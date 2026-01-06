Con số may mắn ngày 2/6: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Cập nhật danh sách con số may mắn ngày 2/6 dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành, cùng dự báo tử vi chi tiết giúp bạn đón nhận năng lượng tích cực trong ngày mới.

Việc lựa chọn con số may mắn hàng ngày dựa trên Cửu cung phi tinh và quy luật ngũ hành có thể giúp mỗi cá nhân tìm thấy sự hòa hợp và năng lượng tích cực. Dưới đây là danh sách con số cát lành và dự báo tử vi cho 12 con giáp và 12 cung hoàng đạo trong ngày 2/6.

Con số may mắn theo 12 con giáp ngày 2/6

Hệ thống số may mắn được tính toán dựa trên sự tương tác giữa tuổi nạp âm và ngũ hành của từng cá nhân trong ngày.

Tuổi Tý

Giáp Tý (1984): Nam 71, 17, 49, 5; Nữ 87, 12, 97, 8.

Bính Tý (1996): Nam 42, 6, 12, 51; Nữ 21, 9, 21, 30.

Nhâm Tý (1972): Nam 1, 26, 12, 38; Nữ 5, 25, 72, 25.

Dự báo tử vi: Tuổi Tý cần đề phòng tiểu nhân quấy phá (Giáp Tý) hoặc các vấn đề sức khỏe như đau đầu, mất ngủ (Nhâm Tý). Kinh doanh có thể gặp dấu hiệu chậm lại (Bính Tý).

Tuổi Sửu

Ất Sửu (1985): Nam 6, 20, 08, 10; Nữ 90, 20, 40, 9.

Đinh Sửu (1997): Nam 3, 9, 95, 36, 3; Nữ 3, 1, 71, 12, 0.

Tân Sửu (1961): Nam 33, 8, 1, 10, 8; Nữ 3, 5, 77, 1, 46.

Dự báo tử vi: Một ngày khá thuận lợi với tuổi Sửu. Đường tài lộc vượng phát (Ất Sửu), tình cảm lứa đôi thăng hoa (Tân Sửu) và tinh thần làm việc hiệu quả cao.

Tuổi Dần

Giáp Dần (1974): Nam 8, 25, 22, 14; Nữ 7, 11, 15, 21.

Bính Dần (1986): Nam 5, 1, 9, 97, 10; Nữ 1, 1, 7, 12, 45.

Mậu Dần (1998): Nam 22, 8, 0, 42, 3; Nữ 4, 4, 14, 8, 90.

Dự báo tử vi: Tuổi Dần có sự kiên định vượt qua áp lực (Giáp Dần) và thu nhập ổn định (Mậu Dần). Tuy nhiên, cần lưu ý sức khỏe gan (Bính Dần) và tránh tranh cãi vô ích (Nhâm Dần).

Tuổi Mão

Ất Mão (1975): Nam 7, 20, 03, 38; Nữ 8, 8, 0, 02, 44.

Đinh Mão (1987): Nam 4, 1, 0, 19, 97; Nữ 2, 0, 4, 5, 10, 2.

Kỷ Mão (1999): Nam 7, 10, 8, 0, 9, 17, 12, 16, 23; Nữ 8, 5, 41, 0, 7, 20, 6, 1, 76, 85.

Dự báo tử vi: Đào hoa vượng mang lại cơ hội cho người độc thân (Ất Mão). Sự nghiệp và tiền bạc hanh thông (Đinh Mão, Kỷ Mão), nhưng cần tỉnh táo để tránh bị lừa gạt (Tân Mão).

Tuổi Thìn

Giáp Thìn (1964): Nam 9, 12, 10, 28; Nữ 6, 1, 14, 5, 57.

Bính Thìn (1976): Nam 6, 23, 3, 6, 69; Nữ 9, 1, 5, 5, 24, 0.

Mậu Thìn (1988): Nam 3, 5, 27, 9, 81; Nữ 3, 8, 6, 68, 92.

Dự báo tử vi: Tài lộc bình ổn và gia đạo yên vui (Nhâm Thìn). Tuổi Thìn nên đề phòng mất trộm (Bính Thìn) và tránh ôm đồm quá nhiều việc (Mậu Thìn).

Tuổi Tị

Ất Tị (1965): Nam 8, 0, 1, 10, 54; Nữ 7, 0, 5, 3, 9, 97.

Đinh Tị (1977): Nam 5, 9, 1, 4, 4, 73; Nữ 1, 1, 15, 8, 8, 2.

Kỷ Tị (1989): Nam 2, 4, 1, 9, 3, 21; Nữ 4, 7, 5, 0, 3, 17.

Dự báo tử vi: Vị thế và uy tín được khẳng định (Ất Tị). Tiền bạc rủng rỉnh (Kỷ Tị) và các mối quan hệ tình cảm có chuyển biến tích cực (Đinh Tị).

