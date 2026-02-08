Con số may mắn hôm nay 9/2/2026: Tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Tra cứu bộ số tài lộc ngày 9/2/2026 dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành. Cập nhật chi tiết con số cát tường theo năm sinh và dự báo tử vi hàng ngày.

Ngày 9/2/2026, việc lựa chọn con số may mắn dựa trên ứng dụng Cửu cung phi tinh và ngũ hành giúp mỗi cá nhân tìm thấy năng lượng hòa hợp. Những con số này không chỉ mang tính tham khảo mà còn hỗ trợ tinh thần cho các quyết định trong công việc, tài chính và cuộc sống hàng ngày.

Dự báo con số may mắn giúp mang lại cát khí trong ngày mới 9/2.

Con số may mắn ngày 9/2/2026 cho 12 con giáp

Dưới đây là bảng tổng hợp các con số may mắn được tính toán theo năm sinh, giới tính và quái số của từng con giáp:

Tuổi Năm sinh Nam Nữ Tý 1984, 1996, 2008, 1960, 1972 86, 44, 08, 54, 18 39, 15, 76, 67, 20 Sửu 1985, 1997, 2009, 1961, 1973 08, 88, 28, 97, 10 45, 19, 36, 75, 63 Dần 1974, 1986, 1998, 2010, 1962 83, 15, 49, 28, 61 77, 58, 60, 03, 02 Mão 1975, 1987, 1999, 1951, 1963 15, 99, 05, 80, 97 37, 52, 29, 41, 74 Thìn 1964, 1976, 1988, 2000, 1952 21, 86, 68, 97, 54 57, 11, 49, 03, 30 Tị 1965, 1977, 1989, 2001, 1953 59, 17, 42, 28, 44 84, 65, 04, 35, 91 Ngọ 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 16, 63, 95, 28, 37 87, 01, 54, 79, 48 Mùi 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 77, 84, 36, 95, 23 48, 50, 17, 68, 87 Thân 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 57, 79, 03, 94, 81 38, 65, 46, 19, 17 Dậu 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 57, 08, 10, 69, 35 76, 95, 43, 27, 56 Tuất 2006, 1958, 1970, 1982, 1994 77, 14, 49, 94, 37 53, 62, 08, 26, 29 Hợi 1995, 1959, 1971, 1983, 2007 73, 57, 56, 17, 65 09, 31, 74, 83, 32

Con số cát tường cho 12 cung hoàng đạo

Dựa trên hiện tượng chiêm tinh, dưới đây là cặp số mang lại cát khí cho các cung hoàng đạo trong ngày 9/2:

Bạch Dương: 23, 56

23, 56 Kim Ngưu: 25, 61

25, 61 Song Tử: 72, 95

72, 95 Cự Giải: 33, 71

33, 71 Sư Tử: 35, 90

35, 90 Xử Nữ: 09, 25

09, 25 Thiên Bình: 24, 61

24, 61 Hổ Cáp: 35, 66

35, 66 Nhân Mã: 25, 83

25, 83 Ma Kết: 41, 55

41, 55 Bảo Bình: 27, 65

27, 65 Song Ngư: 36, 72

Điểm tin vận trình tử vi nổi bật

Sự nghiệp và Tài chính

Trong ngày hôm nay, tuổi Giáp Tý (Kim) và Ất Dậu (Thủy) được dự báo có vận trình công danh rạng rỡ, dễ được quý nhân phù trợ và cấp trên trọng dụng. Ngược lại, tuổi Giáp Thân (Thủy) và Bính Thân (Hỏa) đón nhận nhiều cơ hội đầu tư sinh lời, kinh doanh đắc lợi.

Tình cảm và Sức khỏe

Vận đào hoa nở rộ đối với tuổi Nhâm Dần (Kim) và Canh Ngọ (Thổ), mở ra cơ hội hóa giải mâu thuẫn và gắn kết tình cảm lứa đôi. Về sức khỏe, tuổi Tân Sửu (Thổ) và Tân Dậu (Mộc) cần lưu ý dành thời gian nghỉ ngơi, tránh để cơ thể suy nhược do áp lực công việc quá lớn.

Lưu ý: Các thông tin về con số may mắn và tử vi trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.