Con số may mắn ngày 14/6: Gợi ý cát tường cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Cập nhật bộ số may mắn ngày 14/6 cho từng năm sinh của 12 con giáp và các cung hoàng đạo. Thông tin tham khảo giúp bạn đón nhận năng lượng tích cực về tài lộc và sự nghiệp.

Việc lựa chọn con số may mắn hôm nay 14/6 dựa trên ứng dụng Cửu cung phi tinh và quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc. Đây là phương pháp giúp mỗi tuổi tìm ra những con số hòa hợp, góp phần mang lại tâm lý tự tin và thuận lợi trong các quyết định hàng ngày.

Tìm kiếm con số may mắn giúp mang lại vận may tài lộc trong ngày mới.

Con số may mắn hôm nay 14/6 cho 12 con giáp

Dưới đây là bảng tổng hợp các con số mang lại cát khí cho từng tuổi, phân định theo năm sinh và giới tính:

1. Tuổi Tý

Giáp Tý (1984): Nam chọn số 40, 85, 27; Nữ chọn số 33, 67, 71.

Nam chọn số 40, 85, 27; Nữ chọn số 33, 67, 71. Bính Tý (1996): Nam chọn số 25, 57, 89; Nữ chọn số 92, 31, 42.

Nam chọn số 25, 57, 89; Nữ chọn số 92, 31, 42. Mậu Tý (1948, 2008): Nam chọn số 18, 61, 93, 79; Nữ chọn số 57, 52, 44, 15.

Nam chọn số 18, 61, 93, 79; Nữ chọn số 57, 52, 44, 15. Canh Tý (1960): Nam chọn số 40, 13, 85; Nữ chọn số 24, 66, 77.

2. Tuổi Sửu

Ất Sửu (1985): Nam chọn số 68, 81, 03; Nữ chọn số 95, 77, 99.

Nam chọn số 68, 81, 03; Nữ chọn số 95, 77, 99. Đinh Sửu (1997): Nam chọn số 31, 22, 45; Nữ chọn số 36, 43, 88.

Nam chọn số 31, 22, 45; Nữ chọn số 36, 43, 88. Kỷ Sửu (1949, 2009): Nam chọn số 92, 73, 99; Nữ chọn số 67, 54, 95.

3. Tuổi Dần

Giáp Dần (1974): Nam chọn số 86, 21, 88; Nữ chọn số 75, 74, 33.

Nam chọn số 86, 21, 88; Nữ chọn số 75, 74, 33. Bính Dần (1986): Nam chọn số 59, 16, 22; Nữ chọn số 14, 55, 90.

Nam chọn số 59, 16, 22; Nữ chọn số 14, 55, 90. Mậu Dần (1998): Nam chọn số 21, 48, 79; Nữ chọn số 43, 42, 27.

4. Tuổi Mão

Ất Mão (1975): Nam chọn số 73, 43, 34; Nữ chọn số 85, 26, 59.

Nam chọn số 73, 43, 34; Nữ chọn số 85, 26, 59. Đinh Mão (1987): Nam chọn số 44, 11, 55; Nữ chọn số 23, 66, 57.

Nam chọn số 44, 11, 55; Nữ chọn số 23, 66, 57. Quý Mão (1963): Nam chọn số 16, 97, 79; Nữ chọn số 51, 03, 55.

5. Tuổi Thìn

Giáp Thìn (1964): Nam chọn số 92, 17, 76; Nữ chọn số 61, 88, 95.

Nam chọn số 92, 17, 76; Nữ chọn số 61, 88, 95. Bính Thìn (1976): Nam chọn số 63, 76, 14; Nữ chọn số 98, 82, 39.

Nam chọn số 63, 76, 14; Nữ chọn số 98, 82, 39. Mậu Thìn (1988): Nam chọn số 34, 20, 51; Nữ chọn số 35, 99, 73.

6. Tuổi Tị

Ất Tị (1965): Nam chọn số 87, 86, 22; Nữ chọn số 73, 99, 15.

Nam chọn số 87, 86, 22; Nữ chọn số 73, 99, 15. Đinh Tị (1977): Nam chọn số 52, 44, 77; Nữ chọn số 15, 01, 46.

