Con số may mắn hôm nay 9/3/2026: Gợi ý cát lành cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Tra cứu chi tiết con số may mắn ngày 9/3/2026 dựa trên ngũ hành và Cửu cung phi tinh. Bộ số gợi ý giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo tối ưu hóa tài lộc và công việc.

Việc lựa chọn con số may mắn ngày 9/3/2026 được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và bản mệnh ngũ hành của từng tuổi. Những con số này mang tính chất tham khảo, giúp mỗi cá nhân có thêm sự tự tin và đón nhận năng lượng tích cực trong các quyết định hàng ngày.

Bảng gợi ý con số may mắn giúp các bản mệnh đón nhận tài lộc trong ngày mới.

Bảng tra cứu con số may mắn theo 12 con giáp ngày 9/3/2026

Dưới đây là tổng hợp các bộ số cát tường phân theo năm sinh và giới tính cho 12 con giáp:

1. Tuổi Tý và tuổi Sửu

Giáp Tý (1984): Nam chọn số 76, 31, 57, 8; Nữ chọn số 81, 99, 3, 34.

Nam chọn số 76, 31, 57, 8; Nữ chọn số 81, 99, 3, 34. Bính Tý (1996): Nam chọn số 42, 13, 55, 6; Nữ chọn số 21, 66, 32, 11.

Nam chọn số 42, 13, 55, 6; Nữ chọn số 21, 66, 32, 11. Ất Sửu (1985): Nam chọn số 61, 42, 15, 7; Nữ chọn số 98, 13, 6, 19.

Nam chọn số 61, 42, 15, 7; Nữ chọn số 98, 13, 6, 19. Đinh Sửu (1997): Nam chọn số 32, 55, 66, 2; Nữ chọn số 31, 44, 77, 0.

2. Tuổi Dần và tuổi Mão

Giáp Dần (1974): Nam chọn số 82, 56, 13, 8; Nữ chọn số 78, 99, 3, 50.

Nam chọn số 82, 56, 13, 8; Nữ chọn số 78, 99, 3, 50. Bính Dần (1986): Nam chọn số 53, 45, 7, 72; Nữ chọn số 10, 12, 8, 83.

Nam chọn số 53, 45, 7, 72; Nữ chọn số 10, 12, 8, 83. Ất Mão (1975): Nam chọn số 77, 99, 12, 4; Nữ chọn số 84, 55, 6, 61.

Nam chọn số 77, 99, 12, 4; Nữ chọn số 84, 55, 6, 61. Đinh Mão (1987): Nam chọn số 42, 47, 0, 38; Nữ chọn số 25, 0, 49, 91.

3. Tuổi Thìn và tuổi Tị

Giáp Thìn (1964): Nam chọn số 96, 32, 4, 81; Nữ chọn số 63, 77, 2, 90.

Nam chọn số 96, 32, 4, 81; Nữ chọn số 63, 77, 2, 90. Bính Thìn (1976): Nam chọn số 62, 55, 66, 2; Nữ chọn số 94, 88, 1, 13.

Nam chọn số 62, 55, 66, 2; Nữ chọn số 94, 88, 1, 13. Ất Tị (1965): Nam chọn số 89, 0, 37, 72; Nữ chọn số 75, 16, 0, 28.

Nam chọn số 89, 0, 37, 72; Nữ chọn số 75, 16, 0, 28. Đinh Tị (1977): Nam chọn số 58, 42, 5, 18; Nữ chọn số 14, 25, 8, 63.

4. Tuổi Ngọ và tuổi Mùi

Bính Ngọ (1966): Nam chọn số 75, 89, 3, 10; Nữ chọn số 82, 78, 4, 59.

Nam chọn số 75, 89, 3, 10; Nữ chọn số 82, 78, 4, 59. Mậu Ngọ (1978): Nam chọn số 46, 13, 4, 73; Nữ chọn số 27, 21, 2, 28.

Nam chọn số 46, 13, 4, 73; Nữ chọn số 27, 21, 2, 28. Đinh Mùi (1967): Nam chọn số 67, 72, 3, 48; Nữ chọn số 99, 36, 2, 37.

Nam chọn số 67, 72, 3, 48; Nữ chọn số 99, 36, 2, 37. Kỷ Mùi (1979): Nam chọn số 35, 0, 0, 479; Nữ chọn số 33, 21, 8, 95.

5. Tuổi Thân và tuổi Dậu

Canh Thân (1980): Nam chọn số 23, 77, 4, 26; Nữ chọn số 41, 25, 0, 83.

Nam chọn số 23, 77, 4, 26; Nữ chọn số 41, 25, 0, 83. Nhâm Thân (1992): Nam chọn số 87, 62, 9, 03; Nữ chọn số 74, 88, 8, 36.

Nam chọn số 87, 62, 9, 03; Nữ chọn số 74, 88, 8, 36. Tân Dậu (1981): Nam chọn số 11, 23, 7, 74; Nữ chọn số 51, 15, 8, 92.

Nam chọn số 11, 23, 7, 74; Nữ chọn số 51, 15, 8, 92. Quý Dậu (1993): Nam chọn số 70, 34, 7, 65; Nữ chọn số 80, 41, 0, 24.

6. Tuổi Tuất và tuổi Hợi

Nhâm Tuất (1982): Nam chọn số 92, 23, 7, 85; Nữ chọn số 61, 66, 9, 90.

Nam chọn số 92, 23, 7, 85; Nữ chọn số 61, 66, 9, 90. Quý Hợi (1983): Nam chọn số 81, 41, 8, 94; Nữ chọn số 72, 10, 3, 20.

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo hôm nay 9/3/2026

Các cung hoàng đạo cũng sở hữu những bộ số riêng biệt dựa trên hiện tượng chiêm tinh trong ngày:

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 1, 89 Kim Ngưu 16, 91 Song Tử 23, 80 Cự Giải 66, 78 Sư Tử 15, 95 Xử Nữ 15, 81 Thiên Bình 2, 30 Bọ Cạp 5, 95 Nhân Mã 42, 45 Ma Kết 16, 80 Bảo Bình 51, 94 Song Ngư 11, 51

Lời khuyên: Các con số trên mang tính chất chiêm nghiệm và giải trí. Để đạt được thành công bền vững, mỗi người cần dựa vào nỗ lực cá nhân, sự kiên định và khả năng nắm bắt thời cơ thực tế trong công việc và cuộc sống.