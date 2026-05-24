Con số may mắn ngày 25/5: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo Tra cứu bộ số may mắn hôm nay 25/5 dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành. Gợi ý các con số mang lại cát khí cho sự nghiệp, tài chính của 12 con giáp và cung hoàng đạo.

Con số may mắn hôm nay 25/5 được xác định thông qua việc ứng dụng Cửu cung phi tinh kết hợp cùng quy luật ngũ hành của từng tuổi. Đây là phương pháp giúp lựa chọn những bộ số hòa hợp, có thể mang lại năng lượng tích cực và sự hanh thông cho bản mệnh trong các hoạt động thường ngày như công việc, đầu tư hay tình cảm.

Con số may mắn hôm nay 25/5 cho 12 con giáp

Dưới đây là bảng tổng hợp các con số may mắn nổi bật dựa theo năm sinh và bản mệnh của 12 con giáp. Thông tin mang tính chất tham khảo giúp bạn có thêm lựa chọn tích cực cho ngày mới.

1. Tuổi Tý

Giáp Tý (Kim): 15, 70, 53 (Nam); 83, 06, 47 (Nữ).

Bính Tý (Thủy): 49, 22, 28 (Nam); 71, 88, 85 (Nữ).

Mậu Tý (Hỏa): 26, 95, 80 (Nam); 50, 47, 86 (Nữ).

Lời khuyên: Bản mệnh đón nhận cát khí, công danh thăng tiến. Tuổi Canh Tý và Nhâm Tý nên chú trọng hâm nóng tình cảm lứa đôi.

2. Tuổi Sửu

Ất Sửu (Kim): 61, 99, 44 (Nam); 20, 78, 45 (Nữ).

Đinh Sửu (Thủy): 73, 33, 61 (Nam); 40, 52, 28 (Nữ).

Kỷ Sửu (Hỏa): 12, 59, 97 (Nam); 07, 75, 63 (Nữ).

Lời khuyên: Đề phòng tiểu nhân quấy phá. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chãi giúp bạn vượt qua áp lực.

3. Tuổi Dần

Giáp Dần (Thủy): 38, 59, 20 (Nam); 70, 44, 48 (Nữ).

Bính Dần (Hỏa): 58, 77, 44 (Nam); 22, 60, 09 (Nữ).

Mậu Dần (Thổ): 67, 85, 52 (Nam); 83, 99, 97 (Nữ).

Lời khuyên: Quý nhân nâng đỡ giúp sự nghiệp thăng tiến. Tuy nhiên, tuổi Canh Dần cần cảnh giác điềm báo có người thứ ba xen vào tình cảm.

4. Tuổi Mão

Ất Mão (Thủy): 12, 21, 51 (Nam); 46, 83, 30 (Nữ).

Đinh Mão (Hỏa): 86, 55, 56 (Nam); 22, 99, 95 (Nữ).

Quý Mão (Kim): 77, 99, 00 (Nam); 12, 03, 36 (Nữ).

Lời khuyên: Tài vận hanh thông, đặc biệt thuận lợi cho người làm kinh doanh. Sức khỏe ổn định, nên duy trì tập luyện thể thao.

5. Tuổi Thìn

Giáp Thìn (Hỏa): 12, 00, 06 (Nam); 30, 00, 04 (Nữ).

Mậu Thìn (Mộc): 53, 44, 40 (Nam); 72, 97, 74 (Nữ).

Canh Thìn (Kim): 91, 44, 72 (Nam); 15, 68, 19 (Nữ).

Lời khuyên: Cần giữ lòng khiêm tốn và lắng nghe ý kiến xung quanh. Tránh để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

6. Tuổi Tị

Ất Tị (Hỏa): 73, 21, 40 (Nam); 26, 79, 65 (Nữ).

Kỷ Tị (Mộc): 62, 20, 07 (Nam); 56, 08, 86 (Nữ).

Tân Tị (Kim): 99, 38, 18 (Nam); 62, 47, 49 (Nữ).