Nam chọn số 52, 44, 77; Nữ chọn số 15, 01, 46. Kỷ Tị (1989): Nam chọn số 29, 43, 04; Nữ chọn số 46, 17, 60.

7. Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ (1954): Nam chọn số 12, 28, 15; Nữ chọn số 51, 83, 97.

Nam chọn số 12, 28, 15; Nữ chọn số 51, 83, 97. Bính Ngọ (1966): Nam chọn số 73, 55, 42; Nữ chọn số 87, 64, 80.

Nam chọn số 73, 55, 42; Nữ chọn số 87, 64, 80. Mậu Ngọ (1978): Nam chọn số 45, 32, 78; Nữ chọn số 29, 57, 43.

8. Tuổi Mùi

Ất Mùi (1955): Nam chọn số 98, 92, 03; Nữ chọn số 64, 14, 55.

Nam chọn số 98, 92, 03; Nữ chọn số 64, 14, 55. Kỷ Mùi (1979): Nam chọn số 33, 88, 44; Nữ chọn số 36, 77, 92.

Nam chọn số 33, 88, 44; Nữ chọn số 36, 77, 92. Tân Mùi (1991): Nam chọn số 99, 11, 08; Nữ chọn số 64, 33, 20.

9. Tuổi Thân

Bính Thân (1956): Nam chọn số 89, 43, 32; Nữ chọn số 71, 55, 77.

Nam chọn số 89, 43, 32; Nữ chọn số 71, 55, 77. Canh Thân (1980): Nam chọn số 28, 60, 51; Nữ chọn số 47, 42, 99.

Nam chọn số 28, 60, 51; Nữ chọn số 47, 42, 99. Nhâm Thân (1992): Nam chọn số 80, 53, 56; Nữ chọn số 72, 88, 95.

10. Tuổi Dậu

Đinh Dậu (1957): Nam chọn số 71, 97, 62; Nữ chọn số 85, 89, 33.

Nam chọn số 71, 97, 62; Nữ chọn số 85, 89, 33. Tân Dậu (1981): Nam chọn số 14, 23, 77; Nữ chọn số 51, 25, 89.

Nam chọn số 14, 23, 77; Nữ chọn số 51, 25, 89. Quý Dậu (1993): Nam chọn số 73, 34, 76; Nữ chọn số 87, 41, 02.

11. Tuổi Tuất

Bính Tuất (1946, 2006): Nam chọn số 96, 01, 15; Nữ chọn số 62, 77, 66.

Nam chọn số 96, 01, 15; Nữ chọn số 62, 77, 66. Nhâm Tuất (1982): Nam chọn số 96, 21, 94; Nữ chọn số 68, 65, 97.

Nam chọn số 96, 21, 94; Nữ chọn số 68, 65, 97. Giáp Tuất (1994): Nam chọn số 93, 10, 43; Nữ chọn số 63, 27, 38.

12. Tuổi Hợi

Ất Hợi (1995): Nam chọn số 51, 23, 87; Nữ chọn số 14, 96, 42.

Nam chọn số 51, 23, 87; Nữ chọn số 14, 96, 42. Quý Hợi (1983): Nam chọn số 86, 51, 89; Nữ chọn số 74, 18, 32.

Nam chọn số 86, 51, 89; Nữ chọn số 74, 18, 32. Đinh Hợi (1947, 2007): Nam chọn số 82, 59, 28; Nữ chọn số 74, 77, 14.

Con số may mắn hôm nay 14/6 cho 12 cung hoàng đạo

Bên cạnh con số theo tuổi, các cung hoàng đạo cũng có những bộ số riêng biệt mang lại cát khí trong ngày này:

Cung hoàng đạo Con số may mắn Bạch Dương 34, 86 Kim Ngưu 07, 12 Song Tử 39, 56 Cự Giải 06, 40 Sư Tử 27, 85 Xử Nữ 08, 25 Thiên Bình 48, 70 Bọ Cạp 40, 85 Nhân Mã 31, 64 Ma Kết 39, 88 Bảo Bình 08, 17 Song Ngư 02, 95

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.