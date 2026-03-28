Về Báo Hà Tĩnh

Con số may mắn hôm nay 29/3: Cát lành cho 12 con giáp và cung hoàng đạo

Vũ Sơn28/03/2026 17:37

Tra cứu con số may mắn ngày 29/3 để tối ưu vận trình tài lộc và sự nghiệp. Dự báo chi tiết tử vi cho từng tuổi và cung hoàng đạo dựa trên phong thủy và chiêm tinh.

Con số may mắn ngày 29/3 được xác định dựa trên ứng dụng Cửu cung phi tinh và quy luật ngũ hành tương sinh, tương khắc. Việc lựa chọn con số hòa hợp giúp bản mệnh tăng cường cát khí, từ đó đưa ra các quyết định sáng suốt hơn trong công việc và cuộc sống.

Con số may mắn hôm nay 29/3 cho 12 con giáp
Con số may mắn giúp các bản mệnh gia tăng cát khí trong ngày 29/3.

Bảng con số may mắn theo năm sinh 12 con giáp

Dưới đây là tổng hợp các con số mang lại may mắn cho 12 con giáp trong ngày 29/3, phân chia chi tiết theo giới tính và năm sinh:

Con giápNăm sinhNam mạngNữ mạng
1984, 1996, 19727765420, 4669667, 16123868381289, 2073714, 5189857
Sửu1985, 1997, 19736739848, 3737787, 98036929692411, 3096530, 6677901
Dần1974, 1986, 19988897926, 5991353, 25058497054783, 1016991, 4259704
Mão1975, 1987, 19637943350, 4926623, 19714568732293, 2452244, 5057029
Thìn1964, 1976, 19889024361, 6980633, 36070766408210, 930993, 3091301
Tị1965, 1977, 19898506798, 5422466, 26512457789037, 1068903, 4187729
Ngọ1966, 1978, 19907360296, 4204373, 15826878759019, 2811446, 5176605
Mùi1967, 1979, 19916120214, 3379059, 94363349964898, 3082507, 6758781
Thân1968, 1980, 19925341195, 2192949, 82393031757818, 4865684, 7904863
Dậu1969, 1981, 19934131877, 1506998, 70302152372740, 5819755, 8765864
Tuất1958, 1970, 19826156533, 3074778, 96088229749204, 3482940, 6930581
Hợi1995, 1959, 19715905829, 5283640, 24169151539778, 1730393, 4088063

Điểm tin tử vi nổi bật ngày 29/3

Tuổi Tý, Sửu và Dần

Người tuổi Giáp Tý (1984) đón nhận tin vui trong công việc, cung Quan Lộc hanh thông giúp sự nghiệp thăng tiến. Trong khi đó, người tuổi Ất Sửu (1985) có gia đạo êm ấm nhờ sự thấu hiểu giữa đôi bên. Tuổi Giáp Dần (1974) sẽ có một ngày mọi sự thuận lợi, trôi chảy hơn dự kiến do có cát khí chiếu rọi.

Tuổi Mão, Thìn và Tị

Tuổi Mão cần đề phòng hung tinh gây trắc trở trong công việc và tài lộc. Người tuổi Nhâm Thìn (1952) có tin vui về tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm thấy bến đỗ. Riêng tuổi Đinh Tị (1977) nên tìm đến người thân làm điểm tựa tinh thần để giải tỏa những xao động trong cảm xúc.

Tuổi Ngọ, Mùi và Thân

Vận trình tài lộc của tuổi Bính Ngọ (1966) khởi sắc rõ rệt, có khả năng nhận được hỗ trợ từ quý nhân. Tuổi Ất Mùi (1955) có bước tiến quan trọng trong công danh. Với tuổi Canh Thân (1980), đây là thời điểm lý tưởng để tháo gỡ khúc mắc trong tình duyên.

Tuổi Dậu, Tuất và Hợi

Người tuổi Đinh Dậu (1957) có tài chính vững vàng, không phải lo lắng chuyện chi tiêu. Tuổi Bính Tuất (1946) nên củng cố quyết tâm để vượt qua thử thách. Tuổi Ất Hợi (1995) tỏa sáng với thành tích cá nhân nhưng cần giữ thái độ khiêm tốn trước đồng nghiệp.

Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo ngày 29/3

Bên cạnh 12 con giáp, các cung hoàng đạo cũng có những con số đặc biệt để thu hút năng lượng tích cực:

  • Bạch Dương: 58, 4
  • Kim Ngưu: 34, 13
  • Song Tử: 21, 64
  • Cự Giải: 12, 56
  • Sư Tử: 10, 42
  • Xử Nữ: 44, 91
  • Thiên Bình: 27, 29
  • Hổ Cáp: 20, 57
  • Nhân Mã: 89, 11
  • Ma Kết: 46, 88
  • Bảo Bình: 30, 73
  • Song Ngư: 73, 81

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Cần biết
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO