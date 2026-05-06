Con số may mắn hôm nay 6/6: Gợi ý cát tường cho 12 con giáp và cung hoàng đạo
Khám phá danh sách con số may mắn ngày 6/6 dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành. Thông tin chi tiết về vận trình tài lộc, sự nghiệp cho từng tuổi và cung hoàng đạo.
Ngày 6/6 mang đến những tín hiệu vận trình khác nhau cho các tuổi và cung hoàng đạo. Việc xác định con số may mắn dựa trên ứng dụng Cửu cung phi tinh và ngũ hành giúp mỗi cá nhân lựa chọn những giá trị hòa hợp nhất với bản mệnh trong ngày mới.
Con số may mắn hôm nay 6/6 cho 12 con giáp
Dưới đây là bảng tổng hợp con số cát lành được phân loại theo năm sinh và giới tính cho 12 con giáp trong ngày 6/6:
|Con giáp
|Năm sinh tiêu biểu
|Nam mạng
|Nữ mạng
|Tuổi Tý
|1984, 1996
|22, 60
|25, 62
|Tuổi Sửu
|1985, 1997
|02, 12
|93, 65
|Tuổi Dần
|1974, 1986
|41, 64
|82, 50
|Tuổi Mão
|1975, 1987
|31, 10
|74, 34
|Tuổi Thìn
|1964, 1976
|80, 93
|32, 71
|Tuổi Tị
|1965, 1977
|02, 95
|50, 76
|Tuổi Ngọ
|1966, 1978
|94, 14
|73, 57
|Tuổi Mùi
|1967, 1979
|76, 10
|59, 85
|Tuổi Thân
|1968, 1980
|05, 89
|76, 32
|Tuổi Dậu
|1969, 1981
|56, 34
|04, 13
|Tuổi Tuất
|1970, 1982
|28, 08
|36, 12
|Tuổi Hợi
|1971, 1983
|02, 47
|36, 89
Điểm tin tử vi 12 con giáp ngày 6/6
Vận trình ngày mới của 12 con giáp ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý về cả công danh lẫn tình cảm:
- Nhóm Cát lành (Tý, Thìn, Tị, Tuất): Những con giáp này đón nhận ngày mới với tâm thế phấn khởi. Tuổi Tý được quý nhân hộ trì, vạn sự hanh thông. Tuổi Thìn tài vận vượng phát, công danh suôn sẻ. Tuổi Tị gặp cục diện Tam Hợp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuổi Tuất có thể đón nhận may mắn bất ngờ trong thi cử hoặc đại sự.
- Nhóm Bình hòa (Sửu, Dần, Mão, Thân, Dậu): Vận trình duy trì ở mức ổn định. Tuổi Sửu công việc nhẹ nhàng nhưng cần lưu ý không nên cho vay mượn. Tuổi Dần sự nghiệp thuận lợi nhưng cần đề phòng tiểu nhân. Tuổi Mão công danh gặp may mắn dù đường tình duyên có đôi chút trắc trở.
- Nhóm Thận trọng (Ngọ, Mùi, Hợi): Tuổi Ngọ cần đề phòng vận khí sa sút và họa thị phi. Tuổi Mùi nên chú ý bồi bổ sức khỏe. Tuổi Hợi cần kiềm chế tâm lý bốc đồng để tránh những rắc rối không đáng có trong chi tiêu và hành sự.
Con số may mắn theo 12 cung hoàng đạo
Bên cạnh con số của 12 con giáp, các cung hoàng đạo cũng có những cặp số mang lại cát khí riêng trong ngày 6/6:
|Cung Hoàng Đạo
|Con số may mắn
|Cung Hoàng Đạo
|Con số may mắn
|Bạch Dương
|2, 70
|Thiên Bình
|6, 20
|Kim Ngưu
|12, 61
|Bọ Cạp
|11, 12
|Song Tử
|21, 22
|Nhân Mã
|1, 40
|Cự Giải
|1, 22
|Ma Kết
|17, 60
|Sư Tử
|10, 24
|Bảo Bình
|2, 60
|Xử Nữ
|7, 10
|Song Ngư
|6, 74
(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực cho ngày mới.