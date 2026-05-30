Con số may mắn hôm nay 31/5: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo Khám phá danh sách con số cát tường ngày 31/5/2026 dựa trên ngũ hành và chiêm tinh. Thông tin tham khảo chi tiết theo năm sinh giúp bạn đón nhận năng lượng tích cực cho ngày mới.

Việc lựa chọn con số may mắn dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh từ lâu đã trở thành một nét văn hóa tham khảo thú vị. Trong ngày 31/5, mỗi con giáp và cung hoàng đạo đều có những dãy số riêng biệt giúp mang lại sự tự tin và hy vọng về tài lộc, công việc.

Con số may mắn ngày 31/5/2026 cho 12 con giáp và cung hoàng đạo.

Con số may mắn hôm nay 31/5 cho 12 con giáp

Dưới đây là bảng tổng hợp các con số mang lại cát khí cho từng tuổi cụ thể dựa trên năm sinh và giới tính:

1. Tuổi Tý

Giáp Tý (1984): Nam 71, Nữ 87.

Bính Tý (1996): Nam 41, Nữ 25.

Mậu Tý (2008): Nam 7, 12, 27; Nữ 8, 54, 15.

Lời khuyên: Bản mệnh nên giữ tâm thế bình hòa, tránh ôm đồm quá nhiều việc để không bị kiệt quệ về thể chất.

2. Tuổi Sửu

Ất Sửu (1985): Nam 66, Nữ 92.

Đinh Sửu (1997): Nam 37, Nữ 31.

Kỷ Sửu (2009): Nam 6, 95; Nữ 9, 60.

Lời khuyên: Nên cẩn trọng trong các giao dịch giấy tờ, hợp đồng. Hãy buông bỏ chuyện cũ để đón nhận niềm vui mới.

3. Tuổi Dần

Giáp Dần (1974): Nam 83, Nữ 78.

Bính Dần (1986): Nam 54, Nữ 16.

Mậu Dần (1998): Nam 21, Nữ 45.

Lời khuyên: Đường tài lộc hanh thông nhưng chuyện tình cảm cần tránh nóng vội, gửi gắm tâm tư đúng người, đúng thời điểm.

4. Tuổi Mão

Ất Mão (1975): Nam 71, Nữ 82.

Đinh Mão (1987): Nam 42, Nữ 27.

Quý Mão (1963): Nam 13, Nữ 51.

Lời khuyên: Mưu sự dễ thành, tiền tài dư dả nhưng cần chú ý giữ gìn sự hòa khí trong gia đạo.

5. Tuổi Thìn

Giáp Thìn (1964): Nam 90, Nữ 61.

Bính Thìn (1976): Nam 67, Nữ 93.

Mậu Thìn (1988): Nam 31, Nữ 37.

Lời khuyên: Đây là thời điểm tốt để thăng tiến công danh. Cần phân định rõ công tư để phát huy tối đa năng lực.

6. Tuổi Tị

Ất Tị (1965): Nam 80, Nữ 70.

Đinh Tị (1977): Nam 50, Nữ 13.

Kỷ Tị (1989): Nam 24, Nữ 41.

Lời khuyên: Quý nhân phù trợ giúp tài khí rủng rỉnh. Nếu mệt mỏi, bản mệnh nên nghỉ ngơi sớm để hồi phục chân khí.

7. Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ (1954): Nam 14, Nữ 51.

Bính Ngọ (1966): Nam 78, Nữ 83.

Mậu Ngọ (1978): Nam 46, Nữ 20.

Lời khuyên: Thời vận có chút trở ngại, nên kiên nhẫn và cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh thị phi.

8. Tuổi Mùi

Ất Mùi (1955): Nam 98, Nữ 61.

Kỷ Mùi (1979): Nam 37, Nữ 32.

Tân Mùi (1991): Nam 95, Nữ 60.

Lời khuyên: Ngày Tam Hợp mang lại vận trình tươi sáng, tài tinh vượng sắc, thích hợp để thực hiện các dự định quan trọng.

9. Tuổi Thân

Canh Thân (1980): Nam 29, Nữ 42.

Nhâm Thân (1992): Nam 88, Nữ 73.

Giáp Thân (2004): Nam 2, 57; Nữ 4, 16.

Lời khuyên: Các cặp đôi tâm đầu ý hợp, người độc thân có cơ hội bày tỏ tâm tư với ý trung nhân.

10. Tuổi Dậu

Đinh Dậu (1957): Nam 75, Nữ 81.

Tân Dậu (1981): Nam 19, Nữ 50.

Quý Dậu (1993): Nam 76, Nữ 84.

Lời khuyên: Dù gặp chút trắc trở nơi công sở, chỉ cần hành sự quyết đoán, mọi việc sẽ sớm ổn định.

11. Tuổi Tuất

Canh Tuất (1970): Nam 33, Nữ 36.

Nhâm Tuất (1982): Nam 90, Nữ 65.

Giáp Tuất (1994): Nam 9, 31; Nữ 6, 33.

Lời khuyên: Nên giữ cái đầu lạnh trước những lời gièm pha và tận dụng đào hoa vận để mở rộng các mối quan hệ xã giao.

12. Tuổi Hợi

Ất Hợi (1995): Nam 52, Nữ 19.

Tân Hợi (1971): Nam 21, Nữ 41.

Quý Hợi (1983): Nam 81, Nữ 77.

Lời khuyên: Thần Tài gõ cửa, thu nhập từ nghề tay trái dồi dào. Bản mệnh nên mở lòng đón nhận tình cảm mới.

Con số may mắn hôm nay theo 12 cung hoàng đạo

Ngoài các con số theo năm sinh, dưới đây là cặp số cát lành cho 12 chòm sao phương Tây:

Cung Hoàng Đạo Con số may mắn Bạch Dương 9, 14 Kim Ngưu 62, 83 Song Tử 71, 88 Cự Giải 25, 77 Sư Tử 1, 7 Xử Nữ 27, 72 Thiên Bình 11, 80 Hổ Cáp 8, 94 Nhân Mã 22, 45 Ma Kết 6, 39 Bảo Bình 25, 71 Song Ngư 12, 52

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.