Con số may mắn hôm nay 6/3/2026: Gợi ý cát tường cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Tra cứu bộ số cát lành ngày 6/3/2026 dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành. Gợi ý vận trình sự nghiệp, tài lộc và lời khuyên hữu ích dành cho 12 con giáp và cung hoàng đạo.

Việc xác định con số may mắn ngày 6/3/2026 là phương pháp ứng dụng Cửu cung phi tinh cùng ngũ hành nạp âm để tìm ra các cặp số hòa hợp nhất với từng tuổi. Đây là thông tin tham khảo giúp bạn có thêm định hướng tích cực cho công việc và cuộc sống trong ngày mới.

Gợi ý các con số cát lành giúp tăng cường vận khí trong ngày 6/3/2026.

Con số may mắn và vận trình 12 con giáp ngày 6/3/2026

1. Tuổi Tý

Con số may mắn tiêu biểu: 50, 29, 98 (Giáp Tý), 21, 48, 82 (Bính Tý).

Vận trình: Đề phòng thị phi và họa từ lời nói. Nên giữ khoảng cách chừng mực trong giao tiếp.

Đề phòng thị phi và họa từ lời nói. Nên giữ khoảng cách chừng mực trong giao tiếp. Tài lộc: Mức bình hòa, có thể chi tiêu cho bản thân hoặc gặp gỡ bạn bè.

2. Tuổi Sửu

Con số may mắn tiêu biểu: 99, 11, 2 (Ất Sửu), 72, 20 (Đinh Sửu).

Vận trình: Tránh tâm lý bốc đồng, hành động thiếu suy xét. Cần giữ tâm thế bình tĩnh để hóa giải tai ương.

Tránh tâm lý bốc đồng, hành động thiếu suy xét. Cần giữ tâm thế bình tĩnh để hóa giải tai ương. Tình cảm: Nên thay đổi không gian hẹn hò để làm mới mối quan hệ.

3. Tuổi Dần

Con số may mắn tiêu biểu: 02, 46, 7 (Giáp Dần), 98, 43, 0 (Bính Dần).

Vận trình: Sự nghiệp hanh thông, dễ nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên nhờ tư duy linh hoạt.

Sự nghiệp hanh thông, dễ nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên nhờ tư duy linh hoạt. Tình cảm: Mâu thuẫn phu thê được hóa giải; người độc thân có cơ hội đón nhận nhân duyên mới.

4. Tuổi Mão

Con số may mắn tiêu biểu: 02, 45, 9 (Ất Mão), 51, 77, 3 (Đinh Mão).

Vận trình: Gặp một số thử thách trong công việc và tình cảm. Cần kiên nhẫn chờ đợi vận khí xoay vần.

Gặp một số thử thách trong công việc và tình cảm. Cần kiên nhẫn chờ đợi vận khí xoay vần. Lời khuyên: Giữ tâm thế bình tĩnh, dùng lời lẽ ôn hòa khi giải quyết tranh cãi với người thân.

5. Tuổi Thìn

Con số may mắn tiêu biểu: 96, 03, 4 (Giáp Thìn), 47, 98, 2 (Bính Thìn).

Vận trình: Công việc tiến triển tốt nhờ thái độ làm việc trách nhiệm.

Công việc tiến triển tốt nhờ thái độ làm việc trách nhiệm. Sức khỏe: Tinh thần minh mẫn, là thời điểm lý tưởng để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

6. Tuổi Tị

Con số may mắn tiêu biểu: 73, 37, 9 (Ất Tị), 85, 78, 3 (Đinh Tị).

Vận trình: Cần thận trọng trước những sự cố bất ngờ. Việc xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp sẽ mang lại trợ lực lớn.

Cần thận trọng trước những sự cố bất ngờ. Việc xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp sẽ mang lại trợ lực lớn. Sức khỏe: Chú ý bảo vệ sức khỏe khi hoạt động dưới thời tiết khắc nghiệt.

7. Tuổi Ngọ

Con số may mắn tiêu biểu: 77, 96, 0 (Giáp Ngọ), 35, 52, 4 (Bính Ngọ).

Vận trình: Tránh các quyết định mạo hiểm. Nếu đi xa cần lưu tâm vấn đề an toàn giao thông.

Tránh các quyết định mạo hiểm. Nếu đi xa cần lưu tâm vấn đề an toàn giao thông. Tài chính: Nên thắt chặt chi tiêu, tránh cho vay mượn để phòng rủi ro.

8. Tuổi Mùi

Con số may mắn tiêu biểu: 26, 79, 4 (Ất Mùi), 60, 51, 3 (Đinh Mùi).

Vận trình: Sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, cần chú ý bảo quản tài sản, tránh cho vay mượn.

Sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, cần chú ý bảo quản tài sản, tránh cho vay mượn. Tình cảm: Cung hỷ tín rạng rỡ, lứa đôi hạnh phúc.

9. Tuổi Thân

Con số may mắn tiêu biểu: 38, 76, 21 (Bính Thân), 54, 33, 1 (Mậu Thân).

Vận trình: Dễ rơi vào trạng thái nhạy cảm, mất bình tĩnh. May mắn có gia đình là hậu phương vững chắc.

Dễ rơi vào trạng thái nhạy cảm, mất bình tĩnh. May mắn có gia đình là hậu phương vững chắc. Tài chính: Vận trình tài lộc suy giảm, cần tìm kiếm sự tư vấn nếu gặp bế tắc.

10. Tuổi Dậu

Con số may mắn tiêu biểu: 93, 30, 01 (Đinh Dậu), 55, 43, 3 (Kỷ Dậu).

Vận trình: Tình cảm gia đình ấm êm, an yên.

Tình cảm gia đình ấm êm, an yên. Tài chính: Cần kiểm soát thói quen chi tiêu và lập kế hoạch tích lũy cho những việc đại sự sắp tới.

11. Tuổi Tuất

Con số may mắn tiêu biểu: 21, 58, 2 (Bính Tuất), 34, 99, 6 (Mậu Tuất).

Vận trình: Công danh và tài lộc chưa có nhiều khởi sắc. Tránh đầu tư vào các thương vụ rủi ro cao.

Công danh và tài lộc chưa có nhiều khởi sắc. Tránh đầu tư vào các thương vụ rủi ro cao. Tình cảm: Điểm sáng duy nhất là sự thấu hiểu từ người bạn đời.

12. Tuổi Hợi

Con số may mắn tiêu biểu: 83, 01, 4 (Ất Hợi), 15, 27, 46 (Kỷ Hợi).

Vận trình: Áp lực công việc gia tăng nhưng sẽ có quý nhân phù trợ giúp hóa giải hung hiểm.

Áp lực công việc gia tăng nhưng sẽ có quý nhân phù trợ giúp hóa giải hung hiểm. Lời khuyên: Tiết chế cảm xúc để tránh gây rạn nứt các mối quan hệ thân thiết.

Bảng số may mắn cho 12 cung hoàng đạo

Dưới đây là bộ số mang lại cát khí cho các cung hoàng đạo trong ngày 6/3/2026:

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 9, 88 Kim Ngưu 1, 9 Song Tử 6, 82 Cự Giải 1, 7 Sư Tử 51, 93 Xử Nữ 11, 71 Thiên Bình 10, 39 Hổ Cáp 5, 9 Nhân Mã 2, 42 Ma Kết 46, 30 Bảo Bình 35, 9 Song Ngư 52, 51

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.