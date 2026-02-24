Con số may mắn hôm nay 25/2: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Cập nhật danh sách con số may mắn ngày 25/2 dựa theo năm sinh và cung hoàng đạo. Thông tin tham khảo giúp bạn chủ động trong công việc, tài chính và cuộc sống.

Con số may mắn hôm nay 25/2 là công cụ tham khảo dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và quy luật ngũ hành theo từng năm sinh. Việc xác định các con số này giúp mỗi người có thêm điểm tựa tinh thần để đưa ra các quyết định phù hợp trong công việc và các mối quan hệ xã hội trong ngày mới.

Danh sách con số may mắn hôm nay 25/2 theo năm sinh

Dưới đây là bảng tổng hợp các con số mang lại cát khí cho 12 con giáp trong ngày 25/2, được phân chia cụ thể theo giới tính và mệnh ngũ hành:

1. Tuổi Tý và Tuổi Sửu

Tuổi Tý: Các năm sinh 1984 (25, 54, 60), 1996 (20, 34, 34), 2008 (13, 51, 36).

2. Tuổi Dần và Tuổi Mão

Tuổi Dần: Các năm sinh 1974 (66, 14, 87), 1986 (47, 95, 18), 1998 (22, 86, 90).

3. Tuổi Thìn và Tuổi Tị

Tuổi Thìn: Các năm sinh 1964 (25, 27, 58), 1976 (36, 82, 67), 1988 (18, 59, 46).

4. Tuổi Ngọ và Tuổi Mùi

Tuổi Ngọ: Các năm sinh 1966 (80, 46, 57), 1978 (79, 37, 03), 1990 (43, 22, 75).

5. Tuổi Thân và Tuổi Dậu

Tuổi Thân: Các năm sinh 1968 (92, 54, 01), 1980 (09, 47, 70), 1992 (10, 98, 07).

6. Tuổi Tuất và Tuổi Hợi

Tuổi Tuất: Các năm sinh 1970 (17, 24, 50), 1982 (39, 96, 69), 1994 (35, 72, 83).

Dự báo tử vi 12 con giáp ngày 25/2

Bên cạnh các con số may mắn, vận trình của các con giáp trong ngày hôm nay cũng có những điểm đáng lưu ý:

Sự nghiệp: Tuổi Giáp Tý và Ất Mão có bước đột phá mạnh mẽ. Tuổi Kỷ Tị có quý nhân giúp đỡ vượt qua thử thách. Tuy nhiên, tuổi Giáp Dần nên hạn chế tranh cãi với cấp trên.

Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo

Dựa trên hiện tượng chiêm tinh, các cung hoàng đạo cũng có những cặp số mang lại cát khí riêng biệt:

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 27, 55 Kim Ngưu 33, 77 Song Tử 42, 75 Cự Giải 37, 90 Sư Tử 6, 55 Xử Nữ 6, 47 Thiên Bình 29, 68 Bọ Cạp 46, 88 Nhân Mã 93, 94 Ma Kết 10, 77 Bảo Bình 4, 98 Song Ngư 3, 9

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm sự lạc quan trong cuộc sống.