Con số may mắn ngày 20/5 cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Cập nhật những con số cát lành mang lại tài lộc và dự báo tử vi chi tiết cho 12 con giáp cùng 12 cung hoàng đạo trong ngày 20/5/2026, hỗ trợ bạn tối ưu hóa vận may.

Ngày 20/5/2026 mang đến những năng lượng chuyển dịch mới cho các bản mệnh. Việc lựa chọn con số may mắn dựa trên Cửu cung phi tinh và Ngũ hành giúp mỗi người có thêm sự tham khảo để đưa ra các quyết định hanh thông trong công việc và cuộc sống.

Con số may mắn theo 12 con giáp ngày 20/5

Mỗi tuổi nạp âm đều có những con số tương hợp riêng biệt, phản ánh sự tương tác giữa bản mệnh và năng lượng của ngày mới. Dưới đây là danh sách tổng hợp:

Con giáp Năm sinh tiêu biểu Con số may mắn Tuổi Tý 1984, 1996, 1972 06, 33, 46, 57 Tuổi Sửu 1985, 1997, 1973 25, 45, 91, 11 Tuổi Dần 1974, 1986, 1998 87, 34, 98, 20 Tuổi Mão 1975, 1987, 1999 51, 56, 17, 90 Tuổi Thìn 1964, 1976, 1988 96, 36, 40, 19 Tuổi Tị 1965, 1977, 1989 22, 78, 04, 50 Tuổi Ngọ 1966, 1978, 1990 64, 95, 18, 37 Tuổi Mùi 1967, 1979, 1991 45, 83, 51, 17 Tuổi Thân 1968, 1980, 1992 21, 12, 45, 37 Tuổi Dậu 1969, 1981, 1993 51, 94, 02, 55 Tuổi Tuất 1970, 1982, 2006 17, 78, 38, 82 Tuổi Hợi 1959, 1971, 1983 47, 85, 77, 33

Dự báo tử vi nổi bật ngày 20/5

Bên cạnh các con số, vận trình của 12 con giáp trong ngày này cũng có nhiều điểm đáng lưu ý về sự nghiệp và tình cảm:

Nhóm may mắn: Tuổi Tý và Tuổi Ngọ được Quý nhân chiếu cố, công việc hanh thông, tài lộc dồi dào. Tuổi Tị đón nhận tin vui tài chính sau thời gian dài nỗ lực.

Tuổi Tý và Tuổi Ngọ được Quý nhân chiếu cố, công việc hanh thông, tài lộc dồi dào. Tuổi Tị đón nhận tin vui tài chính sau thời gian dài nỗ lực. Nhóm cần thận trọng: Tuổi Sửu và Tuổi Thìn nên cảnh giác trong các mối quan hệ đồng nghiệp, tránh tham gia công việc nhóm nếu cảm thấy chưa đủ tin cậy.

Tuổi Sửu và Tuổi Thìn nên cảnh giác trong các mối quan hệ đồng nghiệp, tránh tham gia công việc nhóm nếu cảm thấy chưa đủ tin cậy. Tình duyên: Tuổi Tuất có đào hoa vượng, người độc thân dễ gặp được đối tượng ưng ý. Ngược lại, tuổi Hợi và tuổi Mão cần chủ động hơn trong việc bày tỏ tình cảm để tránh hiểu lầm.

Con số may mắn cho 12 cung hoàng đạo

Các cung hoàng đạo cũng sở hữu những con số mang lại cát khí dựa trên hiện tượng chiêm tinh hằng ngày:

Bạch Dương: 16, 94

Kim Ngưu: 23, 90

23, 90 Song Tử: 31, 91

Cự Giải: 42, 93

42, 93 Sư Tử: 35, 62

Xử Nữ: 11, 70

11, 70 Thiên Bình: 30, 39

Hổ Cáp: 5, 91

5, 91 Nhân Mã: 2, 9

Ma Kết: 6, 50

6, 50 Bảo Bình: 5, 94

Bảo Bình: 5, 94 Song Ngư: 2, 51

Thông tin trên được tổng hợp dựa trên các nguyên lý Ngũ hành, Âm Dương và chiêm tinh học. Mọi con số và dự báo chỉ mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm góc nhìn tích cực để chủ động hơn trong ngày mới.