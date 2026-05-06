Con số may mắn hôm nay 6/6: Gợi ý cát tường cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Khám phá danh sách con số may mắn ngày 6/6 dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành. Thông tin chi tiết về vận trình tài lộc, sự nghiệp cho từng tuổi và cung hoàng đạo.

Ngày 6/6 mang đến những tín hiệu vận trình khác nhau cho các tuổi và cung hoàng đạo. Việc xác định con số may mắn dựa trên ứng dụng Cửu cung phi tinh và ngũ hành giúp mỗi cá nhân lựa chọn những giá trị hòa hợp nhất với bản mệnh trong ngày mới.

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp được tính toán dựa trên ngũ hành và cung phi.

Con số may mắn hôm nay 6/6 cho 12 con giáp

Dưới đây là bảng tổng hợp con số cát lành được phân loại theo năm sinh và giới tính cho 12 con giáp trong ngày 6/6:

Con giáp Năm sinh tiêu biểu Nam mạng Nữ mạng Tuổi Tý 1984, 1996 22, 60 25, 62 Tuổi Sửu 1985, 1997 02, 12 93, 65 Tuổi Dần 1974, 1986 41, 64 82, 50 Tuổi Mão 1975, 1987 31, 10 74, 34 Tuổi Thìn 1964, 1976 80, 93 32, 71 Tuổi Tị 1965, 1977 02, 95 50, 76 Tuổi Ngọ 1966, 1978 94, 14 73, 57 Tuổi Mùi 1967, 1979 76, 10 59, 85 Tuổi Thân 1968, 1980 05, 89 76, 32 Tuổi Dậu 1969, 1981 56, 34 04, 13 Tuổi Tuất 1970, 1982 28, 08 36, 12 Tuổi Hợi 1971, 1983 02, 47 36, 89

Điểm tin tử vi 12 con giáp ngày 6/6

Vận trình ngày mới của 12 con giáp ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý về cả công danh lẫn tình cảm:

Nhóm Cát lành (Tý, Thìn, Tị, Tuất): Những con giáp này đón nhận ngày mới với tâm thế phấn khởi. Tuổi Tý được quý nhân hộ trì, vạn sự hanh thông. Tuổi Thìn tài vận vượng phát, công danh suôn sẻ. Tuổi Tị gặp cục diện Tam Hợp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuổi Tuất có thể đón nhận may mắn bất ngờ trong thi cử hoặc đại sự.

Những con giáp này đón nhận ngày mới với tâm thế phấn khởi. Tuổi Tý được quý nhân hộ trì, vạn sự hanh thông. Tuổi Thìn tài vận vượng phát, công danh suôn sẻ. Tuổi Tị gặp cục diện Tam Hợp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuổi Tuất có thể đón nhận may mắn bất ngờ trong thi cử hoặc đại sự. Nhóm Bình hòa (Sửu, Dần, Mão, Thân, Dậu): Vận trình duy trì ở mức ổn định. Tuổi Sửu công việc nhẹ nhàng nhưng cần lưu ý không nên cho vay mượn. Tuổi Dần sự nghiệp thuận lợi nhưng cần đề phòng tiểu nhân. Tuổi Mão công danh gặp may mắn dù đường tình duyên có đôi chút trắc trở.

Vận trình duy trì ở mức ổn định. Tuổi Sửu công việc nhẹ nhàng nhưng cần lưu ý không nên cho vay mượn. Tuổi Dần sự nghiệp thuận lợi nhưng cần đề phòng tiểu nhân. Tuổi Mão công danh gặp may mắn dù đường tình duyên có đôi chút trắc trở. Nhóm Thận trọng (Ngọ, Mùi, Hợi): Tuổi Ngọ cần đề phòng vận khí sa sút và họa thị phi. Tuổi Mùi nên chú ý bồi bổ sức khỏe. Tuổi Hợi cần kiềm chế tâm lý bốc đồng để tránh những rắc rối không đáng có trong chi tiêu và hành sự.

Con số may mắn theo 12 cung hoàng đạo

Bên cạnh con số của 12 con giáp, các cung hoàng đạo cũng có những cặp số mang lại cát khí riêng trong ngày 6/6:

Cung Hoàng Đạo Con số may mắn Cung Hoàng Đạo Con số may mắn Bạch Dương 2, 70 Thiên Bình 6, 20 Kim Ngưu 12, 61 Bọ Cạp 11, 12 Song Tử 21, 22 Nhân Mã 1, 40 Cự Giải 1, 22 Ma Kết 17, 60 Sư Tử 10, 24 Bảo Bình 2, 60 Xử Nữ 7, 10 Song Ngư 6, 74

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực cho ngày mới.