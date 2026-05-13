Con số may mắn ngày 14/5/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo

Vũ Sơn13/05/2026 17:36

Tra cứu con số may mắn ngày 14/5/2026 theo năm sinh và giới tính. Cập nhật tử vi nhanh về công việc, tài lộc cho 12 con giáp cùng 12 cung hoàng đạo hôm nay.

Việc lựa chọn con số may mắn ngày 14/5/2026 dựa trên ứng dụng Cửu cung phi tinh và quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc. Đây là phương pháp giúp bản mệnh tìm ra các dãy số hòa hợp, góp phần mang lại tâm lý tự tin và thu hút cát khí trong công việc cũng như cuộc sống.

Con số may mắn ngày 14/5/2026 cho 12 con giáp
Tìm kiếm con số may mắn giúp gia tăng cát khí trong ngày 14/5/2026.

1. Con số may mắn ngày 14/5 theo 12 con giáp

Dưới đây là bảng tổng hợp con số may mắn dựa trên năm sinh và giới tính của từng con giáp trong ngày hôm nay:

Con giápNăm sinh tiêu biểuGiới tínhDãy số may mắn
Tuổi Tý1984 (Giáp Tý)Nam/Nữ7723569 / 8158122
1996 (Bính Tý)Nam/Nữ4344997 / 2786301
Tuổi Sửu1985 (Ất Sửu)Nam/Nữ6499015 / 9566234
1997 (Đinh Sửu)Nam/Nữ3770529 / 3103681
Tuổi Dần1974 (Giáp Dần)Nam/Nữ8337817 / 7221568
1986 (Bính Dần)Nam/Nữ5199334 / 1227401
Tuổi Mão1975 (Ất Mão)Nam/Nữ7036887 / 8744210
1987 (Đinh Mão)Nam/Nữ4289135 / 2561247

Điểm tin tử vi nổi bật:

  • Tuổi Tý: Tuổi Canh Tý (Thổ) đón nhận tin vui về tài chính nhờ năng lực cá nhân. Ngược lại, tuổi Giáp Tý (Kim) cần thận trọng trong giao tiếp để tránh thị phi.
  • Tuổi Sửu: Tuổi Ất Sửu (Kim) có vận trình công danh thuận lợi, giải quyết tốt các bế tắc. Tuy nhiên, tuổi Đinh Sửu (Thủy) cần đề phòng sự đố kỵ từ kẻ xấu.
  • Tuổi Dần: Tuổi Giáp Dần (Thủy) có ngân sách vững chắc nhờ biết chi tiêu hợp lý. Tuổi Canh Dần (Mộc) có dấu hiệu khép lòng trong chuyện tình cảm.
  • Tuổi Thìn: Gia đạo êm ấm là điểm sáng của tuổi Giáp Thìn (Hỏa). Trong khi đó, tuổi Mậu Thìn (Mộc) dễ gặp trở ngại công việc do quyết định cảm tính.

2. Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo ngày 14/5/2026

Các con số dành cho 12 cung hoàng đạo được tính toán dựa trên hiện tượng chiêm tinh và sự dịch chuyển của các hành tinh trong ngày:

  • Bạch Dương: 6, 33
  • Kim Ngưu: 11, 22
  • Song Tử: 31, 99
  • Cự Giải: 88, 93
  • Sư Tử: 16, 62
  • Xử Nữ: 71, 70
  • Thiên Bình: 20, 39
  • Bọ Cạp: 25, 91
  • Nhân Mã: 12, 93
  • Ma Kết: 26, 30
  • Bảo Bình: 55, 94
  • Song Ngư: 32, 51

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. Kết quả thực tế phụ thuộc vào sự nỗ lực và quyết định của mỗi cá nhân trong cuộc sống.

