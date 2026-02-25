Con số may mắn hôm nay 26/2: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Khám phá danh sách con số may mắn ngày 26/2/2026 dựa trên ngũ hành và chiêm tinh học. Cập nhật dự báo tử vi về tài lộc, sự nghiệp cho 12 con giáp và cung hoàng đạo.

Việc lựa chọn con số may mắn hôm nay 26/2/2026 được tính toán dựa trên quy luật Cửu cung phi tinh và ngũ hành của từng tuổi. Đây là nguồn tham khảo hữu ích giúp bạn tối ưu hóa các quyết định trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Con số may mắn cho 12 con giáp ngày 26/2

Dưới đây là tổng hợp các cặp số mang lại cát khí cho các tuổi phổ biến trong ngày hôm nay:

Con giáp Năm sinh tiêu biểu Số may mắn (Nam) Số may mắn (Nữ) Tý 1984, 1996 11, 52, 99 20, 10, 31 Sửu 1985, 1997 19, 11, 40 20, 37, 29 Dần 1974, 1986 83, 50, 78 05, 52, 63 Mão 1975, 1987 22, 26, 05 07, 70, 64 Thìn 1976, 1988 80, 02, 38 69, 97, 11 Tị 1977, 1989 16, 31, 19 14, 57, 40 Ngọ 1978, 1990 12, 19, 62 19, 95, 47 Mùi 1979, 1991 11, 05, 72 24, 50, 18 Thân 1980, 1992 18, 51, 57 13, 06, 14 Dậu 1981, 1993 01, 17, 19 04, 72, 18 Tuất 1982, 1994 25, 93, 36 11, 16, 14 Hợi 1983, 1995 12, 06, 89 24, 59, 93

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo

Bên cạnh con giáp, các cung hoàng đạo cũng sở hữu những con số riêng biệt được tính toán theo hiện tượng chiêm tinh ngày 26/2:

Bạch Dương: 16, 62

16, 62 Song Tử: 9, 62

9, 62 Cự Giải: 15, 61

15, 61 Sư Tử: 7, 60

7, 60 Xử Nữ: 25, 80

25, 80 Thiên Bình: 18, 16

18, 16 Hổ Cáp: 25, 90

25, 90 Nhân Mã: 05, 19

05, 19 Ma Kết: 4, 23

4, 23 Bảo Bình: 8, 40

8, 40 Song Ngư: 2, 5

Điểm tin tử vi nổi bật trong ngày

Đáng chú ý, vận trình của các con giáp trong ngày 26/2 có sự phân hóa rõ rệt. Cụ thể:

Nhóm tuổi gặp thuận lợi

Tuổi Dần: Nhờ quý nhân phù trợ, các kế hoạch dang dở có thể được giải quyết ổn thỏa. Tài chính hanh thông với lợi nhuận từ các dự án kinh doanh tay trái.

Nhờ quý nhân phù trợ, các kế hoạch dang dở có thể được giải quyết ổn thỏa. Tài chính hanh thông với lợi nhuận từ các dự án kinh doanh tay trái. Tuổi Mão: Cục diện Tam Hợp giúp tiền bạc đổ về túi dồi dào. Sự nghiệp thăng tiến và khả năng sáng tạo được phát huy tối đa.

Cục diện Tam Hợp giúp tiền bạc đổ về túi dồi dào. Sự nghiệp thăng tiến và khả năng sáng tạo được phát huy tối đa. Tuổi Ngọ: Vận trình tài lộc sáng lạn nhờ Lục Hợp hỗ trợ, dễ có cơ hội nhận quà tặng hoặc trúng thưởng bất ngờ.

Nhóm tuổi cần lưu ý

Tuổi Sửu: Ngày phạm Tương Xung khiến tâm trạng dễ bất an. Bản mệnh cần chú ý thắt chặt chi tiêu để tránh hao hụt tài chính.

Ngày phạm Tương Xung khiến tâm trạng dễ bất an. Bản mệnh cần chú ý thắt chặt chi tiêu để tránh hao hụt tài chính. Tuổi Thìn: Gặp cục diện Tương Phá, cần đặc biệt thận trọng trong các giao dịch tài chính hoặc ký kết hợp đồng quan trọng.

Gặp cục diện Tương Phá, cần đặc biệt thận trọng trong các giao dịch tài chính hoặc ký kết hợp đồng quan trọng. Tuổi Tuất: Cục diện Tương Hình có thể gây rắc rối trong các mối quan hệ xã giao. Khuyến nghị giữ thái độ bình tĩnh để tránh thị phi.

Nhìn chung, ngày 26/2 mang lại nhiều cơ hội về tài lộc cho các nhóm tuổi Mão và Ngọ, trong khi tuổi Sửu và Thìn nên ưu tiên sự ổn định và cẩn trọng trong mọi quyết định.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.