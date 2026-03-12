Con số may mắn ngày 13/3/2026 cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Cập nhật con số cát lành ngày 13/3/2026 dựa trên ngũ hành và phong thủy. Gợi ý bộ số tài lộc giúp 12 con giáp và cung hoàng đạo tối ưu hóa cơ hội trong công việc.

Con số may mắn ngày 13/3/2026 được xác định dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và ngũ hành của từng tuổi. Đây là phương pháp giúp lựa chọn ra những con số hòa hợp nhất, mang lại năng lượng tích cực cho từng cá nhân trong công việc và cuộc sống.

Bảng tra cứu con số may mắn theo 12 con giáp

Dưới đây là tổng hợp các con số mang lại cát khí cho 12 con giáp trong ngày 13/3, phân chia theo năm sinh và giới tính:

Con giáp Năm sinh tiêu biểu Số may mắn (Nam) Số may mắn (Nữ) Tý 1984, 1996 21, 21 21, 22 Sửu 1985, 1997 12, 63 51, 85 Dần 1974, 1986 15, 52 79, 46 Mão 1975, 1987 01, 34 15, 20 Thìn 1964, 1976 26, 78 19, 33 Tị 1965, 1977 28, 49 67, 71 Ngọ 1954, 1966 29, 74 62, 92 Mùi 1955, 1967 77, 81 62, 16 Thân 1956, 1968 49, 59 62, 73 Dậu 1957, 1969 96, 41 52, 63 Tuất 1970, 1982 23, 60 45, 25 Hợi 1983, 1995 34, 38 01, 56

Điểm sáng tử vi và vận trình ngày 13/3

Bên cạnh các con số, vận trình của các con giáp trong ngày này cũng có những biến chuyển đáng chú ý:

Nhóm may mắn tài lộc: Tuổi Dần (Giáp Dần), Mão (Ất Mão) và Mùi (Ất Mùi) là những tuổi đón nhận hồng phúc, được quý nhân phù trợ, tiền bạc đổ về túi dồi dào.

Nhóm sự nghiệp hanh thông: Tuổi Thân (Giáp Thân) và Hợi (Ất Hợi) có đường công danh rộng mở nhờ sự tận tâm và trí tuệ thông minh.

Lưu ý về chi tiêu: Các tuổi Tý (Canh Tý), Tị (Kỷ Tị) và Dậu (Kỷ Dậu) nên có kế hoạch thắt chặt chi tiêu, tránh xa thói xa hoa lãng phí để giữ vững tài chính.

Về tình cảm: Tuổi Tuất (Canh Tuất) và Ngọ (Nhâm Ngọ) có vận trình duyên lứa tâm đầu ý hợp, tinh thần phấn chấn.

Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo

Dưới đây là bộ số gợi ý cho 12 chòm sao dựa trên hiện tượng chiêm tinh trong ngày 13/3:

Bạch Dương: 19, 38

19, 38 Kim Ngưu: 55, 29

55, 29 Song Tử: 11, 99

11, 99 Cự Giải: 4, 99

4, 99 Sự Tử: 34, 58

34, 58 Xử Nữ: 1, 58

1, 58 Thiên Bình: 19, 37

19, 37 Bọ Cạp: 20, 67

20, 67 Nhân Mã: 12, 64

12, 64 Ma Kết: 20, 52

20, 52 Bảo Bình: 41, 28

41, 28 Song Ngư: 10, 39

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. Kết quả thực tế phụ thuộc nhiều vào sự nỗ lực và quyết định cá nhân của mỗi người.