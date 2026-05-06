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Con số may mắn hôm nay 6/6: Gợi ý cát tường cho 12 con giáp và cung hoàng đạo

Vũ Sơn05/06/2026 17:36

Khám phá danh sách con số may mắn ngày 6/6 dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành. Thông tin chi tiết về vận trình tài lộc, sự nghiệp cho từng tuổi và cung hoàng đạo.

Ngày 6/6 mang đến những tín hiệu vận trình khác nhau cho các tuổi và cung hoàng đạo. Việc xác định con số may mắn dựa trên ứng dụng Cửu cung phi tinh và ngũ hành giúp mỗi cá nhân lựa chọn những giá trị hòa hợp nhất với bản mệnh trong ngày mới.

Con số may mắn hôm nay ngày 6/6 cho 12 con giáp và cung hoàng đạo
Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp được tính toán dựa trên ngũ hành và cung phi.

Con số may mắn hôm nay 6/6 cho 12 con giáp

Dưới đây là bảng tổng hợp con số cát lành được phân loại theo năm sinh và giới tính cho 12 con giáp trong ngày 6/6:

Con giápNăm sinh tiêu biểuNam mạngNữ mạng
Tuổi Tý1984, 199622, 6025, 62
Tuổi Sửu1985, 199702, 1293, 65
Tuổi Dần1974, 198641, 6482, 50
Tuổi Mão1975, 198731, 1074, 34
Tuổi Thìn1964, 197680, 9332, 71
Tuổi Tị1965, 197702, 9550, 76
Tuổi Ngọ1966, 197894, 1473, 57
Tuổi Mùi1967, 197976, 1059, 85
Tuổi Thân1968, 198005, 8976, 32
Tuổi Dậu1969, 198156, 3404, 13
Tuổi Tuất1970, 198228, 0836, 12
Tuổi Hợi1971, 198302, 4736, 89

Điểm tin tử vi 12 con giáp ngày 6/6

Vận trình ngày mới của 12 con giáp ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý về cả công danh lẫn tình cảm:

  • Nhóm Cát lành (Tý, Thìn, Tị, Tuất): Những con giáp này đón nhận ngày mới với tâm thế phấn khởi. Tuổi Tý được quý nhân hộ trì, vạn sự hanh thông. Tuổi Thìn tài vận vượng phát, công danh suôn sẻ. Tuổi Tị gặp cục diện Tam Hợp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuổi Tuất có thể đón nhận may mắn bất ngờ trong thi cử hoặc đại sự.
  • Nhóm Bình hòa (Sửu, Dần, Mão, Thân, Dậu): Vận trình duy trì ở mức ổn định. Tuổi Sửu công việc nhẹ nhàng nhưng cần lưu ý không nên cho vay mượn. Tuổi Dần sự nghiệp thuận lợi nhưng cần đề phòng tiểu nhân. Tuổi Mão công danh gặp may mắn dù đường tình duyên có đôi chút trắc trở.
  • Nhóm Thận trọng (Ngọ, Mùi, Hợi): Tuổi Ngọ cần đề phòng vận khí sa sút và họa thị phi. Tuổi Mùi nên chú ý bồi bổ sức khỏe. Tuổi Hợi cần kiềm chế tâm lý bốc đồng để tránh những rắc rối không đáng có trong chi tiêu và hành sự.

Con số may mắn theo 12 cung hoàng đạo

Bên cạnh con số của 12 con giáp, các cung hoàng đạo cũng có những cặp số mang lại cát khí riêng trong ngày 6/6:

Cung Hoàng ĐạoCon số may mắnCung Hoàng ĐạoCon số may mắn
Bạch Dương2, 70Thiên Bình6, 20
Kim Ngưu12, 61Bọ Cạp11, 12
Song Tử21, 22Nhân Mã1, 40
Cự Giải1, 22Ma Kết17, 60
Sư Tử10, 24Bảo Bình2, 60
Xử Nữ7, 10Song Ngư6, 74

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực cho ngày mới.

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              Con số may mắn hôm nay 6/6: Gợi ý cát tường cho 12 con giáp và cung hoàng đạo
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