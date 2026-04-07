Con số may mắn hôm nay 8/4: Gợi ý tài lộc và tử vi cho 12 con giáp, cung hoàng đạo Khám phá danh sách con số cát lành và dự báo tử vi ngày 8/4 cho 12 con giáp và các cung hoàng đạo. Thông tin tham khảo giúp bạn chủ động đón nhận cơ hội trong ngày mới.

Việc lựa chọn con số may mắn hàng ngày dựa trên các quy luật về Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh là một phương pháp tham khảo phổ biến trong phong thủy Á Đông. Dưới đây là những gợi ý chi tiết về con số tài lộc và vận trình tử vi cho ngày 8/4.

Bản tin con số may mắn và dự báo tử vi ngày mới mang tính tham khảo.

Con số may mắn và dự báo tử vi cho 12 con giáp ngày 8/4

Mỗi tuổi ứng với một nạp âm và mệnh ngũ hành riêng biệt, dẫn đến sự khác nhau trong các con số bổ trợ cát khí. Dưới đây là bảng tổng hợp các con số nổi bật:

Con giáp Tuổi tiêu biểu (Năm sinh) Con số may mắn Điểm nhấn tử vi Tý Giáp Tý (1984), Bính Tý (1996) 03, 18, 26, 55 Thần Tài hộ mệnh, đón nhận tin vui tiền bạc và công danh. Sửu Ất Sửu (1985), Đinh Sửu (1997) 18, 52, 37, 91 Thương gia đắc lộc, sự nghiệp thăng tiến nhờ tinh thần trách nhiệm. Dần Giáp Dần (1974), Nhâm Dần (1962) 15, 12, 28, 36 Tài lộc tay trái dồi dào, đào hoa nở rộ cho người độc thân. Mão Ất Mão (1975), Quý Mão (1963) 25, 83, 44, 26 Cần cẩn trọng hành sự, giữ tâm thế bình tĩnh tránh nóng vội. Thìn Giáp Thìn (1964), Canh Thìn (2000) 00, 12, 17, 45 Nhân duyên cát khánh nhưng cần cân nhắc kỹ trước khi đầu tư. Tị Ất Tị (1965), Kỷ Tị (1989) 09, 31, 34, 78 Quý nhân phù trợ, vướng mắc trong lòng sớm được hóa giải. Ngọ Bính Ngọ (1966), Canh Ngọ (1990) 88, 20, 22, 86 Hung cát đan xen, cần tránh bất đồng với đồng nghiệp và nửa kia. Mùi Ất Mùi (1955), Kỷ Mùi (1979) 28, 10, 44, 82 Tài lộc sung túc, tình duyên lứa đôi mặn nồng và ngọt ngào. Thân Giáp Thân (2004), Mậu Thân (1968) 28, 72, 66, 83 Sự nghiệp thăng tiến, gặt hái thành tựu sau nhiều thử thách. Dậu Ất Dậu (2005), Kỷ Dậu (1969) 04, 08, 55, 33 Tài lộc tích tụ nhờ chi tiết kiệm, công việc vẹn toàn nhờ kế hoạch tốt. Tuất Giáp Tuất (1994), Canh Tuất (1970) 14, 18, 88, 44 Vạn sự như ý, mưu cầu thi cử hay công danh đều thuận lợi. Hợi Ất Hợi (1995), Tân Hợi (1971) 28, 14, 44, 80 Công việc thuận lợi nhưng cần thận trọng với sự đố kỵ từ xung quanh.

Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo ngày 8/4

Dựa trên hiện tượng chiêm tinh và sự dịch chuyển của các hành tinh, các con số dưới đây được xem là mang lại cát khí cho các chòm sao:

Bạch Dương: 9, 18

Kim Ngưu: 26, 92

Song Tử: 32, 82

Cự Giải: 21, 7

Sư Tử: 16, 93

Xử Nữ: 11, 99

Thiên Bình: 21, 35

Bọ Cạp: 35, 70

Nhân Mã: 15, 40

Ma Kết: 26, 30

Bảo Bình: 15, 94

Song Ngư: 10, 51

Lời khuyên cho ngày mới

Bên cạnh việc tham khảo các con số cát tường, mỗi cá nhân nên duy trì nguồn năng lượng tích cực và sự nỗ lực tự thân. Với những tuổi gặp cung xung khắc như Nhâm Tý hay Giáp Ngọ, việc nhường nhịn và suy tính kỹ lưỡng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Ngược lại, những tuổi đang có vận trình tốt như Giáp Tuất hay Ất Mùi nên tận dụng thời cơ để bứt phá.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.