Con số may mắn hôm nay 9/6: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Tra cứu con số cát lành ngày 9/6/2026 cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo. Thông tin dựa trên ngũ hành bản mệnh và chiêm tinh học giúp bạn chủ động hơn trong vận trình.

Việc lựa chọn con số may mắn ngày 9/6/2026 dựa trên ứng dụng Cửu cung phi tinh và ngũ hành bản mệnh. Đây là phương pháp giúp xác định các con số có năng lượng hòa hợp, mang lại tâm lý tự tin và thuận lợi cho mỗi cá nhân trong công việc cũng như cuộc sống.

Con số may mắn hôm nay 9/6.

Gợi ý con số may mắn theo 12 con giáp

Dưới đây là tổng hợp các con số mang lại cát khí cho 12 con giáp trong ngày hôm nay, phân tách theo năm sinh và giới tính:

1. Tuổi Tý và tuổi Sửu

Tuổi Tý: Các con số tiêu biểu gồm 2, 4, 7, 5, 10. Đáng chú ý, người tuổi Nhâm Tý (Mộc) nên ưu tiên số 1, 3, 4, 7. Cần lưu ý vận trình công việc có thể gặp đôi chút bất đồng ý kiến với đồng nghiệp.

Các con số tiêu biểu gồm 2, 4, 7, 5, 10. Đáng chú ý, người tuổi Nhâm Tý (Mộc) nên ưu tiên số 1, 3, 4, 7. Cần lưu ý vận trình công việc có thể gặp đôi chút bất đồng ý kiến với đồng nghiệp. Tuổi Sửu: Các con số gợi ý là 3, 6, 8, 9, 10. Đây là ngày thuận lợi cho tuổi Sửu về mặt tình cảm và tài lộc, đặc biệt là tuổi Đinh Sửu và Kỷ Sửu.

2. Tuổi Dần và tuổi Mão

Tuổi Dần: Các con số cát lành bao gồm 1, 2, 5, 8, 9. Tuổi Nhâm Dần (Kim) có vận trình tình cảm hài hòa, gia đình êm ấm.

Các con số cát lành bao gồm 1, 2, 5, 8, 9. Tuổi Nhâm Dần (Kim) có vận trình tình cảm hài hòa, gia đình êm ấm. Tuổi Mão: Ưu tiên các số 1, 2, 4, 7, 8. Tuổi Ất Mão và Đinh Mão có cơ hội đón nhận tin vui về tài chính hoặc thưởng nóng trong công việc.

3. Tuổi Thìn và tuổi Tị

Tuổi Thìn: Các số may mắn là 2, 3, 6, 8, 9. Bản mệnh cần tập trung cao độ để tránh sai sót do khối lượng công việc lớn.

Các số may mắn là 2, 3, 6, 8, 9. Bản mệnh cần tập trung cao độ để tránh sai sót do khối lượng công việc lớn. Tuổi Tị: Gợi ý các số 1, 2, 4, 5, 7. Đây là ngày có quý nhân phù trợ cho người tuổi Quý Tị, sự nghiệp phát triển rực rỡ.

4. Tuổi Ngọ và tuổi Mùi

Tuổi Ngọ: Các con số gồm 1, 2, 4, 5, 7, 8. Cần chú ý giữ bình tĩnh để tránh áp lực tâm lý tự gây ra cho bản thân.

Các con số gồm 1, 2, 4, 5, 7, 8. Cần chú ý giữ bình tĩnh để tránh áp lực tâm lý tự gây ra cho bản thân. Tuổi Mùi: Các số tài lộc là 3, 4, 6, 7, 9. Vận trình ngày mới rất tích cực, vạn sự hanh thông, kinh doanh thuận lợi.

5. Tuổi Thân và tuổi Dậu

Tuổi Thân: Con số gợi ý là 1, 2, 4, 5, 8. Nên thận trọng trong giao tiếp để tránh thị phi không đáng có.

Con số gợi ý là 1, 2, 4, 5, 8. Nên thận trọng trong giao tiếp để tránh thị phi không đáng có. Tuổi Dậu: Ưu tiên số 1, 2, 4, 5, 7, 8. Vận trình có Thần Tài ghé thăm, dễ có khoản thu bất ngờ.

6. Tuổi Tuất và tuổi Hợi

Tuổi Tuất: Các số may mắn gồm 1, 3, 4, 6, 9. Cần đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá và quản lý tài chính chặt chẽ.

Các số may mắn gồm 1, 3, 4, 6, 9. Cần đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá và quản lý tài chính chặt chẽ. Tuổi Hợi: Gợi ý các số 1, 2, 4, 5, 7, 8. Sự nghiệp và tình cảm đều thăng hoa nhờ cục diện Tam Hợp nâng đỡ.

Con số may mắn theo 12 cung hoàng đạo ngày 9/6

Bên cạnh 12 con giáp, các cung hoàng đạo cũng có những con số riêng biệt mang lại năng lượng tích cực trong ngày 9/6/2026:

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 12, 2 Kim Ngưu 35, 96 Song Tử 27, 44 Cự Giải 32, 57 Sư Tử 4, 54 Xử Nữ 64, 89 Thiên Bình 65, 70 Bọ Cạp 53, 66 Nhân Mã 4, 34 Ma Kết 53, 60 Bảo Bình 73, 66 Song Ngư 29, 66

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.