Lời khuyên: Vận trình cát lành, mọi vướng mắc được tháo gỡ suôn sẻ. Tiền bạc rủng rỉnh nhưng vẫn nên có kế hoạch tích lũy.

7. Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ (Kim): 39, 66, 50 (Nam); 60, 78, 83 (Nữ).

Mậu Ngọ (Hỏa): 25, 51, 70 (Nam); 56, 17, 90 (Nữ).

Nhâm Ngọ (Mộc): 67, 35, 25 (Nam); 78, 01, 30 (Nữ).

Lời khuyên: Cảnh báo điềm báo hao hụt tài chính do chi tiêu quá tay. Hãy thắt chặt hầu bao để dự phòng cho các kế hoạch tương lai.

8. Tuổi Mùi

Ất Mùi (Kim): 06, 02, 50 (Nam); 28, 75, 80 (Nữ).

Kỷ Mùi (Hỏa): 61, 84, 70 (Nam); 39, 76, 90 (Nữ).

Quý Mùi (Mộc): 65, 84, 26 (Nam); 17, 39, 89 (Nữ).

Lời khuyên: Dù gặp áp lực tinh thần do hung tinh tác động, sự kiên trì và trách nhiệm sẽ giúp bạn vượt qua thử thách.

9. Tuổi Thân

Bính Thân (Hỏa): 56, 88, 40 (Nam); 61, 55, 70 (Nữ).

Canh Thân (Mộc): 60, 49, 30 (Nam); 89, 63, 40 (Nữ).

Nhâm Thân (Kim): 34, 81, 90 (Nam); 98, 57, 80 (Nữ).

Lời khuyên: Thận trọng khi xuất hành, tránh hấp tấp. Về tình cảm, người độc thân có cơ hội kết giao thêm nhiều bạn tốt.

10. Tuổi Dậu

Đinh Dậu (Hỏa): 61, 94, 30 (Nam); 49, 52, 90 (Nữ).

Tân Dậu (Mộc): 72, 63, 40 (Nam); 08, 76, 50 (Nữ).

Quý Dậu (Kim): 93, 81, 70 (Nam); 66, 07, 90 (Nữ).

Lời khuyên: Cần hạ bớt cái tôi cá nhân để tăng cường hợp tác tập thể. Tránh các quyết định nóng vội trong tình cảm.

11. Tuổi Tuất

Bính Tuất (Thổ): 28, 12, 30 (Nam); 77, 10, 50 (Nữ).

Canh Tuất (Kim): 41, 51, 70 (Nam); 28, 04, 60 (Nữ).

Giáp Tuất (Hỏa): 61, 96, 14 (Nam); 90, 41, 15 (Nữ).

Lời khuyên: Ý chí kiên cường giúp bạn vượt qua thị phi. Đào hoa vượng phát, người độc thân có cơ hội gặp đối tượng ưng ý.

12. Tuổi Hợi

Ất Hợi (Hỏa): 48, 90, 00 (Nam); 24, 10, 00 (Nữ).

Tân Hợi (Kim): 90, 48, 50 (Nam); 01, 51, 90 (Nữ).

Quý Hợi (Thủy): 23, 17, 70 (Nam); 47, 95, 80 (Nữ).

Lời khuyên: Tránh các quyết định đầu tư mạo hiểm hoặc cho vay mượn tiền bạc trong thời điểm này.

Con số may mắn hôm nay 25/5 của 12 cung hoàng đạo

Các con số dành cho 12 cung hoàng đạo được tính toán dựa trên sự tương tác giữa chòm sao bản mệnh và hiện tượng chiêm tinh trong ngày.

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 1, 4 Kim Ngưu 3, 9 Song Tử 1, 41 Cự Giải 12, 93 Sư Tử 25, 62 Xử Nữ 21, 70 Thiên Bình 60, 39 Hổ Cáp 21, 96 Nhân Mã 22, 94 Ma Kết 16, 60 Bảo Bình 25, 94 Song Ngư 12, 51

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.