Tuổi Ngọ

Giáp Ngọ (1954): Nam 1, 15, 6, 6, 93; Nữ 5, 3, 4, 4, 0, 05.

Bính Ngọ (1966): Nam 7, 2, 7, 7, 6, 63; Nữ 8, 9, 5, 1, 4, 4, 6.

Mậu Ngọ (1978): Nam 4, 4, 2, 2, 5, 5, 7; Nữ 2, 7, 9, 9, 3, 12.

Dự báo tử vi: Tuổi Ngọ cần chú ý sức khỏe tim mạch (Giáp Ngọ). Tâm trạng có thể u uất (Nhâm Ngọ), công việc trì trệ hoặc hao tài (Bính Ngọ, Mậu Ngọ).

Tuổi Mùi

Ất Mùi (1955): Nam 9, 0, 3, 7, 5, 40; Nữ 6, 3, 8, 8, 6, 61.

Đinh Mùi (1967): Nam 6, 1, 8, 9, 2, 24; Nữ 9, 4, 7, 3, 3, 86.

Kỷ Mùi (1979): Nam 3, 6, 7, 10, 35; Nữ 3, 5, 9, 2, 8, 91.

Dự báo tử vi: Một ngày đại cát cho tuổi Mùi với sự nghiệp tiến triển (Ất Mùi), tài lộc nở rộ (Đinh Mùi) và tình cảm gia đình gắn kết.

Tuổi Thân

Bính Thân (1956): Nam 8, 4, 8, 7, 0, 11; Nữ 7, 2, 3, 6, 8, 89.

Mậu Thân (1968): Nam 5, 9, 1, 1, 6, 34; Nữ 1, 5, 9, 8, 0, 25.

Canh Thân (1980): Nam 2, 6, 1, 9, 3, 42; Nữ 4, 1, 3, 4, 8, 73.

Dự báo tử vi: Cần tập trung cao độ trong công việc (Bính Thân) và đề phòng thị phi (Giáp Thân). Thu nhập ổn định nhưng chưa có đột phá lớn.

Tuổi Dậu

Đinh Dậu (1957): Nam 7, 2, 8, 8, 5, 44; Nữ 8, 3, 7, 9, 1, 10.

Kỷ Dậu (1969): Nam 4, 5, 7, 7, 2, 63; Nữ 2, 8, 4, 4, 3, 29.

Tân Dậu (1981): Nam 1, 9, 5, 5, 1, 77; Nữ 5, 4, 2, 6, 0, 39.

Dự báo tử vi: Công việc hanh thông nhờ Tam Hợp trợ lực (Đinh Dậu). Tình cảm hài hòa (Ất Dậu) và có thể nhận được lộc bất ngờ (Kỷ Dậu).

Tuổi Tuất

Bính Tuất (1946): Nam 9, 2, 1, 9, 1, 93; Nữ 6, 2, 7, 4, 8, 95.

Canh Tuất (1970): Nam 3, 1, 4, 9, 5, 17; Nữ 8, 1, 2, 8, 0, 46.

Nhâm Tuất (1982): Nam 9, 2, 5, 1, 6, 78; Nữ 1, 5, 4, 3, 1, 26.

Dự báo tử vi: Công việc duy trì ở mức bình ổn (Bính Tuất). Tuy nhiên, cần lưu ý chi tiêu (Giáp Tuất), sức khỏe xương khớp (Mậu Tuất) và hạn chế rủi ro đầu tư (Nhâm Tuất).

Tuổi Hợi

Ất Hợi (1995): Nam 5, 9, 4, 7, 6, 12; Nữ 1, 5, 2, 9, 1, 0, 0.

Kỷ Hợi (1959): Nam 5, 2, 9, 8, 6, 47; Nữ 1, 2, 1, 1, 2, 38.

Quý Hợi (1983): Nam 8, 1, 2, 3, 5, 77; Nữ 7, 2, 4, 1, 7, 58.

Dự báo tử vi: Do cục diện Tương Xung, tuổi Hợi có thể gặp trở ngại trong công việc (Ất Hợi). Cần nghỉ ngơi hợp lý để tránh suy nhược (Quý Hợi) và đề phòng thị phi công sở (Đinh Hợi).

Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo ngày 2/6

Dưới đây là các cặp số mang lại cát khí cho 12 cung hoàng đạo trong ngày mới:

Cung Hoàng Đạo Con Số May Mắn Bạch Dương 9, 15 Kim Ngưu 7, 22 Song Tử 41, 97 Cự Giải 12, 93 Sư Tử 25, 60 Xử Nữ 11, 66 Thiên Bình 10, 39 Hổ Cáp 65, 91 Nhân Mã 112, 34 Ma Kết 6, 3 Bảo Bình 6, 9 Song Ngư 2, 51

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.