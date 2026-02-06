Về Báo Hà Tĩnh

Con số may mắn hôm nay 7/2: Tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo

06/02/2026 16:42

Gợi ý con số may mắn ngày 7/2 dựa trên can chi, ngũ hành và cung hoàng đạo. Dự báo tử vi chi tiết giúp bạn tối ưu hóa cơ hội trong công việc và cuộc sống.

Việc lựa chọn con số may mắn ngày 7/2 dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành của từng tuổi. Đây là thông tin tham khảo hữu ích để bản mệnh có thêm sự tự tin khi đưa ra các quyết định quan trọng trong ngày.

Con số may mắn hôm nay của 12 con giáp và cung hoàng đạo
Con số may mắn hôm nay được tính toán dựa trên quy luật ngũ hành và chiêm tinh.

Bảng con số may mắn hôm nay 7/2 theo năm sinh

Dưới đây là danh sách con số may mắn cho 12 con giáp, được phân loại theo năm sinh và giới tính:

Con giápNăm sinhNam giớiNữ giới
1984 (Kim), 1996 (Thủy)7205782, 474609884005101, 2358224
Sửu1985 (Kim), 1997 (Thủy)6003329, 30142389086557, 3551069
Dần1974 (Thủy), 1986 (Hỏa)8141864, 59472137798392, 1660238
Mão1975 (Thủy), 1987 (Hỏa)7119655, 46171128183446, 2355992
Thìn1964 (Hỏa), 1976 (Thổ)9449623, 67226656511038, 9913449
Tị1965 (Hỏa), 1977 (Thổ)8016835, 56431187477226, 1899057
Ngọ1966 (Thủy), 1978 (Hỏa)7603755, 48663708039221, 2225915
Mùi1967 (Thủy), 1979 (Hỏa)6388665, 38340369572213, 3147955
Thân1980 (Mộc), 1992 (Kim)2765911, 80344584623790, 7178926
Dậu1981 (Mộc), 1993 (Kim)1740594, 79870225358146, 8155534
Tuất1970 (Kim), 1982 (Thủy)3914215, 90124703566835, 6368145
Hợi1983 (Thủy), 1995 (Hỏa)8933121, 53908447481603, 1861567

Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo ngày 7/2/2026

Các con số này được lựa chọn thông qua hiện tượng chiêm tinh và sự vận động của các hành tinh trong ngày:

  • Bạch Dương: 2, 3
  • Kim Ngưu: 5, 9
  • Song Tử: 2, 80
  • Cự Giải: 11, 39
  • Sư Tử: 18, 20
  • Xử Nữ: 44, 68
  • Thiên Bình: 19, 73
  • Bọ Cạp: 39, 23
  • Nhân Mã: 10, 42
  • Ma Kết: 2, 90
  • Bảo Bình: 5, 60
  • Song Ngư: 20, 47

Điểm tin tử vi nổi bật cho 12 con giáp

Nhóm Tý, Sửu, Dần, Mão

Tuổi Tý cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh thị phi. Tuổi Sửu nên giữ vững sự kiên trì trong sự nghiệp, hạn chế hùn hạp làm ăn lớn vào lúc này. Trong khi đó, tuổi Dần gặp cát khí vượng, tài lộc hanh thông, đặc biệt thuận lợi cho kinh doanh. Tuổi Mão có quý nhân nâng đỡ, hiệu suất công việc vượt mong đợi.

Nhóm Thìn, Tị, Ngọ, Mùi

Tuổi Thìn đón nhận vận trình thăng tiến mạnh mẽ. Tuổi Tị cần đề phòng tiểu nhân soi mói và chú ý bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tuổi Ngọ nên giữ vững chính kiến và nhẫn nhịn để bảo toàn danh tiếng. Tuổi Mùi có vận trình tình cảm và sự nghiệp đều khởi sắc, người độc thân có cơ hội gặp ý trung nhân.

Nhóm Thân, Dậu, Tuất, Hợi

Tuổi Thân đạt được thành quả xứng đáng nhờ sự linh hoạt, tuy nhiên cần bao dung hơn trong tình cảm. Tuổi Dậu có sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, tài vận ổn định. Tuổi Tuất cần kiềm chế cái tôi để tránh va chạm với người thân. Tuổi Hợi có vận trình sự nghiệp thăng hoa nhưng cần đặc biệt cẩn trọng trong quản lý tiền bạc, tránh cho vay mượn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

