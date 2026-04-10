Con số may mắn ngày 11/4/2026 cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Gợi ý các con số cát lành ngày 11/4/2026 dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành, giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo đón nhận vận may tài lộc, sự nghiệp.

Việc lựa chọn con số may mắn ngày 11/4/2026 dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành nạp Âm của từng tuổi. Đây là phương pháp giúp bản mệnh tìm ra những năng lượng hòa hợp, hỗ trợ đưa ra các quyết định thuận lợi trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Con số may mắn giúp các bản mệnh gia tăng cát khí trong ngày mới

Con số may mắn và dự báo tử vi cho 12 con giáp

Dưới đây là tổng hợp các con số mang lại cát khí và những lưu ý quan trọng trong vận trình của 12 con giáp ngày 11/4/2026:

1. Tuổi Tý

Con số may mắn: 24, 50 (Giáp Tý); 22, 41 (Bính Tý); 13, 88 (Mậu Tý).

24, 50 (Giáp Tý); 22, 41 (Bính Tý); 13, 88 (Mậu Tý). Tử vi: Bản mệnh cần giữ tâm thế bình tĩnh trước những tiểu nhân rình rập. Đặc biệt, tuổi Mậu Tý và Canh Tý không nên liều lĩnh đầu tư tài chính trong ngày này để tránh rủi ro.

2. Tuổi Sửu

Con số may mắn: 83, 79 (Ất Sửu); 56, 15 (Đinh Sửu); 47, 62 (Kỷ Sửu).

83, 79 (Ất Sửu); 56, 15 (Đinh Sửu); 47, 62 (Kỷ Sửu). Tử vi: Quý nhân xuất hiện hỗ trợ sự nghiệp thăng tiến. Tuổi Tân Sửu có cơ hội gia tăng thu nhập rõ rệt từ công việc chính.

3. Tuổi Dần

Con số may mắn: 56, 11 (Giáp Dần); 75, 60 (Bính Dần); 47, 93 (Mậu Dần).

56, 11 (Giáp Dần); 75, 60 (Bính Dần); 47, 93 (Mậu Dần). Tử vi: Cục diện tử vi có phần biến động, tuổi Dần nên lắng nghe và bao dung hơn trong các mối quan hệ tình cảm để tránh rạn nứt.

4. Tuổi Mão

Con số may mắn: 73, 56 (Ất Mão); 47, 22 (Đinh Mão); 93, 31 (Kỷ Mão).

73, 56 (Ất Mão); 47, 22 (Đinh Mão); 93, 31 (Kỷ Mão). Tử vi: Đường tiền tài hanh thông nhờ quý nhân trợ lực. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Mão cần học cách kiểm soát cảm xúc cá nhân tốt hơn.

5. Tuổi Thìn

Con số may mắn: 87, 04 (Giáp Thìn); 45, 74 (Bính Thìn); 99, 17 (Mậu Thìn).

87, 04 (Giáp Thìn); 45, 74 (Bính Thìn); 99, 17 (Mậu Thìn). Tử vi: Tư duy nhạy bén giúp bản mệnh tháo gỡ khó khăn nhanh chóng. Đây là thời điểm lý tưởng cho những người độc thân mở lòng tìm kiếm nhân duyên.

6. Tuổi Tị

Con số may mắn: 15, 93 (Ất Tị); 58, 32 (Đinh Tị); 79, 66 (Kỷ Tị).

15, 93 (Ất Tị); 58, 32 (Đinh Tị); 79, 66 (Kỷ Tị). Tử vi: Vận trình giao thương thuận lợi, hứa hẹn gặt hái lợi nhuận. Tuy nhiên, trong tình cảm cần tránh để cái tôi cá nhân quá lớn gây mâu thuẫn.

7. Tuổi Ngọ

Con số may mắn: 85, 09 (Giáp Ngọ); 67, 53 (Bính Ngọ); 94, 48 (Mậu Ngọ).

85, 09 (Giáp Ngọ); 67, 53 (Bính Ngọ); 94, 48 (Mậu Ngọ). Tử vi: Một ngày nhiều may mắn, đặc biệt trong đàm phán kinh doanh. Bản mệnh nên chú trọng nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng sau giờ làm việc.

8. Tuổi Mùi

Con số may mắn: 64, 07 (Ất Mùi); 88, 10 (Đinh Mùi); 49, 25 (Kỷ Mùi).

64, 07 (Ất Mùi); 88, 10 (Đinh Mùi); 49, 25 (Kỷ Mùi). Tử vi: Lợi nhuận từ các mối quan hệ hợp tác bắt đầu đổ về túi. Bản mệnh cần tỉ mỉ hơn trong các chi tiết nhỏ để bảo toàn thành quả lao động.

9. Tuổi Thân

Con số may mắn: 93, 08 (Bính Thân); 67, 59 (Mậu Thân); 33, 41 (Canh Thân).

93, 08 (Bính Thân); 67, 59 (Mậu Thân); 33, 41 (Canh Thân). Tử vi: Vận trình tiền bạc vô cùng rạng rỡ, mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới. Tình cảm đôi lứa trong giai đoạn ngọt ngào, thăng hoa.

10. Tuổi Dậu

Con số may mắn: 07, 86 (Đinh Dậu); 48, 93 (Kỷ Dậu); 54, 75 (Tân Dậu).

07, 86 (Đinh Dậu); 48, 93 (Kỷ Dậu); 54, 75 (Tân Dậu). Tử vi: Công việc có thể gặp sự cố bất ngờ do kẻ xấu quấy phá. Bản mệnh nên thắt chặt chi tiêu và tìm về gia đình để tìm lại sự bình yên.

11. Tuổi Tuất

Con số may mắn: 78, 35 (Bính Tuất); 14, 61 (Mậu Tuất); 27, 88 (Canh Tuất).

78, 35 (Bính Tuất); 14, 61 (Mậu Tuất); 27, 88 (Canh Tuất). Tử vi: Sự nghiệp có những chuyển biến tích cực, có thể cân nhắc thay đổi hướng đi mới. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên cho vay mượn tiền bạc trong ngày này.

12. Tuổi Hợi

Con số may mắn: 20, 85 (Ất Hợi); 73, 64 (Kỷ Hợi); 92, 38 (Tân Hợi).

20, 85 (Ất Hợi); 73, 64 (Kỷ Hợi); 92, 38 (Tân Hợi). Tử vi: Nhờ có quý nhân phù trợ, công việc đạt kết quả tốt mà không tốn quá nhiều sức lực. Nên duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi điều độ.

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo ngày 11/4/2026

Các con số dưới đây được tính toán dựa trên hiện tượng chiêm tinh và sự dịch chuyển của các hành tinh trong ngày:

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 24, 54 Kim Ngưu 34, 90 Song Tử 66, 81 Cự Giải 35, 71 Sư Tử 17, 34 Xử Nữ 35, 57 Thiên Bình 20, 72 Bọ Cạp 33, 81 Nhân Mã 09, 15 Ma Kết 46, 74 Bảo Bình 24, 51 Song Ngư 33, 62

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực trong ngày mới.