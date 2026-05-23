Con số may mắn hôm nay 24/5: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Khám phá các con số cát tường ngày 24/5 dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành giúp 12 con giáp cùng các cung hoàng đạo tối ưu hóa vận trình tài lộc và công việc.

Việc lựa chọn con số may mắn hàng ngày là phương pháp dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh. Đây là thông tin tham khảo giúp mỗi cá nhân có thêm sự tin tin để đón nhận những năng lượng tích cực trong cuộc sống và công việc.

Con số may mắn hôm nay được tính toán dựa trên quy luật ngũ hành và chiêm tinh.

Con số tài lộc của 12 con giáp ngày 24/5

Dưới đây là bảng tổng hợp con số may mắn được phân loại theo năm sinh và mệnh của từng con giáp:

1. Tuổi Tý

Giáp Tý (Kim): Nam 08, 52, 27 | Nữ 36, 77, 11

Nam 08, 52, 27 | Nữ 36, 77, 11 Bính Tý (Thủy): Nam 57, 89 | Nữ 14, 21

Nam 57, 89 | Nữ 14, 21 Mậu Tý (Hỏa): Nam 18, 61, 10, 52, 93, 795 | Nữ 57, 52, 44, 15, 90, 862

Nam 18, 61, 10, 52, 93, 795 | Nữ 57, 52, 44, 15, 90, 862 Vận trình: Công danh rực sáng, gia đạo an yên. Bản mệnh nên dành thời gian chăm sóc tâm hồn.

2. Tuổi Sửu

Ất Sửu (Kim): Nam 10, 34 | Nữ 79, 91

Nam 10, 34 | Nữ 79, 91 Đinh Sửu (Thủy): Nam 24, 56 | Nữ 38, 85

Nam 24, 56 | Nữ 38, 85 Kỷ Sửu (Hỏa): Nam 92, 73, 99, 64, 46, 112 | Nữ 67, 54, 95, 16, 82, 033

Nam 92, 73, 99, 64, 46, 112 | Nữ 67, 54, 95, 16, 82, 033 Vận trình: Kinh doanh đắc lợi, tài lộc hanh thông. Tuy nhiên, cần chú ý tránh mâu thuẫn trong tình cảm.

3. Tuổi Dần

Giáp Dần (Thủy): Nam 18, 85 | Nữ 43, 35

Nam 18, 85 | Nữ 43, 35 Bính Dần (Hỏa): Nam 62, 21 | Nữ 59, 03

Nam 62, 21 | Nữ 59, 03 Nhâm Dần (Kim): Nam 45, 93 | Nữ 18, 2

Nam 45, 93 | Nữ 18, 2 Vận trình: Sự nghiệp tiến triển mạnh mẽ. Nhắc nhở bản mệnh cẩn trọng chuyện tiền bạc và chú ý sức khỏe.

4. Tuổi Mão

Ất Mão (Thủy): Nam 33, 45 | Nữ 08, 93

Nam 33, 45 | Nữ 08, 93 Đinh Mão (Hỏa): Nam 15, 54 | Nữ 55, 77

Nam 15, 54 | Nữ 55, 77 Quý Mão (Kim): Nam 77, 91 | Nữ 35, 59

Nam 77, 91 | Nữ 35, 59 Vận trình: Công việc thuận lợi nhờ quý nhân giúp đỡ. Người độc thân có cơ hội bén duyên mới.

5. Tuổi Thìn

Giáp Thìn (Hỏa): Nam 77, 62 | Nữ 89, 52

Nam 77, 62 | Nữ 89, 52 Bính Thìn (Thổ): Nam 61, 40 | Nữ 23, 91

Nam 61, 40 | Nữ 23, 91 Nhâm Thìn (Thủy): Nam 84, 22 | Nữ 45, 08

Nam 84, 22 | Nữ 45, 08 Vận trình: Đường tài lộc và tình cảm đều khởi sắc. Thích hợp để tính chuyện hôn nhân, đại sự.

6. Tuổi Tị

Ất Tị (Hỏa): Nam 62, 20 | Nữ 91, 55

Nam 62, 20 | Nữ 91, 55 Đinh Tị (Thổ): Nam 47, 71 | Nữ 14, 68

Nam 47, 71 | Nữ 14, 68 Quý Tị (Thủy): Nam 97, 43 | Nữ 14, 58

Nam 97, 43 | Nữ 14, 58 Vận trình: Cần thận trọng trong các giao dịch ký kết. Nên buông bỏ quá khứ để đón nhận điều tốt đẹp.

7. Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ (Kim): Nam 15, 0 | Nữ 39, 74

Nam 15, 0 | Nữ 39, 74 Canh Ngọ (Thổ): Nam 08, 12 | Nữ 79, 425

Nam 08, 12 | Nữ 79, 425 Nhâm Ngọ (Mộc): Nam 78, 67, 44, 23, 05, 912 | Nữ 82, 91, 98, 67, 04, 138

Nam 78, 67, 44, 23, 05, 912 | Nữ 82, 91, 98, 67, 04, 138 Vận trình: Trí tuệ mẫn tiệp giúp sự nghiệp hanh thông. Cần cân bằng thời gian cho gia đình.

8. Tuổi Mùi

Ất Mùi (Kim): Nam 20, 38 | Nữ 45, 57

Nam 20, 38 | Nữ 45, 57 Tân Mùi (Thổ): Nam 10, 84 | Nữ 32, 05

Nam 10, 84 | Nữ 32, 05 Quý Mùi (Mộc): Nam 62, 75, 79, 85, 41, 133 | Nữ 96, 84, 08, 93, 79, 475

Nam 62, 75, 79, 85, 41, 133 | Nữ 96, 84, 08, 93, 79, 475 Vận trình: Khả năng ngoại giao tốt mang lại hiệu quả công việc cao. Cần nghỉ ngơi để tránh lao lực.

9. Tuổi Thân

Giáp Thân (Thủy): Nam 53, 74, 47, 15, 92, 198 | Nữ 15, 72, 94, 89, 01, 334

Nam 53, 74, 47, 15, 92, 198 | Nữ 15, 72, 94, 89, 01, 334 Canh Thân (Mộc): Nam 05, 17 | Nữ 29, 98

Nam 05, 17 | Nữ 29, 98 Nhâm Thân (Kim): Nam 35, 62 | Nữ 89, 53

Nam 35, 62 | Nữ 89, 53 Vận trình: Có quý nhân phù trợ, tài chính rủng rỉnh. Chú ý không nên làm việc quá khuya.

10. Tuổi Dậu

Ất Dậu (Thủy): Nam 45, 94, 39, 53, 70, 186 | Nữ 26, 48, 62, 15, 21, 738

Nam 45, 94, 39, 53, 70, 186 | Nữ 26, 48, 62, 15, 21, 738 Tân Dậu (Mộc): Nam 37, 74 | Nữ 58, 92

Nam 37, 74 | Nữ 58, 92 Quý Dậu (Kim): Nam 47, 65 | Nữ 10, 24

Nam 47, 65 | Nữ 10, 24 Vận trình: Đề phòng thị phi do tính cách thẳng thắn. Tài lộc vẫn có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

11. Tuổi Tuất

Bính Tuất (Thổ): Nam 11, 52 | Nữ 76, 63

Nam 11, 52 | Nữ 76, 63 Canh Tuất (Kim): Nam 25, 97 | Nữ 33, 86

Nam 25, 97 | Nữ 33, 86 Giáp Tuất (Hỏa): Nam 31, 34, 32, 80, 95, 661 | Nữ 32, 75, 87, 89, 43, 147

Nam 31, 34, 32, 80, 95, 661 | Nữ 32, 75, 87, 89, 43, 147 Vận trình: Sự nghiệp và tài lộc rực sáng. Cần lắng nghe ý kiến người khác và chủ động gắn kết tình cảm.

12. Tuổi Hợi

Ất Hợi (Hỏa): Nam 38, 77 | Nữ 64, 28

Nam 38, 77 | Nữ 64, 28 Tân Hợi (Kim): Nam 72, 61 | Nữ 37, 89

Nam 72, 61 | Nữ 37, 89 Quý Hợi (Thủy): Nam 18, 94 | Nữ 83, 20

Nam 18, 94 | Nữ 83, 20 Vận trình: Tâm trạng có chút bất ổn, dễ nổi nóng. Nên dành thời gian thư giãn và chia sẻ cùng bạn bè.

Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo ngày 24/5

Dựa trên hiện tượng chiêm tinh, dưới đây là cặp số mang lại cát khí cho các cung hoàng đạo:

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 34, 50 Kim Ngưu 2, 54 Song Tử 26, 81 Cự Giải 17, 66 Sư Tử 06, 55 Xử Nữ 04, 25 Thiên Bình 38, 72 Bọ Cạp 06, 45 Nhân Mã 28, 30 Ma Kết 16, 54 Bảo Bình 38, 72 Song Ngư 50, 66

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.