Tý có mối quan hệ tình cảm thấu hiểu, bền chặt.
Tuổi Sửu
- Ất Sửu (1985): Nam 6601386, Nữ 9397425
- Đinh Sửu (1997): Nam 3852640, Nữ 3168876
- Kỷ Sửu (1949, 2009): Nam 6 950 7337 5968 15, Nữ 9 609 4842 9697 30
- Tân Sửu (1961): Nam 3920554, Nữ 3206308
- Quý Sửu (1973): Nam 9892862, Nữ 6367129
Tử vi: Tân Sửu có chuyển biến tài chính tích cực. Kỷ Sửu đón nhận quà tặng bất ngờ giúp tình cảm thăng hoa.
Tuổi Dần
- Giáp Dần (1974): Nam 8688045, Nữ 7331689
- Bính Dần (1986): Nam 5855911, Nữ 1177548
- Mậu Dần (1998): Nam 2560897, Nữ 4286455
- Canh Dần (1950, 2010): Nam 5 893 0237 9920 63, Nữ 1 779 4643 2407 78
- Nhâm Dần (1962): Nam 2875813, Nữ 4126995
Tử vi: Canh Dần tài chính ổn định. Giáp Dần cần cẩn trọng trong các giao dịch lớn và hợp đồng ký kết.
Tuổi Mão
- Ất Mão (1975): Nam 7388453, Nữ 8953916
- Đinh Mão (1987): Nam 4604288, Nữ 2147647
- Kỷ Mão (1939, 1999): Nam 7 151 2718 9396 34, Nữ 8 589 0604 5878 62
- Tân Mão (1951): Nam 4732247, Nữ 2496903
- Quý Mão (1963): Nam 1653748, Nữ 5177559
Tử vi: Ất Mão tự tin thể hiện tài năng. Quý Mão có tình cảm lứa đôi thăng hoa, dễ có tin vui lâu dài.
Tuổi Thìn
- Giáp Thìn (1964): Nam 9702396, Nữ 6556820
- Bính Thìn (1976): Nam 265778, Nữ 9630459
- Mậu Thìn (1988): Nam 3017587, Nữ 3841945
- Canh Thìn (1940, 2000): Nam 6 949 1786 4308 56, Nữ 9 690 3835 9914 56
- Nhâm Thìn (1952): Nam 3674139, Nữ 3507824
Tử vi: Nhâm Thìn đề phòng tiểu nhân quấy phá sự nghiệp. Bính Thìn cần kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu.
Tuổi Tị
- Ất Tị (1965): Nam 8985473, Nữ 7631691
- Đinh Tị (1977): Nam 5458720, Nữ 1224386
- Kỷ Tị (1989): Nam 2706712, Nữ 4183964
- Tân Tị (1941, 2001): Nam 5 884 0306 9538 47, Nữ 1 757 3224 7909 55
- Quý Tị (1953): Nam 2406890, Nữ 4961748
Tử vi: Ất Tị có quý nhân giúp tháo gỡ khó khăn kinh doanh. Quý Tị đón nhận nguồn thu đáng kể từ nghề tay trái.
Tuổi Ngọ
- Giáp Ngọ (1954): Nam 1772647, Nữ 5256995
- Bính Ngọ (1966): Nam 7631788, Nữ 8447519
- Mậu Ngọ (1978): Nam 4800932, Nữ 2154076
- Canh Ngọ (1990): Nam 1589304, Nữ 5035169
- Nhâm Ngọ (1942, 2002): Nam 4 796 3384 6028 54, Nữ 2 887 1439 7842 89
Tử vi: Giáp Ngọ có vận tài chính hanh thông. Mậu Ngọ giảm bớt áp lực công việc, có thời gian học kỹ năng mới.
Tuổi Mùi
- Ất Mùi (1955): Nam 9287394, Nữ 6591475
- Đinh Mùi (1967): Nam 6459620, Nữ 9830547
- Kỷ Mùi (1979): Nam 3075365, Nữ 3682619
- Tân Mùi (1991): Nam 9138755, Nữ 6763908
- Quý Mùi (1943, 2003): Nam 3 634 9766 4881 36, Nữ 3 956 8517 4370 22
Tử vi: Ất Mùi được đồng nghiệp hỗ trợ đắc lực. Kỷ Mùi tài chính ổn định, có thể đầu tư cho học tập.
Tuổi Thân
- Bính Thân (1956): Nam 8165429, Nữ 7457983
- Mậu Thân (1968): Nam 5732865, Nữ 1994314
- Canh Thân (1980): Nam 2046798, Nữ 4379547
- Nhâm Thân (1992): Nam 8583076, Nữ 7268952
- Giáp Thân (1944, 2004): Nam 2 580 6306 1835 09, Nữ 4 141 7857 4088 15
Tử vi: Canh Thân nên nhường nhịn trong tình cảm. Nhâm Thân cần tập trung tiết kiệm thay vì đầu tư mạo hiểm.
Tuổi Dậu
- Đinh Dậu (1957): Nam 7720580, Nữ 8394716
- Kỷ Dậu (1969): Nam 4509332, Nữ 2972651
- Tân Dậu (1981): Nam 1288796, Nữ 5443807
- Quý Dậu (1993): Nam 7026943, Nữ 8861378
- Ất Dậu (1945, 2005): Nam 1 415 6674 5960 25, Nữ 5 254 3746 9583 56
Tử vi: Cần lưu ý các vấn đề về thủ tục hành chính và giấy tờ quan trọng trong ngày hôm nay.
Tuổi Tuất
- Bính Tuất (1946, 2006): Nam 9339459, Nữ 6795630
- Mậu Tuất (1958): Nam 6400877, Nữ 9016796
- Canh Tuất (1970): Nam 3682503, Nữ 3228365
- Nhâm Tuất (1982): Nam 9951989, Nữ 6177824
- Giáp Tuất (1994): Nam 9 386 5734 0618 43, Nữ 6 339 6288 3527 98
Tử vi: Giáp Tuất cần tập trung cao độ tránh sai sót số liệu. Nhâm Tuất nên dành thời gian quan tâm gia đình hơn.
Tuổi Hợi
- Ất Hợi (1995): Nam 5153792, Nữ 1406517
- Kỷ Hợi (1959): Nam 5681980, Nữ 1938605
- Tân Hợi (1971): Nam 2275469, Nữ 4500823
- Quý Hợi (1983): Nam 8397357, Nữ 7784133
- Đinh Hợi (1947, 2007): Nam 8 204 8595 2679 48, Nữ 7 463 2930 8782 13
Tử vi: Kỷ Hợi đón bước tiến quan trọng trong tình cảm. Tân Hợi đề phòng tiểu nhân ném đá giấu tay.
Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo ngày 24/2
Dưới đây là bảng tổng hợp cặp số mang lại cát khí cho các cung hoàng đạo trong ngày mới:
|Cung hoàng đạo
|Con số may mắn
|Bạch Dương
|10, 33
|Kim Ngưu
|6, 9
|Song Tử
|32, 90
|Cự Giải
|1, 59
|Sư Tử
|19, 20
|Xử Nữ
|1, 8
|Thiên Bình
|6, 37
|Bọ Cạp
|29, 16
|Nhân Mã
|19, 52
|Ma Kết
|5, 30
|Bảo Bình
|8, 10
|Song Ngư
|2, 7
* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.