Con số may mắn ngày 13/4/2026: Tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo

Vũ Sơn12/04/2026 17:35

Cập nhật chi tiết các cặp số cát tường ngày 13/4/2026 dựa trên ngũ hành và Cửu cung phi tinh, hỗ trợ kích hoạt vận may trong sự nghiệp, tài chính và tình cảm cho từng bản mệnh.

Việc lựa chọn con số may mắn ngày 13/4/2026 dựa trên nguyên lý Cửu cung phi tinh kết hợp với ngũ hành bản mệnh. Đây là phương pháp khoa học phong thủy giúp cá nhân xác định các tần số năng lượng phù hợp để tối ưu hóa hiệu quả trong công việc và đời sống hàng ngày.

Bảng tra cứu con số may mắn theo năm sinh và cung hoàng đạo.

Bảng tra cứu con số may mắn cho 12 con giáp ngày 13/4

Dưới đây là danh sách các con số hỗ trợ tài lộc được tính toán dựa trên thiên can, địa chi và quái số của từng tuổi:

1. Tuổi Tý

  • Giáp Tý (1984): Nam (23, 68, 56); Nữ (15, 94).
  • Bính Tý (1996): Nam (08, 93, 48); Nữ (26, 03).
  • Mậu Tý (2008): Nam (11, 78, 89); Nữ (12, 86, 71).
  • Nhâm Tý (1972): Nam (76, 27, 4); Nữ (94, 39, 8).

2. Tuổi Sửu

  • Ất Sửu (1985): Nam (66, 79, 9); Nữ (22, 84, 6).
  • Đinh Sửu (1997): Nam (98, 32, 3); Nữ (41, 55, 7).
  • Kỷ Sửu (2009): Nam (76, 01, 35); Nữ (94, 33, 08).
  • Quý Sửu (1973): Nam (42, 64, 1); Nữ (31, 23, 6).

3. Tuổi Dần

  • Giáp Dần (1974): Nam (43, 05, 7); Nữ (77, 29, 5).
  • Bính Dần (1986): Nam (21, 73, 6); Nữ (86, 98, 8).
  • Canh Dần (2010): Nam (46, 51, 62); Nữ (87, 25, 73).
  • Nhâm Dần (1962): Nam (44, 82, 7); Nữ (86, 45, 5).

4. Tuổi Mão

  • Ất Mão (1975): Nam (46, 82, 3); Nữ (32, 58, 7).
  • Đinh Mão (1987): Nam (95, 90, 5); Nữ (51, 74, 8).
  • Kỷ Mão (1999): Nam (93, 40, 77); Nữ (84, 35, 66).
  • Quý Mão (1963): Nam (66, 45, 3); Nữ (89, 54, 6).

5. Tuổi Thìn

  • Giáp Thìn (1964): Nam (63, 65, 0); Nữ (48, 79, 6).
  • Bính Thìn (1976): Nam (25, 44, 7); Nữ (80, 93, 5).
  • Canh Thìn (2000): Nam (60, 27, 65); Nữ (79, 84, 11).
  • Nhâm Thìn (1952): Nam (64, 89, 5); Nữ (51, 72, 4).

6. Tuổi Tị

  • Ất Tị (1965): Nam (62, 59, 8); Nữ (04, 81, 3).
  • Đinh Tị (1977): Nam (29, 66, 5); Nữ (40, 74, 6).
  • Tân Tị (2001): Nam (72, 18, 79); Nữ (63, 55, 87).
  • Quý Tị (1953): Nam (33, 75, 8); Nữ (72, 49, 5).

7. Tuổi Ngọ

  • Bính Ngọ (1966): Nam (24, 69, 9); Nữ (38, 55, 0).
  • Mậu Ngọ (1978): Nam (60, 36, 1); Nữ (79, 81, 6).
  • Canh Ngọ (1990): Nam (52, 47, 5); Nữ (15, 60, 4).
  • Nhâm Ngọ (2002): Nam (39, 64, 30); Nữ (17, 55, 97).

8. Tuổi Mùi

  • Ất Mùi (1955): Nam (29, 00, 7); Nữ (81, 76, 0).
  • Đinh Mùi (1967): Nam (96, 51, 3); Nữ (47, 29, 5).
  • Tân Mùi (1991): Nam (82, 63, 7); Nữ (18, 97, 4).
  • Quý Mùi (2003): Nam (31, 48, 52); Nữ (73, 25, 69).

9. Tuổi Thân

  • Bính Thân (1956): Nam (81, 56, 7); Nữ (38, 20, 9).
  • Canh Thân (1980): Nam (17, 32, 6); Nữ (44, 75, 9).
  • Nhâm Thân (1992): Nam (79, 71, 4); Nữ (62, 37, 5).
  • Giáp Thân (2004): Nam (54, 38, 87); Nữ (71, 40, 72).

10. Tuổi Dậu

  • Ất Dậu (2005): Nam (28, 14, 55); Nữ (70, 25, 81).
  • Đinh Dậu (1957): Nam (89, 00, 1); Nữ (79, 22, 6).
  • Tân Dậu (1981): Nam (70, 45, 9); Nữ (36, 59, 1).
  • Quý Dậu (1993): Nam (55, 31, 9); Nữ (38, 24, 3).

11. Tuổi Tuất

  • Bính Tuất (2006): Nam (11, 58, 2); Nữ (77, 25, 1).
  • Mậu Tuất (1958): Nam (34, 99, 6); Nữ (56, 21, 0).
  • Canh Tuất (1970): Nam (88, 14, 4); Nữ (25, 23, 7).
  • Giáp Tuất (1994): Nam (48, 92, 51); Nữ (25, 58, 94).

12. Tuổi Hợi

  • Ất Hợi (1995): Nam (07, 11, 4); Nữ (99, 12, 5).
  • Đinh Hợi (2007): Nam (27, 61, 57); Nữ (52, 16, 83).
  • Tân Hợi (1971): Nam (44, 18, 0); Nữ (72, 15, 3).
  • Quý Hợi (1983): Nam (42, 06, 8); Nữ (52, 43, 2).

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo ngày 13/4

Cung Hoàng ĐạoCon Số May Mắn
Bạch Dương1, 5
Kim Ngưu8, 20
Song Tử16, 82
Cự Giải31, 74
Sư Tử1, 3
Xử Nữ10, 71
Thiên Bình7, 30
Hổ Cáp15, 94
Nhân Mã32, 42
Ma Kết6, 30
Bảo Bình3, 9
Song Ngư2, 51

Điểm nhấn vận trình ngày 13/4/2026

Bên cạnh việc sử dụng các con số, bản mệnh cần lưu ý các chuyển biến quan trọng trong ngày:

  • Tuổi Sửu: Nhờ cục diện Tam Hợp, sự nghiệp khởi sắc, người độc thân có cơ hội gặp gỡ ý trung nhân.
  • Tuổi Dần: Thực Thần chiếu mệnh mang lại lộc ăn uống và quà tặng từ phương xa.
  • Tuổi Tị: Tam Hội cục hỗ trợ tài chính, thích hợp để thu hồi nợ hoặc nhận thưởng.
  • Tuổi Dậu: Chính Tài mang lại tin vui tiền bạc, nỗ lực làm việc được đền đáp xứng đáng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

