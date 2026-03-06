Về Báo Hà Tĩnh

Con số may mắn hôm nay 7/3/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo

Vũ Sơn06/03/2026 17:38

Tra cứu con số may mắn ngày 7/3/2026 theo năm sinh cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo. Thông tin tham khảo về vận trình sự nghiệp, tình cảm và tài lộc trong ngày.

Ngày 7/3/2026, việc lựa chọn con số may mắn dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh giúp mang lại năng lượng tích cực cho từng tuổi. Những con số này không chỉ mang tính chất tham khảo mà còn là gợi ý để tối ưu hóa vận may trong công việc và cuộc sống.

Con số may mắn hôm nay 7/3/2026 cho 12 con giáp

Bảng tra cứu con số may mắn theo 12 con giáp

Dưới đây là tổng hợp các con số mang lại cát khí cho 12 con giáp trong ngày 7/3/2026, được phân loại chi tiết theo năm sinh và giới tính:

TuổiNăm sinhNam mạngNữ mạng
1984, 1996, 19724, 9, 77, 111, 38, 24, 97
Sửu1985, 1997, 19738, 16, 52, 881, 53, 10, 32
Dần1974, 1986, 19984, 86, 99, 8511, 33, 02, 30
Mão1975, 1987, 199925, 49, 80, 1234, 99, 97, 15
Thìn1964, 1976, 198890, 49, 56, 1036, 60, 81, 91
Tị1965, 1977, 198947, 52, 10, 8185, 49, 66, 23
Ngọ1954, 1966, 197810, 66, 15, 2743, 47, 95, 74
Mùi1955, 1967, 197982, 45, 44, 3912, 66, 22, 92
Thân1956, 1968, 198023, 28, 05, 1527, 63, 29, 18
Dậu1957, 1969, 198110, 25, 45, 7782, 59, 19, 92
Tuất1946, 1958, 197077, 95, 05, 7928, 73, 18, 34
Hợi1995, 1959, 197149, 28, 48, 4345, 10, 91, 76

Dự báo tử vi nổi bật ngày 7/3/2026

Bên cạnh các con số, vận trình của 12 con giáp cũng có những biến động đáng chú ý:

  • Tuổi Tý: Đón nhận cát tinh, vạn sự hanh thông, đặc biệt thuận lợi cho việc kinh doanh và cầu tài lộc.
  • Tuổi Sửu: Cần chú ý áp lực công việc. Tuy nhiên, quý nhân tương trợ sẽ giúp bạn khẳng định trách nhiệm và vượt qua khó khăn.
  • Tuổi Dần: Tránh các bất đồng không đáng có. Hãy lắng nghe lời khuyên từ người thân thay vì tự cô lập bản thân.
  • Tuổi Thìn: Sự nghiệp tiến triển tốt, các vấn đề nan giải đều được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, cần đề phòng sự đố kỵ từ xung quanh.
  • Tuổi Hợi: Quyết đoán thực hiện các kế hoạch đã định để gặt hái thành công. Tiền bạc có xu hướng thu về dễ dàng.

Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo

Đối với 12 cung hoàng đạo, con số may mắn được xác định thông qua hiện tượng chiêm tinh và vị trí của các hành tinh trong ngày:

Cung hoàng đạoCon số may mắn
Bạch Dương12, 80
Kim Ngưu1, 4
Song Tử6, 82
Cự Giải11, 73
Sư Tử25, 94
Xử Nữ10, 41
Thiên Bình2, 33
Bọ Cạp11, 95
Nhân Mã22, 41
Ma Kết16, 30
Bảo Bình35, 9
Song Ngư12, 51

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. Kết quả thực tế phụ thuộc nhiều vào sự nỗ lực và quyết định của mỗi cá nhân trong ngày mới.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Cần biết
              Con số may mắn hôm nay 7/3/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO