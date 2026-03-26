Về Báo Hà Tĩnh

Con số may mắn hôm nay 27/3: Gợi ý cát lành cho 12 con giáp và cung hoàng đạo

Vũ Sơn26/03/2026 19:06

Cập nhật con số may mắn ngày 27/3 dựa trên ngũ hành và chiêm tinh. Gợi ý chi tiết vận trình tài lộc, sự nghiệp cho từng năm sinh của 12 con giáp và cung hoàng đạo.

Việc lựa chọn con số may mắn hôm nay 27/3 dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh. Đây là phương pháp giúp mỗi cá nhân tìm ra những dãy số có năng lượng tương hợp, hỗ trợ tinh thần và mang lại sự tự tin trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày.

Con số may mắn ngày 27/3 cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo
Tìm kiếm con số may mắn giúp gia tăng sự tự tin trong các quyết định ngày mới.

Bảng tra cứu con số may mắn theo năm sinh 12 con giáp

Dưới đây là tổng hợp các con số mang lại cát khí cho từng tuổi cụ thể trong ngày 27/3:

1. Tuổi Tý

Năm sinhTuổi nạp âmNam mạngNữ mạng
1984Giáp Tý (Kim)78, 01, 45, 882, 67, 83, 3
1996Bính Tý (Thủy)45, 50, 38, 921, 78, 64, 5
1972Nhâm Tý (Mộc)18, 54, 16, 655, 09, 61, 5

2. Tuổi Sửu

Năm sinhTuổi nạp âmNam mạngNữ mạng
1985Ất Sửu (Kim)63, 09, 56, 497, 80, 43, 7
1997Đinh Sửu (Thủy)31, 48, 65, 836, 62, 00, 5
1973Quý Sửu (Mộc)97, 20, 83, 664, 09, 76, 8

3. Tuổi Dần

Năm sinhTuổi nạp âmNam mạngNữ mạng
1986Bính Dần (Hỏa)56, 70, 95, 611, 19, 67, 4
1998Mậu Dần (Thổ)28, 42, 54, 944, 66, 81, 2
1974Giáp Dần (Thủy)85, 83, 48, 272, 38, 70, 1

4. Tuổi Mão

Năm sinhTuổi nạp âmNam mạngNữ mạng
1987Đinh Mão (Hỏa)41, 48, 24, 527, 54, 00, 6
1999Kỷ Mão (Thổ)71, 34, 87, 6685, 08, 46, 54
1975Ất Mão (Thủy)72, 29, 53, 786, 80, 98, 1

5. Tuổi Thìn

Năm sinhTuổi nạp âmNam mạngNữ mạng
1988Mậu Thìn (Mộc)36, 80, 38, 931, 45, 86, 5
2000Canh Thìn (Kim)69, 97, 35, 2096, 46, 70, 67
1976Bính Thìn (Thổ)65, 53, 70, 890, 99, 64, 7

Điểm tin tử vi nổi bật ngày 27/3

  • Tuổi Tý: Cần cẩn trọng trong di chuyển và tránh các quyết định mạo hiểm về tài chính. Riêng Nhâm Tý có điểm sáng về tình duyên.
  • Tuổi Sửu: Nên giữ thái độ khiêm nhường, tránh để cái tôi quá lớn gây rào cản sự nghiệp. Chú ý bồi bổ sức khỏe.
  • Tuổi Mão: Vận thế kinh doanh hanh thông, là thời điểm tốt để nắm bắt cơ hội vàng hoặc mở rộng lĩnh vực mới.
  • Tuổi Tị: Sự nghiệp có thể gặp sóng gió nhỏ nhưng nếu kiên trì sẽ đạt thành quả vẻ vang. Vận đào hoa nở rộ với người độc thân.
  • Tuổi Thân: Cần giữ tâm thế tự tại trước những lời soi mói, tránh để thị phi làm xáo trộn cuộc sống.

Con số may mắn theo 12 cung hoàng đạo

Bên cạnh các con số theo tuổi, bạn có thể tham khảo thêm dãy số may mắn được tính toán dựa trên hiện tượng chiêm tinh ngày 27/3:

Cung Hoàng ĐạoCon số may mắn
Bạch Dương23, 32
Kim Ngưu15, 08
Song Tử24, 69
Cự Giải11, 65
Sư Tử63, 91
Xử Nữ32, 68
Thiên Bình44, 89
Bọ Cạp19, 49
Nhân Mã30, 76
Ma Kết10, 42
Bảo Bình09, 12
Song Ngư15, 39

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm sự lạc quan trong ngày mới.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Cần biết
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO